Когда мне удается «урвать» на нашем местном рынке красную рыбу со скидкой, всю дорогу домой иду в приподнятом настроении, чуть ли не вприпрыжку. За эти 15 минут успеваю продумать минимум 5 блюд, на которые можно потратить это сокровище. Но в первый же день переутомляться не собираюсь. Семга в сливочном соусе с пастой на ужин как раз сойдет!

Меня, как и многих хозяек, очень часто спасают макароны. Когда после тяжелого рабочего дня не остается ни времени, ни сил на готовку, просто отвариваю пасту и заправляю ее домодельным соусом. А если точнее, одним из. Если вариантов много, то блюдо и не надоедает! Следующий рецепт добавила в свою копилочку недавно.

Как приготовить семгу в сливочном соусе

Для приготовления этого блюда вам понадобится свежий кусочек филе семги, упаковка нежирных сливок, половинка лимона и немного специй. Указанного ниже количества продуктов хватит на 3 большие или 4 порции поменьше. Если подадите основное с салатом, получится отменная средиземноморская трапеза!

Ингредиенты

Семга0,5 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Карри0,25 ч. л. Лимон0,5 шт. Сливки300 мл Укроп20 г Оливковое масло2 ст. л. Пармезан20 г Чеснок3 зуб.

Приготовление

Филе семги отделите от кожи при помощи острого ножа. Освободите его от костей. Нарежьте мясо рыбы кубиками средней величины. Сильно не мельчите! Посолите и поперчите рыбу, сбрызните лимонным соком. Оставьте филе на 30 минут промариноваться. Далее разогрейте на сковороде оливковое масло. На нём обжаривайте кусочки рыбы со всех сторон в течение 5 минут. Должен образоваться легкий румянец. Теперь перелейте в сковороду сливки комнатной температуры. В сливки добавьте немного соли и перца, посыпьте всё карри. Аккуратно перемешайте рыбу, чтобы мясо не развалилось. Доведите соус до кипения на среднем огне и сразу уберите сковороду с плиты. Добавьте в сковороду измельченный чеснок, натертый пармезан и укроп, снова перемешайте. В процессе приготовления рыбы отварите и макароны. Подойдет любой вид пасты, на самом деле. Но я предпочитаю спагетти.

Вы на финишной прямой! Осталось перемешать отваренные макароны с семгой и соусом или просто залить их сверху и аккуратно выложить рыбу. Это уже по вашему вкусу! Такое изысканное ресторанное блюдо я часто украшаю помидорами черри, разрезанными пополам, и листиками базилика. Ну и зачем выходить из дома? Согласны?