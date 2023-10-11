При наличии всего лишь 30 свободных минут можно приготовить быстрое песочное печенье «Бомбочки», чаепитие с которым пройдет просто волшебно. Самые младшие члены семьи придут в восторг, попробовав такой десерт.

Вмешайте в готовое тесто кокосовую стружку и ваши любимые орехи, предварительно их измельчив. В итоге получится очень оригинальное лакомство, противень которого в большой компании исчезнет меньше чем за полчаса.

Как приготовить быстрое песочное печенье «Бомбочки»

Чтобы десерт получился потрясающим, помните о том, что на вымешивание теста не нужно тратить больше 2 минут. После того как оно станет однородным, прекратите работу с ним. Тогда тесто останется мягким и пластичным (идеальным для дальнейшей формовки печенюшек).

Ингредиенты

Сливочное масло200 г Подсолнечное масло70 мл Уксус10 мл Сахарная пудра10 ст. л. Пшеничная мука380 г Соль1 щеп. Ванилин1 щеп. Крахмал40 г Какао-порошок2 ст. л. Сухое молоко3 ст. л. Кокосовая стружка3 ст. л. Грецкие орехи по вкусу

Приготовление

В глубокой миске соединяем размягченное сливочное масло с 4 ст. л. сахарной пудры. Перемешиваем всё при помощи венчика до однородности. Вливаем столовый уксус и подсолнечное масло. Снова перемешиваем все ингредиенты. К полученной смеси всыпаем пшеничную муку, соль и крахмал. Замешиваем однородное тесто (вымешивать его долго не нужно).Формируем из теста плотную лепешку. Выкладываем на нее кокосовую стружку и измельченные в крупную крошку грецкие орехи. Вмешиваем всё в тесто, делая его однородным. Формируем шар. Отщипываем от теста небольшие кусочки. Формируем из них заготовки, напоминающие конусы. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в духовой шкаф на 20–25 минут при 180 градусах.Готовим посыпки. Берем 2 емкости, в каждую из которых всыпаем по 3 ст. л. сахарной пудры. В одну миску добавляем сухое молоко и ванилин, во вторую — какао-порошок, просеянный через сито. Хорошенько перемешиваем содержимое каждой емкости.Пока печенье еще горячее, обваливаем одну его часть в молочной посыпке, вторую — в шоколадной. Готово!

Важно обваливать выпечку в посыпке, пока она еще не успела остыть. Иначе смесь из сахарной пудры не сможет прилипнуть к печенью, и в результате не образуется слегка хрустящая корочка. Не упустите момент!