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Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

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Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Маринованные овощи — это не только вкусно, но и полезно. Однако, чаще всего люди маринуют лишь часть овощей. Например, огурцы, помидоры. При этом, помимо данных типичных овощей для маринования, есть и другие продукты.

Процессу маринования подвержены также морковь, свекла и даже сладкий перец. Необходимо лишь знать правильные рецепты маринования овощей, тогда не пропадет ни один урожай.

Расскажем, как можно вкусно мариновать сладкий перец.

Ингредиенты для маринованных перцев:

  • Перец болгарский — кг;
  • Вода — 200 мл;
  • Масло растительное — 150 мл;
  • Сахар — 75 г;
  • Соль — 25 г;
  • Перец душистый — 5 шт.;
  • Лавровый лист — шт.;
  • Горчица не острая — 200 г;
  • Горчица в зернах — 50 г;
  • Куркума — ч. л.;
  • Уксус яблочный — 100 мл.

Приготовление маринованных перцев:

Очищаем перцы от внутренностей, нарезаем небольшими дольками. В кастрюле соединяем воду с растительным маслом, добавляем соль и сахар, перец душистый, лавровый лист, оба вида горчицы, куркуму и яблочный уксус.

Доводим смесь до кипения под крышкой и варим 5 минут. Далее к маринаду выкладываем перцы, смешиваем и доводим снова до кипения.

Варим перцы в маринаде 10 минут под крышкой. Выкладываем перцы в стерилизованные банки, выпускаем весь воздух из уложенной смеси. Доливаем остатки маринада в банки и закручиваем плотно крышками.

Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Можно под дно банки положить нож, чтобы тара не треснула.

Кладем банки вверх дном, оставляем до полного остывания. 

Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Получается отменная закуска на зиму из сладкого перца.

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