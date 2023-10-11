Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Маринованные овощи — это не только вкусно, но и полезно. Однако, чаще всего люди маринуют лишь часть овощей. Например, огурцы, помидоры. При этом, помимо данных типичных овощей для маринования, есть и другие продукты.
Процессу маринования подвержены также морковь, свекла и даже сладкий перец. Необходимо лишь знать правильные рецепты маринования овощей, тогда не пропадет ни один урожай.
Расскажем, как можно вкусно мариновать сладкий перец.
Ингредиенты для маринованных перцев:
- Перец болгарский — кг;
- Вода — 200 мл;
- Масло растительное — 150 мл;
- Сахар — 75 г;
- Соль — 25 г;
- Перец душистый — 5 шт.;
- Лавровый лист — шт.;
- Горчица не острая — 200 г;
- Горчица в зернах — 50 г;
- Куркума — ч. л.;
- Уксус яблочный — 100 мл.
Приготовление маринованных перцев:
Очищаем перцы от внутренностей, нарезаем небольшими дольками. В кастрюле соединяем воду с растительным маслом, добавляем соль и сахар, перец душистый, лавровый лист, оба вида горчицы, куркуму и яблочный уксус.
Доводим смесь до кипения под крышкой и варим 5 минут. Далее к маринаду выкладываем перцы, смешиваем и доводим снова до кипения.
Варим перцы в маринаде 10 минут под крышкой. Выкладываем перцы в стерилизованные банки, выпускаем весь воздух из уложенной смеси. Доливаем остатки маринада в банки и закручиваем плотно крышками.
Можно под дно банки положить нож, чтобы тара не треснула.
Кладем банки вверх дном, оставляем до полного остывания.
Получается отменная закуска на зиму из сладкого перца.