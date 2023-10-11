Приготовила на зиму, но съели за вечер. Маринованный перец на зиму: новый вкусный рецепт

Маринованные овощи — это не только вкусно, но и полезно. Однако, чаще всего люди маринуют лишь часть овощей. Например, огурцы, помидоры. При этом, помимо данных типичных овощей для маринования, есть и другие продукты.

Процессу маринования подвержены также морковь, свекла и даже сладкий перец. Необходимо лишь знать правильные рецепты маринования овощей, тогда не пропадет ни один урожай.

Расскажем, как можно вкусно мариновать сладкий перец.

Ингредиенты для маринованных перцев:

Перец болгарский — кг;

Вода — 200 мл;

Масло растительное — 150 мл;

Сахар — 75 г;

Соль — 25 г;

Перец душистый — 5 шт.;

Лавровый лист — шт.;

Горчица не острая — 200 г;

Горчица в зернах — 50 г;

Куркума — ч. л.;

Уксус яблочный — 100 мл.

Приготовление маринованных перцев:

Очищаем перцы от внутренностей, нарезаем небольшими дольками. В кастрюле соединяем воду с растительным маслом, добавляем соль и сахар, перец душистый, лавровый лист, оба вида горчицы, куркуму и яблочный уксус.

Доводим смесь до кипения под крышкой и варим 5 минут. Далее к маринаду выкладываем перцы, смешиваем и доводим снова до кипения.

Варим перцы в маринаде 10 минут под крышкой. Выкладываем перцы в стерилизованные банки, выпускаем весь воздух из уложенной смеси. Доливаем остатки маринада в банки и закручиваем плотно крышками.

Можно под дно банки положить нож, чтобы тара не треснула.

Кладем банки вверх дном, оставляем до полного остывания.

Получается отменная закуска на зиму из сладкого перца.