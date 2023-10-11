ГлавнаяРецептыНе захотите больше покупать его в магазине: идеальный хлеб без замеса Не захотите больше покупать его в магазине: идеальный хлеб без замеса На чтение: 1 минута Мы употребляем хлеб в рационе чуть ли не каждый день, но всегда покупаем его в магазине. Почему бы не попытаться приготовить его своими руками и удивить домашней выпечкой родных. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Свой домашний хлеб всегда лучше покупного – здесь и сомнения нет. Но ведь он нуждается в особых навыках и долгом вымешивании, скажете вы. У нас есть особый рецепт, который позволит насладиться сдобой без мрака. Читайте также Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке А если его еще и не нужно месить, то процесс приготовления доставит вам массу удовольствия. Вы больше не захотите покупать – гарантируем. Рецепт домашнего хлеба без замеса Время: 3 часа Порции: 1 Ингредиенты: – 500 граммов просеянной муки; – 340 граммов теплой воды; – 9 граммов сухих дрожжей; – 9 граммов сахара; – 8 граммов соли. Приготовление: Смешиваем муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду, замешиваем и оставляем на час. Замешиваем тесто еще раз руками, перекладываем в форму, смазанную растительным маслом и оставляем подойти на 1,5 часа в теплом месте. Выпекаем хлеб 30 минут под закрытой фольгой, при температуре 240 градусов. Затем снимаем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах. Охлаждаем свежий хлеб на решетке и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить осенние тыквенные сырники из печи. Поделитесь с друзьями