Быстрые куличи. Рецепт без дрожжей и расстойки: всегда получается вкусно

Кулич — это не только обрядовый хлеб, но и часть культуры восточных славян. С ним связано множество традиций и поверий.

Например, на Руси хозяйки, замешивая тесто для куличей, надевали чистую рубаху, а во время приготовления в доме нельзя было шуметь и громко разговаривать.

Также существовало поверье, что во время выпечки куличей нельзя было допускать, чтобы посторонние люди заходили на кухню. Считалось, что это может негативно повлиять на результат.

Сейчас многие поверья о куличах остались в прошлом. При этом домохозяйки до сих пор стараются испечь самостоятельно вкусный пышный кулич.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйцо — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 170 г;

сливочное масло — 70 г;

ванильный сахар;

куркума — щепотка;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 15 г;

изюм — 100 г.

Ингредиенты для глазури:

белок — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст.л.

Приготовление куличей:

В творог разбиваем яйцо, солим, смешиваем компоненты при помощи погружного блендера до однородности. В отдельную тару разбиваем пару яиц, высыпаем сахар и взбиваем до пышной белой массы.

К яичной массе выкладываем взбитый творог, вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло, высыпаем немного ванильного сахара и куркумы, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тягучее тесто.

Заранее запариваем и высушиваем изюм, добавляем в тесто и смешиваем. Смазываем формочки для куличей растительным маслом, выкладываем в каждую теста на ⅔.

Смазываем ложку растительным маслом, при помощи нее слегка утрамбовываем тесто.

Выпекаем куличи при 160 градусах 40-50 минут.

Пока куличи остывают, для глазури смешиваем белок с солью, взбиваем. Постепенно к белкам высыпаем сахар, взбиваем до белой глянцевой массы.

Окунаем каждый кулич в глазурь и украшаем посыпкой.

Получается достаточно быстро приготовить несколько мягких нежных куличей.