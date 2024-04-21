Быстрые куличи. Рецепт без дрожжей и расстойки: всегда получается вкусно

Кулич — это не только обрядовый хлеб, но и часть культуры восточных славян. С ним связано множество традиций и поверий.
Например, на Руси хозяйки, замешивая тесто для куличей, надевали чистую рубаху, а во время приготовления в доме нельзя было шуметь и громко разговаривать.
Также существовало поверье, что во время выпечки куличей нельзя было допускать, чтобы посторонние люди заходили на кухню. Считалось, что это может негативно повлиять на результат.
Сейчас многие поверья о куличах остались в прошлом. При этом домохозяйки до сих пор стараются испечь самостоятельно вкусный пышный кулич.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- яйцо — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 170 г;
- сливочное масло — 70 г;
- ванильный сахар;
- куркума — щепотка;
- мука — 240 г;
- разрыхлитель — 15 г;
- изюм — 100 г.
Ингредиенты для глазури:
- белок — шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 2 ст.л.
Приготовление куличей:
В творог разбиваем яйцо, солим, смешиваем компоненты при помощи погружного блендера до однородности. В отдельную тару разбиваем пару яиц, высыпаем сахар и взбиваем до пышной белой массы.
К яичной массе выкладываем взбитый творог, вливаем растопленное и охлажденное сливочное масло, высыпаем немного ванильного сахара и куркумы, перемешиваем. Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем тягучее тесто.
Заранее запариваем и высушиваем изюм, добавляем в тесто и смешиваем. Смазываем формочки для куличей растительным маслом, выкладываем в каждую теста на ⅔.
Смазываем ложку растительным маслом, при помощи нее слегка утрамбовываем тесто.
Выпекаем куличи при 160 градусах 40-50 минут.
Пока куличи остывают, для глазури смешиваем белок с солью, взбиваем. Постепенно к белкам высыпаем сахар, взбиваем до белой глянцевой массы.
Окунаем каждый кулич в глазурь и украшаем посыпкой.
Получается достаточно быстро приготовить несколько мягких нежных куличей.