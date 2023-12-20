ГлавнаяРецептыЛюбимая бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами Любимая бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами На чтение: 1 минута Фаршированные яйца – классическая новогодняя закуска. Вариаций этого блюда есть множество, и каждая из них вкусная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной. Стоит попробовать Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick Фаршированные яйца с грибами Время: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты: – 5 яиц; – 150 граммов шампиньонов; – 1 столовая ложка майонеза; – соль по вкусу. Приготовление: Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости. Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки. К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой. Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте. Ищете рецепт вкусной закуски на Новый год? Приготовьте блины с красной икрой. Это изысканно и очень просто. Поделитесь с друзьями