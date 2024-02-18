Салат с фасолью – вкусная закуска, которая еще и быстро утоляет голод. Фасоль для салатов может быть любая, конкретные требования будут указаны в каждом рецепте. Такие салаты по питательной ценности можно ставить в один ряд с мясными, так как фасоль богата растительным белком. Чаще всего рецепты салатов с фасолью очень простые, их буквально можно собрать за несколько минут.

Салат с красной консервированной фасолью и сухариками

Салат с красной консервированной фасолью и сухариками – это бюджетный вариант холодной закуски с очень гармоничным вкусом. Оттенить аромат и вкус основных ингредиентов салата, можно с помощью покупных сухариков со вкусом бекона или сыра. Но также можно сделать сухарики и своими руками.

Ингредиенты –+2 порц.

Фасоль консервированная 180 гр. (красной)

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 60 гр.

Масло растительное 1 ст.л.

Соль по вкусу

Копченая колбаса 150 гр.

Белый хлеб 50 гр.

Майонез 2 ст.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Укроп 10 гр.

Шаги 20 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат с фасолью? Фасоль лучше использовать красную, вскройте консервы, слейте сок и промойте фасоль проточной водой. Белый хлеб нарежьте кубиками или полосками. Предварительно можно обрезать корочку. Хорошо прогрейте на сильном огне сковороду, смажьте ее поверхность растительным маслом. Затем выложите нарезанный хлеб и обжарьте его, помешивая в течение 2,5-3 минут. Слишком сильно зажаривать и пересушивать не стоит. Копченую колбасу извлеките из оболочки и нарежьте соломкой. Твердый сыр нарежьте кубиками или небольшими брусками. В глубокой салатнице смешайте измельченные ингредиенты: колбасу и твердый сыр. Добавьте в миску консервированную фасоль. Если вы планируете подавать салат сразу после приготовления, то сухарики можно положить сразу. В противном случае, добавьте их только перед подачей на стол, чтобы они не размякли. Укроп промойте под краном и мелко порубите ножом. Добавьте к уже имеющимся ингредиентам в миске рубленый укроп, соль, молотый перец, майонез и перемешайте. Салат с консервированной фасолью и сухариками готов, можно сразу же подавать его на стол в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат с консервированной фасолью и курицей

Салат с консервированной фасолью и курицей – прекрасный, а главное простой вариант для закуски. В составе: нежное куриное мясо, мягкая консервированная фасоль, сочный и хрустящий лучок и ароматная зелень. Такой салат вполне можно подать на обед как закуску или поужинать им.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 2 шт.

Фасоль консервированная белая – 1 банка.

Соль поваренная – по вкусу.

Фасоль консервированная красная – 1 банка.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Филе куриное – 300 гр.

Лук красный салатный – 1 шт.

Майонез/сметана – 2 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде.

Шаг 2. Вареное куриное мясо разберите на волокна, чем тоньше, тем лучше.

Шаг 3. С головки репчатого лука снимите шелуху. Затем нарежьте его тонкими полукольцами.

Шаг 4. Прогрейте на сильном огне сковороду, влейте немного растительного масла и обжарьте куриное мясо до золотистой корочки. Вскройте банки с консервированной фасолью, слейте жидкость и промойте ее. Выложите оба вида фасоли в миску.

Шаг 5. Перед тем, как добавить в салат лук, обдайте его крутым кипятком. Так он станет нежнее и не будет сильно горчить.

Шаг 6. Затем выложите в салатницу обжаренное куриное мясо.

Шаг 7. Заправить салат с фасолью можно легким оливковым майонезом или нежирной сметаной. Хорошо перемешайте салат ложкой.

Шаг 8. Перед подачей посыпьте закуску рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и копченой колбасой

Салат с фасолью и копченой колбасой – неплохой вариант для сытного обеда или праздничного застолья. Редко хозяйкам хочется тратить много времени на готовку, поэтому такие доступные во всех отношениях рецепты, пользуются большим успехом.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная – 200 гр.

Колбаса копченая – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Зелень – 1 пучок.

Майонез – 2 ст.л.

Сыр твердый – 80 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу вскройте консервы, слейте сок и промойте фасоль проточной водой. Помидоры и зелень помойте. Зелень можно взять любую по вашему вкусу: укроп, петрушку, зеленый лук или базилик, например.

Шаг 2. Фасоль переложите на ситечко, чтобы стекла вода, затем переложите ее в миску.

Шаг 3. Копченую колбасу очистите от оболочки и нарежьте соломкой.

Шаг 4. Помидоры нарежьте кубиками.

Шаг 5. Твердый сыр натрите на самой мелкой терке.

Шаг 6. Заправьте салат парой столовых ложек майонеза, добавьте рубленую зелень, посолите по вкусу и хорошо перемешайте.

Шаг 7. Очень вкусный салат с фасолью и копченой колбасой подавайте в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат с консервированной фасолью и помидорами

Салат с консервированной фасолью и помидорами порадует сочностью и питательностью. При том, что приготовление займет немногим более 10 минут. Гости на пороге или нужно быстро накормить проголодавшуюся семью – вас выручит этот рецепт.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная красная – 150 гр.

Помидоры – 1 шт.

Укроп – 15 гр.

Сыр твердый – 70 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Майонез – 2-3 ст.л.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пройдитесь по списку ингредиентов и подготовьте все необходимые продукты. Овощи и зелень хорошо помойте проточной водой.

Шаг 2. Слейте рассол с банки консервированной фасоли и промойте ее под краном. Затем откиньте на сито и дайте воде стечь. Переложите фасоль в миску для салата.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на терке с крупными отверстиями. Добавьте стружку в миску к консервированной фасоли.

Шаг 4. Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Чеснок очистите от шелухи и измельчите любым удобным способом: нарежьте, натрите на терке или пропустите через пресс.

Шаг 5. Небольшой пучок укропа порубите ножом и также отправьте в салатницу.

Шаг 6. Заправьте салат майонезом, при необходимо посолите и приправьте закуску молотым перцем.

Шаг 7. Перемешайте салат, и он полностью готов для подачи на стол. Приятного аппетита!

Салат с фасолью «Тбилиси»

Салат с фасолью «Тбилиси» – закуска, которая никого не оставит равнодушным, а ее вкус запомнится надолго. Это все благодаря удачному сочетанию продуктов и заправки. Строго следуйте рецепту и у вас получится просто великолепный салат на любой случай жизни.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 250 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Лук фиолетовый салатный – 1 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Фасоль консервированная – 250 гр.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Лимон – 0,5 шт.

Орехи грецкие – 50 гр.

Кинза – 1 пучок.

Уксус бальзамический – ½ ст.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Гранат – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее сварите небольшой кусок говядины и остудите его. Нарежьте мясо соломкой толщиной не более полутора сантиметров.

Шаг 2. Небольшую головку фиолетового салатного лука очистите от шелухи. Нарежьте ее тонкими полукольцами. Затем луковую нарезку необходимо замариновать в лимонном соке. Для этого переложите лук в мисочку, залейте его лимонный соком из половины лимона. Маринуйте лук в течение 5 минут.

Шаг 3. Болгарский перец помойте, разрежьте пополам и очистите от семян. Нарежьте мякоть болгарского перца соломкой. Добавьте нарезку в салатницу к говядине. Консервированную фасоль промойте и также выложите в миску.

Шаг 4. Ядра грецких орехов обжарьте в течение 2-3 минут на сухой сковородке. Затем ножом порубите орехи и добавьте в миску.

Шаг 5. Кинзу мелко порубите ножом и добавьте в салат. Также добавьте маринованный лук к другим ингредиентам.

Шаг 6. Осталось только приготовить заправку. Для этого смешайте четыре столовые ложки растительного масла, половину столовой ложки бальзамического уксуса, два измельченных зубчика чеснока и чайную ложку хмели-сунели. Хорошенько перемешайте заправку.

Шаг 7. Добавьте заправку в салат, перемешайте и дайте салату настояться в течение получаса. Ароматный и безумно вкусный салат «Тбилиси» готов. Украсьте его зернами граната и подавайте гостям. Приятного аппетита!

Салат с консервированной фасолью и крабовыми палочками

Салат с консервированной фасолью и крабовыми палочками – это салат, состоящий всего из трех основных ингредиентов. Консервированная фасоль делает закуску питательной, свежие огурчики аппетитно хрустят во рту, а крабовые палочки делают текстуру салата такой нежной.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Фасоль консервированная красная без жидкости – 180 гр.

Огурцы – 220 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Палочки крабовые – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Огурцы помойте, чеснок очистите от шелухи, крабовые палочки извлеките из оболочки. С консервированной фасоли слейте жидкость.

Шаг 2. Крабовые палочки нарежьте кубиками или шайбочками небольшой толщины.

Шаг 3. Огурцы нарежьте кубиками. Можно предварительно очистить огурцы от кожуры.

Шаг 4. В миску выложите нарезанные крабовые палочки, огурцы и консервированную фасоль.

Шаг 5. Чеснок пропустите через пресс или натрите на самой мелкой терке. Добавьте его в салат и также положите несколько столовых ложек майонеза.

Шаг 6. Перемешайте салат ложкой, при необходимости откорректируйте вкус солью. Салат с фасолью и крабовыми палочками можно подавать в качестве закуски на стол. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и тунцом

Салат с фасолью и тунцом – закуска с весьма оригинальным вкусом. Это блюдо имеет сбалансированный состав и вполне может быть включено в рацион правильного питания. Салат можно готовить для завтрака, он даст отличный старт для продуктивного дня.

Время готовки – 5 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тунец консервированный – 1 банка.

Фасоль консервированная – 1 банка.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Яйца вареные – 3 шт.

Помидоры – 2 шт.

Зелень – 1 пучок.

Огурец – 1 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Перец черный свежемолотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отварите куриные яйца вкрутую. Овощи и зелень хорошо помойте под краном. Вскройте консервы, промойте фасоль, с тунца слейте лишнюю жидкость.

Шаг 2. Консервированную фасоль и мякоть тунца можно сразу переложить в салатницу. Вареные яйца нарежьте крупными кубиками.

Шаг 3. Зелень произвольно порубите ножом, огурцы и помидоры нарежьте кубиками. Добавьте эти ингредиенты в миску.

Шаг 4. Заправьте салат смесью майонеза и сметаны, перемешайте. При необходимости посолите.

Шаг 5. Салат выложите на красивое блюдо и подавайте в качестве закуски на стол. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и консервированной кукурузой

Салат с фасолью и консервированной кукурузой – в меру сладкий, сочный и питательный. К тому же фасоль и кукуруза содержат много клетчатки, белка и других полезных микроэлементов, которые так необходимы организму. Ни у кого не составит труда его приготовить.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Фасоль, консервированная в собственном соку – 125 гр.

Кукуруза консервированная – 125 гр.

Лук красный салатный – ½ шт.

Майонез – 1,5 ст.л.

Сухарики – 30 гр.

Колбаса копченая – 75 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте банки с консервированной фасолью и кукурузой, слейте сок. Сухарики лучше всего взять со вкусом охотничьих колбасок.

Шаг 2. Копченую колбасу нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3. К нарезанной колбасе добавьте консервированную фасоль.

Шаг 4. Также выложите в миску кукурузу.

Шаг 5. Красный салатный лук нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 6. Высыпьте в миску сухарики. Для заправки возьмите майонез. Хорошо перемешайте салат ложкой.

Шаг 7. Подавайте салат с фасолью и консервированной кукурузой сразу же, пока сухарики не размякли. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и морковью по-корейски

Салат с фасолью и морковью по-корейски – закуска, которую можно отнести к категории легких и быстрых. Корейская морковка добавляет сочности и пикантности, идеально сочетаясь при этом, с практически нейтральной по вкусу фасолью.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Морковка по-корейски – 200 гр.

Филе куриное копченое – 200 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Фасоль красная, консервированная в собственном соку – 200 гр.

Петрушка – 30 гр.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С консервированной фасоли слейте сок и промойте ее проточной водой. Корейскую морковку можно купить готовую или приготовить самостоятельно.

Шаг 2. В салатницу выложите консервированную фасоль.

Шаг 3. Морковку по-корейски можно добавить вместе с маринадом.

Шаг 4. Копченое куриное филе нарежьте кубиками и выложите в салатницу.

Шаг 5. Петрушку хорошо помойте и порубите ножом. Добавьте измельченную зелень в салат. По вкусу посолите закуску и приправьте черным перцем.

Шаг 6. Перемешайте все измельченные ингредиенты. Салат с фасолью и морковью по-корейски готов. Можно подавать его на любой прием пищи в качестве закуски. Приятного аппетита!

Салат с фасолью и копченой курицей

Салат с фасолью и копченой курицей – закуска, достойная праздничного застолья. Также рецепт понравится хозяйкам, которые любят рационально использовать время с наибольшей выгодой. Все ингредиенты для него уже готовы, останется их только нарезать и смешать.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Курица копченая – 0,7 кг.

Огурцы маринованные – 3 шт.

Фасоль белая консервированная – 1 банка.

Морковка вареная – 200 гр.

Лук–порей – 1 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Яйца куриные крупные – 2 шт.

Фасоль красная консервированная – 1 банка.

Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые понадобятся для приготовления салата, перед вами.

Шаг 2. Отделите филе копченой курицы от костей и кожи, нарежьте его кубиками.

Шаг 3. Вареную морковку очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Маринованные и свежий огурцы нарежьте кубиками. Количество свежих и маринованных огурцов должно быть примерно одинаковое, поэтому обращайте внимание на размер овощей, которые вы выбрали.

Шаг 5. Куриные яйца заранее отварите вкрутую, чтобы к моменту приготовления они остыли. Затем очистите их и нарежьте кубиками.

Шаг 6. Вскройте консервы с фасолью и откиньте ее на сито, чтобы стекла жидкость.

Шаг 7. Лук-порей нарежьте тонкими колечками.

Шаг 8. В салатнице смешайте все измельченные продукты и консервированную фасоль.

Шаг 9. Заправьте салат майонезом.

Шаг 10. Салат с фасолью и копченой курицей можно кушать сразу после приготовления. Приятного аппетита!