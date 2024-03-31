Пышные оладьи, как булочки. Рецепт на кефире: век живи — век учись

Оладьи – это вкуснейшее блюдо, которое напоминает многим поездки в деревню к бабушке. Да и взрослые люди не откажутся от такого кулинарного шедевра. Благодаря некоторым хитростям и секретам, а также правильно подобранным ингредиентами, можно получить пышные и сытные оладьи за несколько минут.

Этот простой рецепт поможет получить блюдо, которое понравится вам и детям. А результат восхитит любого – как простого обывателя, так и кулинара-любителя!

Ингредиенты для пышных оладьей с яблоком:

кефир — 250 мл;

мука — 240 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

яблоко — 100 г.

Приготовление пышных оладьей с яблоком:

Разбиваем 1 яйцо в чашку, добавляем соль, сахар. Перемешиваем венчиком. В другую чашку наливаем слегка горячий кефир, вливаем к первой смеси и насыпаем 0,5 чайной ложки соды. Через полминуты начинаем готовить тесто.

Просеиваем 1 стакан муки и добавляем к смеси ингредиентов. Затем перемешиваем до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Яблоко натираем на мелкой терке и добавляем к ингредиентам. Тесто оставляем постоять на 15-20 минут. После этого жарим оладьи.

Они получаются пышными и вкусными. Все, можно наслаждаться.

Ингредиенты для творожных оладьей:

мука — 1,5 ст. л.;

кефир — 250 г;

творог — 200 г.;

сахар — 3 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — 1 шт.

Приготовление творожных оладьей:

Помещаем 1 стакан творога в миску. Сюда же разбиваем яйцо, добавляем соль и сахар. Используем вилку для смешивания компонентов.

Теплый кефир вливаем к массе и перемешиваем. Добавляем соду. После реакции всыпаем один стакан муки и снова перемешиваем. Должна получиться густая консистенция. По желанию добавляем ванилин или лимонную цедру. Тесто оставляем на 20-30 минут, после чего выпекаем оладьи.

Обжариваем их с двух сторон.

Можно подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.