Быстрый пирог на кефире без духовки. Пышное и воздушное тесто: рецепт для занятых хозяек

Пироги со сливами появились в кулинарной истории человечества очень давно. Однако, фурор смогли произвести сравнительно недавно, в 1983 году. Дело в том, что именно тогда в Нью-Йорк Таймс был опубликован первый рецепт американского сливового пирога. Данный рецепт до сих пор считается самым популярным за время существования газеты.

Американские домохозяйки и начинающие кулинары вырезали из газет этот рецепт и готовили по нему постоянно.

Сейчас мало кого можно удивить сливовым пирогом. Мы постараемся приготовить воздушный и мягкий сливовый пирог на сковороде.

Ингредиенты для сливового пирога:

Яйца — 3 шт.;

Кефир — 200 г;

Сахар — 150 г;

Масло сливочное — 80 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Соль — ¼ ч.л.;

Экстракт ванили — 1 ч.л.;

Мука — 250 г;

Сливы — 500 г.

Приготовление сливового пирога:

В сковороду диаметром 26 см застилаем пергамент, который смазываем сливочным маслом. Из слив удаляем косточки и нарезаем крупными дольками. Выкладываем сливы узором на дно сковороды.

В миску разбиваем яйца, смешиваем с сахаром и солью, взбиваем венчиком. Растапливаем сливочное масло, его вместе с кефиром вливаем в яичную смесь. Добавляем к общей смеси экстракт ванили, перемешиваем.

Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь. Замешиваем густое тесто, которое затем выкладываем на сливы в сковороде. Распределяем тесто ровным слоем по поверхности на пергаменте.

Накрываем сковороду крышкой, 25 минут готовим на минимальном огне. Не забываем периодически убирать конденсат с крышки.

Накрываем верхушку пирога пергаментом и тарелкой. Аккуратно достаем пирог из сковороды и переворачиваем на не румяную сторону. Накрываем пирог в сковороде крышкой и продолжаем выпекать 10 минут.

Проверить готовность пирога можно деревянной шпажкой.

Перед тем, как подавать пирог, его можно посыпать сахарной пудрой.