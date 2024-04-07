Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Творожный пирог — это десертное блюдо, которое известно во многих культурах и имеет свою историю. Точное происхождение творожного пирога неизвестно, но можно предположить, что он появился в результате экспериментов с выпечкой на основе творога.
Благодаря творогу выпечка содержит большое количество белка и кальция, что делает его полезным для здоровья.
В разных странах существуют свои рецепты творожных пирогов. В Германии и Австрии — творожные торты готовятся с песочным или слоеным тестом. Испечем свой творожный пирог с изюмом и цукатами.
Ингредиенты для творожного пирога:
- Творог — 420 г;
- Сметана — 100 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 180 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Сливочное масло — 110 г;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Ванильный сахар — 1 ст.л.;
- Мука — 380 г;
- Разрыхлитель — 20 г;
- Изюм светлый — 60 г;
- Изюм темный — 60 г;
- Цукаты — 40 г.
Приготовление творожного пирога:
В миску с творогом выкладываем сметану, высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и тщательно взбиваем погружным блендером. В однородную массу вливаем растопленное сливочное масло и растительное масло.
Высыпаем в смесь ванильный сахар, перемешиваем. Высыпаем туда же муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, собираем его в комок.
Высыпаем в тесто изюм темный и светлый, а также цукаты, смешиваем.
Выкладываем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом.
Распределяем тесто ровно по форме, выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.
Таким образом можно сделать сладкий ароматный творожный пирог. После приготовления не забудьте посыпать пирог сахарной пудрой.