Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Творожный пирог — это десертное блюдо, которое известно во многих культурах и имеет свою историю. Точное происхождение творожного пирога неизвестно, но можно предположить, что он появился в результате экспериментов с выпечкой на основе творога.

Благодаря творогу выпечка содержит большое количество белка и кальция, что делает его полезным для здоровья.

В разных странах существуют свои рецепты творожных пирогов. В Германии и Австрии — творожные торты готовятся с песочным или слоеным тестом. Испечем свой творожный пирог с изюмом и цукатами.

Ингредиенты для творожного пирога:

Творог — 420 г;

Сметана — 100 г;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 180 г;

Соль — ½ ч.л.;

Сливочное масло — 110 г;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Ванильный сахар — 1 ст.л.;

Мука — 380 г;

Разрыхлитель — 20 г;

Изюм светлый — 60 г;

Изюм темный — 60 г;

Цукаты — 40 г.

Приготовление творожного пирога:

В миску с творогом выкладываем сметану, высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и тщательно взбиваем погружным блендером. В однородную массу вливаем растопленное сливочное масло и растительное масло.

Высыпаем в смесь ванильный сахар, перемешиваем. Высыпаем туда же муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, собираем его в комок.

Высыпаем в тесто изюм темный и светлый, а также цукаты, смешиваем.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом.

Распределяем тесто ровно по форме, выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.

Таким образом можно сделать сладкий ароматный творожный пирог. После приготовления не забудьте посыпать пирог сахарной пудрой.