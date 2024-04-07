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Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

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Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Творожный пирог — это десертное блюдо, которое известно во многих культурах и имеет свою историю. Точное происхождение творожного пирога неизвестно, но можно предположить, что он появился в результате экспериментов с выпечкой на основе творога.

Благодаря творогу выпечка содержит большое количество белка и кальция, что делает его полезным для здоровья.

В разных странах существуют свои рецепты творожных пирогов. В Германии и Австрии — творожные торты готовятся с песочным или слоеным тестом. Испечем свой творожный пирог с изюмом и цукатами.

Ингредиенты для творожного пирога:

  • Творог — 420 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Сахар — 180 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Сливочное масло — 110 г;
  • Растительное масло — 2 ст.л.;
  • Ванильный сахар — 1 ст.л.;
  • Мука — 380 г;
  • Разрыхлитель — 20 г;
  • Изюм светлый — 60 г;
  • Изюм темный — 60 г;
  • Цукаты — 40 г.

Приготовление творожного пирога:

В миску с творогом выкладываем сметану, высыпаем соль и сахар, разбиваем яйца и тщательно взбиваем погружным блендером. В однородную массу вливаем растопленное сливочное масло и растительное масло.

Высыпаем в смесь ванильный сахар, перемешиваем. Высыпаем туда же муку и разрыхлитель, замешиваем тесто, собираем его в комок. 

Высыпаем в тесто изюм темный и светлый, а также цукаты, смешиваем.

Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Выкладываем тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом и смазанную растительным маслом.

Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Распределяем тесто ровно по форме, выпекаем при 180 градусах 45-50 минут.

Быстрый творожный пирог к чаю за 15 минут, не считая выпечки. Простой и вкусный рецепт

Таким образом можно сделать сладкий ароматный творожный пирог. После приготовления не забудьте посыпать пирог сахарной пудрой.

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