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Суп с клецками на курином бульоне

На чтение: 12 минут
Суп с клецками на курином бульоне

Суп с клецками на курином бульоне – это интересная по вкусу кулинарная идея для домашнего обеда. Порадуйте себя и близких сытным горячим блюдом. Для приготовления используйте нашу проверенную подборку из восьми пошаговых рецептов бабушкиного супа с фотографиями и подробным описанием процесса.

Бабушкин суп с клецками на курином бульоне

Бабушкин суп с клецками на курином бульоне – это интересная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного обеда. Горячее блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Суп с клецками на курином бульоне

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриное бедро 600 гр.
  • Картофель 3 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Вода 1.8 л.
  • Масло растительное  для жарки
  • Прованские травы 1 щепотка
  • Соль 2 щепотки
  • Перец душистый горошком 4 шт.
  • Гвоздика 1 шт.
  • Для клецок:
  • Мука 10 ст.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

  1. Суп с клецками на курином бульоне

    Бабушкин суп с клецками на курином бульоне готовится очень просто. Куриные бедра выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту.

  2. Суп с клецками на курином бульоне

    Доводим бульон до кипения и в процессе обязательно убираем пенку.

  3. Суп с клецками на курином бульоне

    После закипания огонь уменьшаем и варим бульон около 30 минут.

  4. Суп с клецками на курином бульоне

    Куриные бедра достаем из бульона и даем им остыть.

  5. Суп с клецками на курином бульоне

    В это время очищаем картофель, промываем его под водой и режем кубиком.

  6. Суп с клецками на курином бульоне

    Кубики картофеля отправляем в кипящий куриный бульон, сюда же выкладываем горошины перца и гвоздику.

  7. Суп с клецками на курином бульоне

    Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на растительном масле.

  8. Суп с клецками на курином бульоне

    К луку отправляем тертую морковь, соль и специи. Жарим вместе еще несколько минут и выкладываем в суп.

  9. Суп с клецками на курином бульоне

    Теперь займемся приготовлением клецок. В глубокой миске взбиваем яйца с солью.

  10. Суп с клецками на курином бульоне

    В яичную смесь всыпаем муку.

  11. Суп с клецками на курином бульоне

    Хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков.

  12. Суп с клецками на курином бульоне

    Полученную массу погружаем в суп с помощью ложки.

  13. Суп с клецками на курином бульоне

    Клецки будут быстро схватываться и всплывать на поверхность. После этого варим еще 3 минуты.

  14. Суп с клецками на курином бульоне

    Остывшее куриное мясо отделяем от косточек и возвращаем в суп. Можно убирать с плиты.

  15. Суп с клецками на курином бульоне

    Бабушкин суп с клецками на курином бульоне готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Куриный суп с клецками и фрикадельками

Куриный суп с клецками и фрикадельками – это отличный вариант для вашего сытного обеда в кругу семьи. Такое блюдо выходит невероятно вкусным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 250 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – 2 ст.л.

Для клецок:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Мука – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Доводим до кипения подсоленную воду в кастрюле. Из куриного фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Погружаем эти фрикадельки в кипящую воду и варим 10 минут. Далее вынимаем их шумовкой на тарелку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле около пяти-семи минут на небольшом огне. Постоянно помешиваем лопаткой.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. В воду, где варились фрикадельки, отправляем кубики почищенного картофеля. Варим 10 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. Спустя 10 минут сюда выкладываем обжаренные овощи.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Для клецок взбиваем куриное яйцо, соль и муку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. Это тесто порционно отправляем в суп с помощью столовой ложки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Клецки будут быстро отвариваться и всплывать на поверхность. Варим их около 5 минут для разбухания.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. Возвращаем в суп наши фрикадельки, также добавляем соль и перец по вкусу.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Куриный суп с клецками и фрикадельками готов. Угощайтесь, дополнив зеленью!

Суп с клецками на курином бульоне

Суп на курином бульоне с картофельными клецками

Суп на курином бульоне с картофельными клецками порадует интересным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Идеальное решение для большого домашнего обеда. Подавайте яркий суп с хлебом, зеленью или сметаной. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Окорок куриный – 600 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 600 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – 8 гр.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриный окорок выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Затем варим на слабом огне 40 минут, обязательно убираем пену.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Далее отваренную курицу остужаем и отделяем мясо от костей. Сразу же очищаем от кожуры и шелухи 300 грамм картофеля, морковь и лук. Промываем овощи под водой.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. Почищенную картошку режем небольшими кубиками и кладем в кастрюлю.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. В эту же кастрюлю отправляем куриное мясо и заливаем это все процеженным куриным бульоном. Если жидкости не хватает, можно влить немного кипятка. Доводим содержимое снова до кипения и после варим 15 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. Для клецек нам понадобится картофельное пюре, яйцо, мука и соль. Картофельное пюре можно приготовить, пока варится курица.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Все эти продукты соединяем в общей тарелке.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем руками до образования плотного кома.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. В это же время измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкого состояния около 5 минут на умеренном огне.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Делим картофельное тесто на части и каждую раскатываем в тонкую колбаску.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 11. Далее эти колбаски разделываем на небольшие кусочки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 12. Кипящий суп дополняем солью и выкладываем сюда наши клецки. Аккуратно их перемешиваем, чтобы они не прилипали. После того как клецки всплывут, добавляем лавровый лист, зажарку и специи по желанию. Готовим суп еще 5 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 13. Суп на курином бульоне с картофельными клецками готов. Подавайте к столу!

Суп с клецками на курином бульоне

Куриный суп с манными клецками

Куриный суп с манными клецками – это аппетитный суп, который идеально подойдет для большого семейного обеда. Такое горячее блюдо порадует не только ярким вкусом, но и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 500 гр.
  • Крупа манная – 3 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Картофель – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Курицу промываем и разделываем на порционные куски.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. Выкладываем эти куски в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Сюда же отправляем очищенную луковицу и лавровый лист. После закипания томим на слабом огне 40 минут. Добавляем обязательно соль и в процессе убираем пену.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. Почищенный картофель промываем под водой и режем кубиками. Погружаем его в готовый куриный бульон и варим 20 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. Для клецок подготовим манную крупу и отдельно взбиваем яйцо с солью.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. В яичную смесь всыпаем манку и хорошенько перемешиваем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно выкладываем сюда наше манное тесто. Обжариваем аккуратные оладьи.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Все румяные оладьи из манного теста выкладываем на тарелку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. После опускаем их в кастрюлю с супом и варим 3 минуты.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Дальше вы можете оладьи достать из супа и аккуратно подрезать, чтобы придать привлекательную круглую форму. Затем обратно возвращаем в суп и даем ему прокипеть пару минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 11. Куриный суп с манными клецками готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп с клецками на курином бульоне

Суп на курином бульоне с клецками и грибами

Суп на курином бульоне с клецками и грибами – это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Бульон куриный – 1 л.
  • Грибы шампиньоны – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Укроп – 30 гр.
  • Творог – 50 гр.
  • Масло сливочное – 2 ч.л.
  • Сметана – 3 ч.л.
  • Мука – 6 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 500 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и режем аккуратным кубиком. Погружаем продукт в кипящий куриный бульон, добавляем пол-литра воды и варим 20 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку нарезаем тонкой соломкой или натираем на крупной терке.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. Хорошо промытые грибы разделываем на тонкие пластинки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и первым на нем обжариваем лук, после добавляем морковь и грибы. Жарим все продукты вместе около 7 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. Обжаренные овощи и грибы перекладываем в суп с картофелем. Варим еще 20 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Теперь займемся приготовлением клецок. В глубокой миске соединяем творог, размягченное сливочное масло, яичный желток, сметану и соль.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. Сюда же всыпаем муку и хорошенько все перемешиваем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Отдельно взбиваем яичный белок до появления мягких пиков.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. Белковую массу выкладываем в основное тесто и аккуратно перемешиваем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Теперь тесто перекладываем в суп порционно с помощью столовой ложки. После того, как клецки всплывут, варим их пару минут. В суп добавляем соль, специи и измельченную зелень.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 11. Суп на курином бульоне с клецками и грибами готов. Подавайте к столу!

Суп с клецками на курином бульоне

Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом

Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом – это интересный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Такое горячее блюдо выходит невероятно вкусным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Курица – 250 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Приправа универсальная – по вкусу.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Вода – 2 л.
  • Петрушка – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу разделываем на части и выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и после варим около 30 минут. Бульон обязательно солим и в процессе убираем пену.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. После готовности курицу извлекаем из бульона и остужаем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. Картофель очищаем, хорошенько промываем под водой и режем на брусочки или кубики.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. Подготовленный картофель отправляем в бульон и варим около 20 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. Остывшее куриное мясо отделяем от косточек и немного нарезаем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с растительным маслом до мягкого состояния.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. В кастрюлю с картофелем отправляем обжаренные овощи и куски курицы.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Теперь займемся приготовлением клецок. Разбиваем в глубокую тарелку куриное яйцо, добавляем сюда столовую ложку воды и немного соли.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. Взбиваем продукты вилкой и всыпаем сюда муку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 11. В суп отправляем специи, измельченный чеснок и лавровый лист. С помощью чайной ложки погружаем сюда наше тесто порционно.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 12. Ждем, пока всплывут все клецки. После этого можно выключать плиту.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 13. Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп с клецками на курином бульоне

Суп с сырными клецками на курином бульоне

Суп с сырными клецками на курином бульоне точно никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит обеденный стол. Горячее блюдо получается интересным по вкусу, ароматным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 100 гр.
  • Сыр твердый – 80 гр.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Шпинат – 50 гр.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – для подачи.

Для куриного бульона:

  • Спинки куриные – 400 гр.
  • Морковь – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Корень сельдерея – 0,25 шт.
  • Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва подготовим все продукты для куриного бульона. Морковь, лук и корень сельдерея хорошенько промываем и очищаем от шелухи и кожуры.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Складываем в кастрюлю куриное мясо и овощи. Заливаем их водой и доводим до кипения, после варим на слабом огне 40 минут. В процессе обязательно убираем пену.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 3. После готовности из бульона достаем все продукты с помощью шумовки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. Теперь подготовим все остальные ингредиенты. Сразу можно разогреть духовку до 180°.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 5. В глубокую миску отправляем куриные яйца, манную крупу, соль и сюда же натираем на мелкой терке сыр.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Содержимое миски взбиваем с помощью погружного блендера.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 7. Полученную массу делим на три равные части. Разливаем тесто по разным тарелкам. В одну тарелку добавляем томатную пасту, во вторую шпинат.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Еще раз вымешиваем все заготовки. Так у нас получается три сырных теста разного цвета.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 9. Противень застилаем пергаментом и выкладываем сюда все подготовленные массы.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Выпекаем в разогретой духовке около 10 минут. После извлекаем и остужаем.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 11. Остывшие заготовки разделываем на аккуратные кубики.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 12. Погружаем оригинальные сырные клецки в куриный бульон и снова доводим до кипения. После варим 5 минут. Добавляем соль и черный молотый перец.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 13. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой около 10 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 14. Суп с сырными клецками на курином бульоне готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Суп с клецками на курином бульоне

Суп на курином бульоне с чесночными клецками

Суп на курином бульоне с чесночными клецками – это вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое разнообразит ваше обеденное меню. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Картофель – 350 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Лук репчатый – 70 гр.
  • Укроп – 15 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для куриного бульона:

  • Курица – 300 гр.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Вода – 1,8 л.

Для клецок:

  • Мука – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Вода – 50 мл.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Укроп – 15 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 2. Куриное филе выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и дополняем лавровым листком.

Шаг 3. Доводим наш бульон до кипения и после варим на слабом огне 30 минут. В процессе обязательно убираем пену. После готовности бульон процеживаем, а мясо остужаем. Отварное филе можно использовать для других блюд или порезать и отправить в наш суп.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 4. Теперь подготовим другие продукты. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 5. Обжариваем овощи на растительном масле около 5-7 минут до румянца.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 6. Для клецок в глубокую миску вливаем воду, добавляем соль и разбиваем куриное яйцо.

Шаг 7. Сюда же продавливаем чеснок или же натираем его на терке.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 8. Взбиваем продукты венчиком до однородности.

Шаг 9. Дополняем нашу смесь измельченным укропом.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 10. Сюда же всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.

Шаг 11. Руками формируем плотный ком и оставляем его на 15 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 12. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой и нарезаем кубиками.

Шаг 13. Выкладываем картофель в кипящий куриный бульон и варим 15 минут.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 14. Тесто делим на части и формируем из них тонкие колбаски.

Шаг 15. Далее эти колбаски необходимо разрезать на небольшие кусочки.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 16. Так мы поступаем с остальным тестом.

Шаг 17. После того как картофель в супе будет готов, добавляем в кастрюлю обжаренные овощи.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 18. Далее сразу выкладываем наши чесночные клецки. Ждем, когда они всплывут и затем варим 5 минут.

Шаг 19. За пару минут до готовности добавляем соль и черный молотый перец.

Суп с клецками на курином бульоне

Шаг 20. Выключаем огонь и можем дать супу немного настояться.

Шаг 21. Суп на курином бульоне с чесночными клецками готов. Угощайтесь!

Суп с клецками на курином бульоне

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