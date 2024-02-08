Суп с клецками на курином бульоне – это интересная по вкусу кулинарная идея для домашнего обеда. Порадуйте себя и близких сытным горячим блюдом. Для приготовления используйте нашу проверенную подборку из восьми пошаговых рецептов бабушкиного супа с фотографиями и подробным описанием процесса.

Бабушкин суп с клецками на курином бульоне

Бабушкин суп с клецками на курином бульоне – это интересная и аппетитная кулинарная идея для вашего семейного обеда. Горячее блюдо порадует ярким вкусом и питательными свойствами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриное бедро 600 гр.

Картофель 3 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Вода 1.8 л.

Масло растительное для жарки

Прованские травы 1 щепотка

Соль 2 щепотки

Перец душистый горошком 4 шт.

Гвоздика 1 шт.

Для клецок:

Мука 10 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Соль 1 щепотка

Шаги 60 мин.

Бабушкин суп с клецками на курином бульоне готовится очень просто. Куриные бедра выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Доводим бульон до кипения и в процессе обязательно убираем пенку. После закипания огонь уменьшаем и варим бульон около 30 минут. Куриные бедра достаем из бульона и даем им остыть. В это время очищаем картофель, промываем его под водой и режем кубиком. Кубики картофеля отправляем в кипящий куриный бульон, сюда же выкладываем горошины перца и гвоздику. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его до мягкости на растительном масле. К луку отправляем тертую морковь, соль и специи. Жарим вместе еще несколько минут и выкладываем в суп. Теперь займемся приготовлением клецок. В глубокой миске взбиваем яйца с солью. В яичную смесь всыпаем муку. Хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков. Полученную массу погружаем в суп с помощью ложки. Клецки будут быстро схватываться и всплывать на поверхность. После этого варим еще 3 минуты. Остывшее куриное мясо отделяем от косточек и возвращаем в суп. Можно убирать с плиты. Бабушкин суп с клецками на курином бульоне готов. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Куриный суп с клецками и фрикадельками

Куриный суп с клецками и фрикадельками – это отличный вариант для вашего сытного обеда в кругу семьи. Такое блюдо выходит невероятно вкусным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный – 250 гр.

Вода – 2 л.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Зелень – 2 ст.л.

Для клецок:

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Мука – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Доводим до кипения подсоленную воду в кастрюле. Из куриного фарша мокрыми руками лепим аккуратные фрикадельки.

Шаг 2. Погружаем эти фрикадельки в кипящую воду и варим 10 минут. Далее вынимаем их шумовкой на тарелку.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле около пяти-семи минут на небольшом огне. Постоянно помешиваем лопаткой.

Шаг 4. В воду, где варились фрикадельки, отправляем кубики почищенного картофеля. Варим 10 минут.

Шаг 5. Спустя 10 минут сюда выкладываем обжаренные овощи.

Шаг 6. Для клецок взбиваем куриное яйцо, соль и муку.

Шаг 7. Это тесто порционно отправляем в суп с помощью столовой ложки.

Шаг 8. Клецки будут быстро отвариваться и всплывать на поверхность. Варим их около 5 минут для разбухания.

Шаг 9. Возвращаем в суп наши фрикадельки, также добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 10. Куриный суп с клецками и фрикадельками готов. Угощайтесь, дополнив зеленью!

Суп на курином бульоне с картофельными клецками

Суп на курином бульоне с картофельными клецками порадует интересным вкусом, аппетитным видом и питательностью. Идеальное решение для большого домашнего обеда. Подавайте яркий суп с хлебом, зеленью или сметаной. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Окорок куриный – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 600 гр.

Мука – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Соль – 8 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриный окорок выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Затем варим на слабом огне 40 минут, обязательно убираем пену.

Шаг 2. Далее отваренную курицу остужаем и отделяем мясо от костей. Сразу же очищаем от кожуры и шелухи 300 грамм картофеля, морковь и лук. Промываем овощи под водой.

Шаг 3. Почищенную картошку режем небольшими кубиками и кладем в кастрюлю.

Шаг 4. В эту же кастрюлю отправляем куриное мясо и заливаем это все процеженным куриным бульоном. Если жидкости не хватает, можно влить немного кипятка. Доводим содержимое снова до кипения и после варим 15 минут.

Шаг 5. Для клецек нам понадобится картофельное пюре, яйцо, мука и соль. Картофельное пюре можно приготовить, пока варится курица.

Шаг 6. Все эти продукты соединяем в общей тарелке.

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем руками до образования плотного кома.

Шаг 8. В это же время измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 9. Овощи обжариваем на растительном масле до мягкого состояния около 5 минут на умеренном огне.

Шаг 10. Делим картофельное тесто на части и каждую раскатываем в тонкую колбаску.

Шаг 11. Далее эти колбаски разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 12. Кипящий суп дополняем солью и выкладываем сюда наши клецки. Аккуратно их перемешиваем, чтобы они не прилипали. После того как клецки всплывут, добавляем лавровый лист, зажарку и специи по желанию. Готовим суп еще 5 минут.

Шаг 13. Суп на курином бульоне с картофельными клецками готов. Подавайте к столу!

Куриный суп с манными клецками

Куриный суп с манными клецками – это аппетитный суп, который идеально подойдет для большого семейного обеда. Такое горячее блюдо порадует не только ярким вкусом, но и питательными свойствами. Обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 500 гр.

Крупа манная – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Картофель – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Курицу промываем и разделываем на порционные куски.

Шаг 3. Выкладываем эти куски в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. Сюда же отправляем очищенную луковицу и лавровый лист. После закипания томим на слабом огне 40 минут. Добавляем обязательно соль и в процессе убираем пену.

Шаг 4. Почищенный картофель промываем под водой и режем кубиками. Погружаем его в готовый куриный бульон и варим 20 минут.

Шаг 5. Для клецок подготовим манную крупу и отдельно взбиваем яйцо с солью.

Шаг 6. В яичную смесь всыпаем манку и хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно выкладываем сюда наше манное тесто. Обжариваем аккуратные оладьи.

Шаг 8. Все румяные оладьи из манного теста выкладываем на тарелку.

Шаг 9. После опускаем их в кастрюлю с супом и варим 3 минуты.

Шаг 10. Дальше вы можете оладьи достать из супа и аккуратно подрезать, чтобы придать привлекательную круглую форму. Затем обратно возвращаем в суп и даем ему прокипеть пару минут.

Шаг 11. Куриный суп с манными клецками готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп на курином бульоне с клецками и грибами

Суп на курином бульоне с клецками и грибами – это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для семейного обеда. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бульон куриный – 1 л.

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Укроп – 30 гр.

Творог – 50 гр.

Масло сливочное – 2 ч.л.

Сметана – 3 ч.л.

Мука – 6 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 500 мл.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и режем аккуратным кубиком. Погружаем продукт в кипящий куриный бульон, добавляем пол-литра воды и варим 20 минут.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук, морковку нарезаем тонкой соломкой или натираем на крупной терке.

Шаг 3. Хорошо промытые грибы разделываем на тонкие пластинки.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и первым на нем обжариваем лук, после добавляем морковь и грибы. Жарим все продукты вместе около 7 минут.

Шаг 5. Обжаренные овощи и грибы перекладываем в суп с картофелем. Варим еще 20 минут.

Шаг 6. Теперь займемся приготовлением клецок. В глубокой миске соединяем творог, размягченное сливочное масло, яичный желток, сметану и соль.

Шаг 7. Сюда же всыпаем муку и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 8. Отдельно взбиваем яичный белок до появления мягких пиков.

Шаг 9. Белковую массу выкладываем в основное тесто и аккуратно перемешиваем.

Шаг 10. Теперь тесто перекладываем в суп порционно с помощью столовой ложки. После того, как клецки всплывут, варим их пару минут. В суп добавляем соль, специи и измельченную зелень.

Шаг 11. Суп на курином бульоне с клецками и грибами готов. Подавайте к столу!

Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом

Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом – это интересный кулинарный вариант для вашего сытного семейного обеда. Такое горячее блюдо выходит невероятно вкусным и ароматным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Курица – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приправа универсальная – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 2 л.

Петрушка – 3 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Курицу разделываем на части и выкладываем в кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и после варим около 30 минут. Бульон обязательно солим и в процессе убираем пену.

Шаг 2. После готовности курицу извлекаем из бульона и остужаем.

Шаг 3. Картофель очищаем, хорошенько промываем под водой и режем на брусочки или кубики.

Шаг 4. Подготовленный картофель отправляем в бульон и варим около 20 минут.

Шаг 5. Остывшее куриное мясо отделяем от косточек и немного нарезаем.

Шаг 6. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи в сковороде с растительным маслом до мягкого состояния.

Шаг 7. В кастрюлю с картофелем отправляем обжаренные овощи и куски курицы.

Шаг 8. Теперь займемся приготовлением клецок. Разбиваем в глубокую тарелку куриное яйцо, добавляем сюда столовую ложку воды и немного соли.

Шаг 9. Взбиваем продукты вилкой и всыпаем сюда муку.

Шаг 10. Вымешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 11. В суп отправляем специи, измельченный чеснок и лавровый лист. С помощью чайной ложки погружаем сюда наше тесто порционно.

Шаг 12. Ждем, пока всплывут все клецки. После этого можно выключать плиту.

Шаг 13. Суп на курином бульоне с клецками из муки с яйцом готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суп с сырными клецками на курином бульоне

Суп с сырными клецками на курином бульоне точно никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит обеденный стол. Горячее блюдо получается интересным по вкусу, ароматным и питательным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Крупа манная – 100 гр.

Сыр твердый – 80 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Шпинат – 50 гр.

Яйцо – 4 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – для подачи.

Для куриного бульона:

Спинки куриные – 400 гр.

Морковь – 0,5 шт.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Корень сельдерея – 0,25 шт.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва подготовим все продукты для куриного бульона. Морковь, лук и корень сельдерея хорошенько промываем и очищаем от шелухи и кожуры.

Шаг 2. Складываем в кастрюлю куриное мясо и овощи. Заливаем их водой и доводим до кипения, после варим на слабом огне 40 минут. В процессе обязательно убираем пену.

Шаг 3. После готовности из бульона достаем все продукты с помощью шумовки.

Шаг 4. Теперь подготовим все остальные ингредиенты. Сразу можно разогреть духовку до 180°.

Шаг 5. В глубокую миску отправляем куриные яйца, манную крупу, соль и сюда же натираем на мелкой терке сыр.

Шаг 6. Содержимое миски взбиваем с помощью погружного блендера.

Шаг 7. Полученную массу делим на три равные части. Разливаем тесто по разным тарелкам. В одну тарелку добавляем томатную пасту, во вторую шпинат.

Шаг 8. Еще раз вымешиваем все заготовки. Так у нас получается три сырных теста разного цвета.

Шаг 9. Противень застилаем пергаментом и выкладываем сюда все подготовленные массы.

Шаг 10. Выпекаем в разогретой духовке около 10 минут. После извлекаем и остужаем.

Шаг 11. Остывшие заготовки разделываем на аккуратные кубики.

Шаг 12. Погружаем оригинальные сырные клецки в куриный бульон и снова доводим до кипения. После варим 5 минут. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 13. Выключаем огонь и даем супу настояться под крышкой около 10 минут.

Шаг 14. Суп с сырными клецками на курином бульоне готов. Разливайте по тарелкам и пробуйте!

Суп на курином бульоне с чесночными клецками

Суп на курином бульоне с чесночными клецками – это вкусное, ароматное и сытное блюдо, которое разнообразит ваше обеденное меню. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 350 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук репчатый – 70 гр.

Укроп – 15 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для куриного бульона:

Курица – 300 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Вода – 1,8 л.

Для клецок:

Мука – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 50 мл.

Соль – 0,3 ч.л.

Укроп – 15 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное филе выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и дополняем лавровым листком.

Шаг 3. Доводим наш бульон до кипения и после варим на слабом огне 30 минут. В процессе обязательно убираем пену. После готовности бульон процеживаем, а мясо остужаем. Отварное филе можно использовать для других блюд или порезать и отправить в наш суп.

Шаг 4. Теперь подготовим другие продукты. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 5. Обжариваем овощи на растительном масле около 5-7 минут до румянца.

Шаг 6. Для клецок в глубокую миску вливаем воду, добавляем соль и разбиваем куриное яйцо.

Шаг 7. Сюда же продавливаем чеснок или же натираем его на терке.

Шаг 8. Взбиваем продукты венчиком до однородности.

Шаг 9. Дополняем нашу смесь измельченным укропом.

Шаг 10. Сюда же всыпаем муку и замешиваем однородное тесто.

Шаг 11. Руками формируем плотный ком и оставляем его на 15 минут.

Шаг 12. Очищаем от кожуры картофель, промываем его под водой и нарезаем кубиками.

Шаг 13. Выкладываем картофель в кипящий куриный бульон и варим 15 минут.

Шаг 14. Тесто делим на части и формируем из них тонкие колбаски.

Шаг 15. Далее эти колбаски необходимо разрезать на небольшие кусочки.

Шаг 16. Так мы поступаем с остальным тестом.

Шаг 17. После того как картофель в супе будет готов, добавляем в кастрюлю обжаренные овощи.

Шаг 18. Далее сразу выкладываем наши чесночные клецки. Ждем, когда они всплывут и затем варим 5 минут.

Шаг 19. За пару минут до готовности добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 20. Выключаем огонь и можем дать супу немного настояться.

Шаг 21. Суп на курином бульоне с чесночными клецками готов. Угощайтесь!