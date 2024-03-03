Начинка для пирожков – это то, за что мы так любим аппетитные и румяные угощения. Начинить домашние пирожки можно разными продуктами: как солеными, так и сладкими. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти очень вкусных рецептов приготовления начинок из дрожжевого теста с пошаговыми фотографиями.
Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком
Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком – это очень вкусная и аппетитная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой отличаются особенной сочностью и аппетитным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить простую начинку, которая понравится всем вашим родным.
Ингредиенты –+12 порц.
- Яйцо куриное 5 шт.
- Лук зелёный 100 гр.
- Соль 1 ч.л.
Шаги 25 мин.
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Как приготовить вкусную начинку для пирожков? Заливаем куриные яйца водой в кастрюле, доводим до кипения и после варим, примерно 10 минут.
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Для скорого остывания отварные яйца погружаем в ледяную воду и очищаем от скорлупы.
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Далее яйца нарезаем небольшим кубиком с помощью ножа. Стараемся не крошить продукт, а аккуратно нарезать.
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Промываем и просушиваем зеленый лук. Мелко рубим зелень ножом и перекладываем к яйцам.
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Солим продукты и осторожно перемешиваем.
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Порционно раскладываем массу по кусочкам дрожжевого теста и лепим пирожки.
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Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком готова. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!
Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой
Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой отличается особой сочностью. Такие пирожки выходят очень вкусными, аппетитными и питательными. Приготовить такую овощную начинку очень просто. Подробные кулинарные рекомендации ищите в нашем рецепте.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 0,5 шт.
- Вода – 25 мл.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Берем для готовки нужные продукты по предложенному списку выше. С белокочанной капусты удаляем верхние листья и срезаем кочерыжку. Морковь и лук очищаем, обдаем под водой.
- Подготовим основной продукт — свежую капусту. На разделочной доске нарезаем капусту полосами, а затем шинкуем мелким кубиком. Капустную заготовку перекладываем в миску, солим по вкусу и перетираем руками до выделения влаги.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Перекладываем на сковороду измельченную капусту. Перчим ее по вкусу.
- Капусту сразу же дополняем натертой морковкой и измельченным репчатым луком.
- Содержимое на сковороде перемешиваем и обжариваем в течение шести минут.
- Капусту посыпаем сахаром и вливаем немного кипяченой воды, перемешиваем.
- Капусту для начинки тушим на сковороде приблизительно 10 минут. Периодически состав начинки перемешиваем.
- Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой готова!
Яблочная начинка для пирожков
Яблочная начинка для пирожков – это простое и вкусное решение для семейного чаепития или праздничных посиделок. Попробуйте разнообразить вашу домашнюю выпечку нашей интересной, ароматной и невероятно сочной начинкой. Все секреты приготовления читайте в рецепте ниже.
Время готовки – 15 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Яблоко очищенное – 0,8 кг.
- Сахар-песок – 80 гр.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Корица молотая – 0,5 ч.л.
- Крахмал – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Прогреваем сковородку на плите. Погружаем сюда кусок сливочного масла и растапливаем на небольшом огне.
- В растопленное масло всыпаем половину сахарного песка – 40 грамм.
- Яблоки обдаем водой, обсушиваем и режем кубиком. Выкладываем ингредиент на растопленное масло с сахаром. Готовим около семи минут, периодически помешивая.
- Далее продукт в сковороде посыпаем ароматной молотой корицей.
- Также посыпаем яблочную массу крахмалом, его предварительно вымешиваем с оставшимся сахаром.
- Старательно вымешиваем и готовим еще одну минуту, затем сразу выключаем огонь.
- Яблочная начинка для пирожков готов. Начиняйте ваши угощения!
Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста
Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста по нашему рецепту получается невероятно сытной, вкусной и сочной. Такие пирожки займут достойное место на вашем обеденном столе, также их можно подавать в качестве аппетитного перекуса. Для начинки используйте нашу пошаговую идею!
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 12
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Говядина – 300 гр.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Лавровый лист – по вкусу.
- Перец черный горошек – 4 шт.
- Перец черный молотый – 1 щепотка.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Выбираем кусочки свиной и говяжьей вырезки – для пирожков необходимо чистое мясо без костей и жира. Промываем его под водой.
- Кусочки свинины и говядины кладем в кастрюлю и заливаем водой. Всыпаем две чайные ложки соли и кладем одну луковицу, освобожденную от шелухи. Сюда же погружаем горошины перца и лавровый лист.
- Доводим мясо в ароматном бульоне до кипения, понижаем огонь и варим один час, прикрыв крышкой. Далее мясо остужаем.
- Оставшиеся луковицы очищаем и мелко рубим кубиком.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук до небольшого румянца.
- Обжаренный лук перекладываем со сковороды в чашу блендера вместе с маслом. Перемалываем продукт.
- Остывшее отварное мясо пропускаем через мясорубку.
- Полученный фарш выкладываем в сковородку. Сюда же кладем перемолотый лук.
- Тушим массу под крышкой 10 минут. Вливаем немного бульона, в котором варили мясо. Достаточно влить меньше стакана бульона.
- Порционно раскладывайте начинку по заготовкам из дрожжевого теста и лепите пирожки.
- Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста готова!
Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде
Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде – это очень вкусная и питательная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой послужат отличным перекусом или обеденным угощением для всей семьи. Кроме того, картофельная начинка считается одной из самых простых и быстрых в приготовлении.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Соль – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
- Хорошо очищаем картошку от кожуры и всех черных пятнышек, если такие есть. Далее клубни промываем и разделываем на половинки, четвертинки, чтобы ускорить процесс варки.
- Подготовленную картошку выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и далее нагрев плиты понижаем. Добавляем соль.
- Варим картошку до мягкости и сливаем жидкость. В картошку выкладываем кусок сливочного масла.
- Разминаем картофель с маслом для получения пюре.
- Яйца варим до готовности около 10 минут после закипания воды. Охлаждаем яйца, очищаем и нарезаем кубиком.
- Соединяем картофельное пюре с яичными кубиками, размешиваем. Пробуем на соль и, при необходимости, ее добавляем.
- Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде готова!
Начинка для пирожков с рисом
Начинка для пирожков с рисом – это очень сытная и вкусная кулинарная идея. С такой начинкой пирожки можно смело подавать к домашнему обеду или ужину. Берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фото. С ним приготовить такую рисовую начинку будет очень просто.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Рис – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Достаем нужные продукты для приготовления аппетитной начинки. Отмеряем необходимое количество риса.
- Промываем рис и варим его около 10 минут, до полной готовности варить не нужно. Далее продукт выгружаем на сито.
- Отвариваем яйца до готовности. Процесс займет примерно 10 минут.
- Очищаем вареные яйца и измельчаем их ножом.
- Соединяем полуготовый рис с яичными кубиками. Посыпаем продукты солью.
- Хорошенько перемешиваем массу для начинки.
- Начинка для пирожков с рисом готова. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!
Очень вкусная начинка для пирожков с грибами
Очень вкусная начинка для пирожков с грибами точно разнообразит ваш домашний стол. Такую начинку несложно приготовить, поэтому обязательно запоминайте наш рецепт. Готовые пирожки с грибным наполнением выйдут невероятно вкусными, сочными и питательными.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 10
Ингредиенты:
- Грибы шампиньоны – 200 гр.
- Фарш мясной – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Готовим нужные продукты по списку. Шампиньоны хорошенько промываем под водой.
- Измельчаем репчатый лук кубиками. Отправляем овощ в прогретую с растительным маслом сковороду. Жарим до мягкости пару минут.
- Сюда же отправляем мелко порубленные грибы. Вымешиваем продукты.
- Готовим лук с грибами еще пять минут, размешивая лопаткой.
- Дополняем луковую зажарку мясным фаршем.
- Посыпаем продукты в сковороде солью и перцем.
- Готовим начинку на небольшом огне еще 10 минут. В процессе массу постоянно размешиваем лопаткой.
- Очень вкусная начинка для пирожков с грибами готова. Используйте по назначению!
Cладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста
Сладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста – это простое и вкусное решение для семейного чаепития или прихода гостей. Попробуйте разнообразить вашу домашнюю выпечку нашей интересной начинкой. Все секреты приготовления читайте в пошаговом рецепте.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог – 150 гр.
- Персики – 3 шт.
- Арахис измельченный – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Ванилин – 1,5 гр.
Процесс приготовления:
- Для начинки промываем персики, надрезаем их и изнутри осторожно извлекаем косточки.
- Очищенные плоды разделываем на половинки.
- Половинки разделяем на дольки потоньше.
- В кастрюле доводим до кипения небольшое количество воды с сахарным песком. В полученный сироп выкладываем фруктовые дольки.
- Провариваем дольки до мягкости, после их остужаем, достаем из сиропа и нарезаем кусочками поменьше.
- Отмеряем нужное количество творога.
- Соединяем творог с подготовленными персиковыми кусочками, начинаем вымешивать.
- Дробим арахис в кофемолке или ножом.
- Отправляем орешки в общую массу. Посыпаем все это ароматным ванилином и размешиваем.
- Сладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста готова. Наполняйте дрожжевые пирожки!
Начинка из куриной печени для пирожков
Начинка из куриной печени для пирожков – это очень питательная, яркая по вкусу и полезная идея для домашнего стола. Такие пирожки можно смело подавать к обеду или ужину в кругу семьи. Приготовить аппетитную заготовку из куриного субпродукта очень просто, попробуйте!
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Печень куриная – 200 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Соус соевый – 3 ст.л.
- Рис – 100 гр.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Куриную печень промываем под водой и разделываем на небольшие кусочки.
- Кусочки субпродукта складываем в глубокую емкость. Поливаем соевым соусом, размешиваем и убираем мариноваться на 15 минут.
- Прогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда печень в соевом соусе. Жарим на протяжении 10 минут. Периодически кусочки переворачиваем.
- Готовый куриный субпродукт остужаем и натираем на крупной терке. Также можно использовать мясорубку.
- Некрупно режем лук, морковку и чеснок. Жарим овощи до румянца в сковороде, где раньше жарили печень. Менять масло не нужно.
- Выкладываем овощи в печеночную массу. Также присоединяем отдельно отварной рис, размешиваем.
- Начинка из куриной печени для пирожков готова. Приступайте к дальнейшему приготовлению пирожков!
Начинка для пирожков из квашеной капусты
Начинка для пирожков из квашеной капусты – это очень вкусная и аппетитная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой отличаются особенной сочностью и приятной кислинкой. Обязательно попробуйте приготовить простую капустную начинку, которая легко станет одной из ваших любимых.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Капуста квашеная – 350 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Подготовим главные продукты для приготовления начинки: кислую капусту, лук, морковку, растительное масло и специи.
- Измельчаем ножом одну репчатую луковицу, морковку пропускаем через терку – получаем некрупную стружку.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом. Погружаем сюда измельченный лук с тертой морковью. Жарим до мягкости.
- Дополняем овощи квашеной капустой, размешиваем содержимое сковороды. При необходимости, доливаем растительное масло.
- Томим все компоненты вместе на низком огне, дополняем сахаром, молотым перцем.
- Томим овощную массу на протяжении 20-25 минут, время от времени помешивая.
- Начинка для пирожков из квашеной капусты готова. Радуйте себя и близких аппетитными домашними пирожками!