Начинка для пирожков – это то, за что мы так любим аппетитные и румяные угощения. Начинить домашние пирожки можно разными продуктами: как солеными, так и сладкими. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти очень вкусных рецептов приготовления начинок из дрожжевого теста с пошаговыми фотографиями.

Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком

Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком – это очень вкусная и аппетитная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой отличаются особенной сочностью и аппетитным ароматом. Обязательно попробуйте приготовить простую начинку, которая понравится всем вашим родным.

Ингредиенты –+12 порц.

Яйцо куриное 5 шт.

Лук зелёный 100 гр.

Соль 1 ч.л.

Шаги 25 мин.

Как приготовить вкусную начинку для пирожков? Заливаем куриные яйца водой в кастрюле, доводим до кипения и после варим, примерно 10 минут. Для скорого остывания отварные яйца погружаем в ледяную воду и очищаем от скорлупы. Далее яйца нарезаем небольшим кубиком с помощью ножа. Стараемся не крошить продукт, а аккуратно нарезать. Промываем и просушиваем зеленый лук. Мелко рубим зелень ножом и перекладываем к яйцам. Солим продукты и осторожно перемешиваем. Порционно раскладываем массу по кусочкам дрожжевого теста и лепим пирожки. Начинка для пирожков из дрожжевого теста с яйцом и зеленым луком готова. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой

Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой отличается особой сочностью. Такие пирожки выходят очень вкусными, аппетитными и питательными. Приготовить такую овощную начинку очень просто. Подробные кулинарные рекомендации ищите в нашем рецепте.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Вода – 25 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Берем для готовки нужные продукты по предложенному списку выше. С белокочанной капусты удаляем верхние листья и срезаем кочерыжку. Морковь и лук очищаем, обдаем под водой. Подготовим основной продукт — свежую капусту. На разделочной доске нарезаем капусту полосами, а затем шинкуем мелким кубиком. Капустную заготовку перекладываем в миску, солим по вкусу и перетираем руками до выделения влаги. В сковороде разогреваем растительное масло. Перекладываем на сковороду измельченную капусту. Перчим ее по вкусу. Капусту сразу же дополняем натертой морковкой и измельченным репчатым луком. Содержимое на сковороде перемешиваем и обжариваем в течение шести минут. Капусту посыпаем сахаром и вливаем немного кипяченой воды, перемешиваем. Капусту для начинки тушим на сковороде приблизительно 10 минут. Периодически состав начинки перемешиваем. Начинка для пирожков из дрожжевого теста с капустой готова!

Яблочная начинка для пирожков

Яблочная начинка для пирожков – это простое и вкусное решение для семейного чаепития или праздничных посиделок. Попробуйте разнообразить вашу домашнюю выпечку нашей интересной, ароматной и невероятно сочной начинкой. Все секреты приготовления читайте в рецепте ниже.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Яблоко очищенное – 0,8 кг.

Сахар-песок – 80 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Крахмал – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Прогреваем сковородку на плите. Погружаем сюда кусок сливочного масла и растапливаем на небольшом огне. В растопленное масло всыпаем половину сахарного песка – 40 грамм. Яблоки обдаем водой, обсушиваем и режем кубиком. Выкладываем ингредиент на растопленное масло с сахаром. Готовим около семи минут, периодически помешивая. Далее продукт в сковороде посыпаем ароматной молотой корицей. Также посыпаем яблочную массу крахмалом, его предварительно вымешиваем с оставшимся сахаром. Старательно вымешиваем и готовим еще одну минуту, затем сразу выключаем огонь. Яблочная начинка для пирожков готов. Начиняйте ваши угощения!

Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста

Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста по нашему рецепту получается невероятно сытной, вкусной и сочной. Такие пирожки займут достойное место на вашем обеденном столе, также их можно подавать в качестве аппетитного перекуса. Для начинки используйте нашу пошаговую идею!

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Говядина – 300 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Перец черный горошек – 4 шт.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Выбираем кусочки свиной и говяжьей вырезки – для пирожков необходимо чистое мясо без костей и жира. Промываем его под водой. Кусочки свинины и говядины кладем в кастрюлю и заливаем водой. Всыпаем две чайные ложки соли и кладем одну луковицу, освобожденную от шелухи. Сюда же погружаем горошины перца и лавровый лист. Доводим мясо в ароматном бульоне до кипения, понижаем огонь и варим один час, прикрыв крышкой. Далее мясо остужаем. Оставшиеся луковицы очищаем и мелко рубим кубиком. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем на нем лук до небольшого румянца. Обжаренный лук перекладываем со сковороды в чашу блендера вместе с маслом. Перемалываем продукт. Остывшее отварное мясо пропускаем через мясорубку. Полученный фарш выкладываем в сковородку. Сюда же кладем перемолотый лук. Тушим массу под крышкой 10 минут. Вливаем немного бульона, в котором варили мясо. Достаточно влить меньше стакана бульона. Порционно раскладывайте начинку по заготовкам из дрожжевого теста и лепите пирожки. Мясная начинка для пирожков из дрожжевого теста готова!

Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде

Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде – это очень вкусная и питательная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой послужат отличным перекусом или обеденным угощением для всей семьи. Кроме того, картофельная начинка считается одной из самых простых и быстрых в приготовлении.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Хорошо очищаем картошку от кожуры и всех черных пятнышек, если такие есть. Далее клубни промываем и разделываем на половинки, четвертинки, чтобы ускорить процесс варки. Подготовленную картошку выкладываем в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения и далее нагрев плиты понижаем. Добавляем соль. Варим картошку до мягкости и сливаем жидкость. В картошку выкладываем кусок сливочного масла. Разминаем картофель с маслом для получения пюре. Яйца варим до готовности около 10 минут после закипания воды. Охлаждаем яйца, очищаем и нарезаем кубиком. Соединяем картофельное пюре с яичными кубиками, размешиваем. Пробуем на соль и, при необходимости, ее добавляем. Картофельная начинка для пирожков, жаренных на сковороде готова!

Начинка для пирожков с рисом

Начинка для пирожков с рисом – это очень сытная и вкусная кулинарная идея. С такой начинкой пирожки можно смело подавать к домашнему обеду или ужину. Берите на заметку наш рецепт с пошаговыми фото. С ним приготовить такую рисовую начинку будет очень просто.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Рис – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Достаем нужные продукты для приготовления аппетитной начинки. Отмеряем необходимое количество риса. Промываем рис и варим его около 10 минут, до полной готовности варить не нужно. Далее продукт выгружаем на сито. Отвариваем яйца до готовности. Процесс займет примерно 10 минут. Очищаем вареные яйца и измельчаем их ножом. Соединяем полуготовый рис с яичными кубиками. Посыпаем продукты солью. Хорошенько перемешиваем массу для начинки. Начинка для пирожков с рисом готова. Приступайте к дальнейшим приготовлениям!

Очень вкусная начинка для пирожков с грибами

Очень вкусная начинка для пирожков с грибами точно разнообразит ваш домашний стол. Такую начинку несложно приготовить, поэтому обязательно запоминайте наш рецепт. Готовые пирожки с грибным наполнением выйдут невероятно вкусными, сочными и питательными.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Грибы шампиньоны – 200 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Готовим нужные продукты по списку. Шампиньоны хорошенько промываем под водой. Измельчаем репчатый лук кубиками. Отправляем овощ в прогретую с растительным маслом сковороду. Жарим до мягкости пару минут. Сюда же отправляем мелко порубленные грибы. Вымешиваем продукты. Готовим лук с грибами еще пять минут, размешивая лопаткой. Дополняем луковую зажарку мясным фаршем. Посыпаем продукты в сковороде солью и перцем. Готовим начинку на небольшом огне еще 10 минут. В процессе массу постоянно размешиваем лопаткой. Очень вкусная начинка для пирожков с грибами готова. Используйте по назначению!

Cладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста

Сладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста – это простое и вкусное решение для семейного чаепития или прихода гостей. Попробуйте разнообразить вашу домашнюю выпечку нашей интересной начинкой. Все секреты приготовления читайте в пошаговом рецепте.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 150 гр.

Персики – 3 шт.

Арахис измельченный – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Ванилин – 1,5 гр.

Процесс приготовления:

Для начинки промываем персики, надрезаем их и изнутри осторожно извлекаем косточки. Очищенные плоды разделываем на половинки. Половинки разделяем на дольки потоньше. В кастрюле доводим до кипения небольшое количество воды с сахарным песком. В полученный сироп выкладываем фруктовые дольки. Провариваем дольки до мягкости, после их остужаем, достаем из сиропа и нарезаем кусочками поменьше. Отмеряем нужное количество творога. Соединяем творог с подготовленными персиковыми кусочками, начинаем вымешивать. Дробим арахис в кофемолке или ножом. Отправляем орешки в общую массу. Посыпаем все это ароматным ванилином и размешиваем. Сладкая начинка для пирожков из дрожжевого теста готова. Наполняйте дрожжевые пирожки!

Начинка из куриной печени для пирожков

Начинка из куриной печени для пирожков – это очень питательная, яркая по вкусу и полезная идея для домашнего стола. Такие пирожки можно смело подавать к обеду или ужину в кругу семьи. Приготовить аппетитную заготовку из куриного субпродукта очень просто, попробуйте!

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соус соевый – 3 ст.л.

Рис – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Куриную печень промываем под водой и разделываем на небольшие кусочки. Кусочки субпродукта складываем в глубокую емкость. Поливаем соевым соусом, размешиваем и убираем мариноваться на 15 минут. Прогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда печень в соевом соусе. Жарим на протяжении 10 минут. Периодически кусочки переворачиваем. Готовый куриный субпродукт остужаем и натираем на крупной терке. Также можно использовать мясорубку. Некрупно режем лук, морковку и чеснок. Жарим овощи до румянца в сковороде, где раньше жарили печень. Менять масло не нужно. Выкладываем овощи в печеночную массу. Также присоединяем отдельно отварной рис, размешиваем. Начинка из куриной печени для пирожков готова. Приступайте к дальнейшему приготовлению пирожков!

Начинка для пирожков из квашеной капусты

Начинка для пирожков из квашеной капусты – это очень вкусная и аппетитная кулинарная идея. Пирожки с такой начинкой отличаются особенной сочностью и приятной кислинкой. Обязательно попробуйте приготовить простую капустную начинку, которая легко станет одной из ваших любимых.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления: