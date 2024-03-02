ГлавнаяРецептыНежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла Нежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла На чтение: 1 минута Нежный и воздушный скрембл – отличная идея для завтрака. Он станет идеальной заменой обычной яичнице или омлету. НОВОСТИ ВКУСНО Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана. Стоит попробовать Ваши родные будут в восторге: готовим сочные фрикадельки с грибами и курицей Рецепт идеального скрембла Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 8 яиц; – 8 миллилитров оливкового масла; – 50 граммов масла 73%; – 40 граммов сметаны; – 60 граммов твердого сыра; – щепотка соли. Приготовление: Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло. В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу. Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела. Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится. Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью. А вы знали, что блины можно сделать даже без муки? Просто воспользуйтесь этим простым рецептом. Поделитесь с друзьями