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Нежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла

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Нежнее завтрака вы еще не ели: элементарный рецепт воздушного скрембла

Нежный и воздушный скрембл – отличная идея для завтрака. Он станет идеальной заменой обычной яичнице или омлету.

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Яичный скрэмбл готовится очень просто и быстро. Для него вам не понадобится много сложных ингредиентов, а только куриные яйца, сливочное масло и сметана.

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Рецепт идеального скрембла

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 8 яиц;
– 8 миллилитров оливкового масла;
– 50 граммов масла 73%;
– 40 граммов сметаны;
– 60 граммов твердого сыра;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Помойте яйца и обсушите их полотенцем. Далее подготовьте сковороду, поставьте ее на огонь, налейте немного оливкового масла и бросьте туда же масло.
  2. В отдельную посуду разбейте яйца, хорошо смешайте их венчиком или вилкой. Добавьте соль по вкусу.
  3. Вылейте яйца на сковороду и начните помешивать. Это нужно делать постоянно, чтобы яичница не густела.
  4. Далее добавьте к яйцам сметану и продолжайте помешивать. Затем посыпьте яичницу натертым на крупной терке сыром. Перемешивайте блюдо до тех пор, пока сыр не расплавится.
  5. Готовый скрембл украсьте измельченной зеленью.

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