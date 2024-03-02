Щи из квашеной капусты – это насыщенное по вкусу блюдо, которое любят за приятную кислинку и питательные свойства. Горячий суп идеально подходит для большого семейного обеда. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические щи из квашеной капусты

Классические щи из квашеной капусты отличаются ярким насыщенным вкусом с приятной кислинкой, а также аппетитным внешним видом. Горячее блюдо идеально подавать к домашнему обеду, дополнив черным хлебом, сметаной, ароматной зеленью и другими продуктами.

Ингредиенты –+5 порц.

Квашеная капуста 300 гр.

Картофель 500 гр.

Говядина 500 гр.

Морковь 200 гр.

Лук репчатый 200 гр.

Лавровый лист 2 шт.

Соль по вкусу

Вода 3 л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное по вкусу

Шаги 160 мин.

Как приготовить классические щи из квашеной капусты? Старательно промытую говядину заливаем чистой водой в кастрюле. Воды достаточно три литра. Доводим до кипения, меняем воду и после томим в течение одного-двух часов до мягкости мяса. Измельчаем очищенный репчатый лук. Морковку пропускаем через крупную терку. Хорошо промытый и почищенный картофель режем брусочками. Жарим измельченный лук на растительном масле на протяжении пяти минут. Присоединяем к луку морковку. Томим овощи еще в течение пяти минут. Из готового бульона достаем мясо. Вместо него отправляем картошку, лавровый лист. Солим заготовку и перчим, варим 15 минут. Следующим этапом погружаем в суп обжаренный лук с морковью. Опускаем сюда квашеную капусту. Предварительно пробуем ее. Если продукт слишком кислый, рекомендуется промыть под водой. Варим суп с квашеной капустой еще 12-15 минут. Остывшее мясо режем на кусочки среднего размера. Куски говядины отправляем обратно в суп. Варим после закипания 5 минут и убираем с плиты. Классические щи из квашеной капусты готовы. Можно пробовать!

Щи из квашеной капусты со свининой

Щи из квашеной капусты со свининой – это насыщенное горячее блюдо для большого и сытного обеда. Такой суп отличается аппетитным видом, ярким вкусом и ароматом. Для приготовления обратите внимание на проверенную пошаговую идею из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 25 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Свинина – 400 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень пастернака – 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный горошек – 8 шт.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Свинину промываем в холодной воде и разделываем на куски. Разогреваем сковородку, выкладываем свинину и слегка обжариваем в собственном жире на среднем огне помешивая, на протяжении четырех-пяти минут. Свинину перекладываем в кастрюлю, дополняем двумя с половинами литрами воды и варим до полного приготовления мяса (около 60 минут). Квашеную капусту тушим отдельно в сковороде на уменьшенном огне, время от времени помешивая (около 30 минут). Картофель очищаем, промываем и нарезаем кубиками. Затем добавляем картофель в кастрюлю и продолжаем готовку (около 15 минут). Лук, морковь и пастернак очищаем и нарезаем соломкой. Выкладываем овощи в сковороду, где жарилась свинина, и пассеруем на свином жире 2-3 минуты на среднем огне. Затем отправляем обжаренные овощи в бульон. Добавляем кислую капусту. Добавляем лавровый лист, перец горошком и соль. Варим суп на минимальном огне под крышкой 10 минут. Далее плиту можно выключать. Чеснок очищаем, мелко рубим или натираем на терке. Добавляем в суп перед подачей. Щи из квашеной капусты со свининой готовы. Подавайте к столу с ароматной зеленью и сметаной!

Щи из квашеной капусты с курицей

Щи из квашеной капусты с курицей – это отличное решение для большого обеденного стола. Традиционный домашний суп отличается интересным вкусом, питательностью и аппетитным внешним видом. Подавать горячее блюдо можно с хлебом, сметаной и другими дополнениями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 300 гр.

Капуста квашеная – 1 ст.

Картофель – 7 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – 1,5 ст.л.

Зелень – 1,5 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Птицу разделываем на части, заливаем водой и устанавливаем на плиту с умеренным нагревом. В сковороду с растительным маслом отправляем мелко порубленный лук и тертую морковку. Тушим овощи до их мягкого состояния. С кипящего куриного бульона своевременно убираем пену и добавляем квашеную капусту. Варим около одного часа. В готовый куриный бульон с мясом опускаем брусочки заранее очищенной и промытой картошки. Туда же погружаем обжаренные овощи из сковородки. Солим насыщенные ши, можно количество соли регулировать по вкусу. Сюда же отправляем измельченную зелень. Выключаем нагрев плиты, закрываем суп крышкой и настаиваем его 30 минут. Щи из квашеной капусты с курицей готовы. Разливайте горячий суп по тарелкам!

Кислые щи из квашеной капусты с мясом говядины

Кислые щи из квашеной капусты с мясом говядины порадуют интересным насыщенным вкусом с приятной кислинкой, а также аппетитным внешним видом. Горячее блюдо идеально подавать к домашнему обеду, дополнив черным хлебом, сметаной, ароматной зеленью и другими продуктами.

Время готовки – 2 часа 25 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 7

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Говядина – 0,7 кг.

Картофель – 0,6 кг.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 200 гр.

Корень пастернака/петрушки – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Томим мясо в кастрюле с водой час-полтора. В процессе кипения снимаем пенку. Мясо достаем и нарезаем небольшими кусочками. Слишком мельчить не нужно. Разваренную говядину отправляем обратно в кастрюлю с бульоном. Мельчим ножом луковицу. Натираем на терке морковку стружкой. На сковородке с растительным маслом обжариваем лук. Добавляем морковку и томим овощи вместе. Картофель очищаем и обдаем водой. Нарезаем кубиками или брусочками. В кипящий бульон добавляем кубики картофеля. Варим в течение 6-8 минут. Добавляем капусту. Если продукт у вас слишком кислый, то промываем в холодной воде). Варим в течение 10 минут. Добавляем в суп обжаренные лук и морковь. Присоединяем корень пастернака в измельченном виде, перец, лавровый лист. Если необходимо, добавляем соль. Варим до готовности картофеля. Кислые щи из квашеной капусты с мясом говядины готовы. Подавайте к столу, посыпав свежей ароматной зеленью!

Щи из квашеной капусты с сушеными грибами

Щи из квашеной капусты с сушеными грибами – это интересное горячее блюдо для большого и питательного обеда в кругу семьи. Такой суп отличается аппетитным видом и удивительным ароматом. Для приготовления используйте интересную пошаговую идею из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 500 гр.

Грибы сушеные – 50 гр.

Картофель – 1 шт.

Крупа перловая – 30 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Говядина – 300 гр.

Процесс приготовления:

Отмеряем перловку и вымачиваем в воде 60 минут. Сушеные грибы промываем и оставляем в горячей воде на 60 минут. Мясо рубим на небольшие кусочки. С моркови счищаем кожицу и натираем овощ на терке, лук мелко нарезаем, картошку также нужно почистить и нарезать кубиками. Мясо и овощи выгружаем во вместительную кастрюлю. Накрываем заготовку крышкой, включаем плиту на тихом нагреве и томим продукты в собственном соку. Если есть крышка, определяющая температуру содержимого, используйте ее. Через 20 минут добавляем замоченную перловку. Квашеную капусту вместе с рассолом также выкладываем в кастрюлю. Следом выкладываем грибы вместе с жидкостью, в которой они замачивались. Накрываем крышкой, оставляем на 30 минут. Блюдо постоянно должно быть в режиме слабого томления. Добавляем нарезанный чеснок и доливаем горячую воду, тем самым регулируя густоту супа. Щи из квашеной капусты с сушеными грибами готовы. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Постные щи из квашеной капусты без мяса

Постные щи из квашеной капусты без мяса – это быстрое и простое решение для вашего семейного обеда. Готовый горячий суп порадует ярким вкусом с приятной капустной кислинкой и питательными свойствами. Угощение подойдет для вегетарианцев и тех, кто придерживается поста.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 300 гр.

Картофель – 150 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Морковь – 100 гр.

Лук-порей – 300 гр.

Перец острый чили – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Чеснок – 3 зуб.

Куркума молотая – 0,5 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Смесь перцев – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Выкладываем на рабочий стол все продукты по списку. Овощи можно почистить и обдать водой. Морковку режем соломкой, репчатый лук и лук-порей с чесноком – тонкими колечками. На сковородке с растительным маслом обжариваем измельченный репчатый лук, лук-порей, чеснок и морковь. Забрасываем в кастрюлю квашеную капусту и нарезанный картофель. Солим и перчим, добавляем лавровый лист. Вливаем воду, помещаем на огонь и ожидаем кипения. Как только вода закипит, добавляем в кастрюлю обжаренные овощи и перец чили. Перемешиваем, снова доводим до кипения и понижаем огонь. Провариваем суп на среднем огне 30 минут. Постные щи из квашеной капусты без мяса готовы. Угощайтесь интересным блюдом!

Классические старорусские щи из квашеной капусты

Классические старорусские щи из квашеной капусты – это интересное горячее блюдо, которое идеально подойдет для большого и сытного обеда. Такой суп отличается аппетитным видом, а также ярким вкусом с кислинкой. Для приготовления используйте проверенную пошаговую идею из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 35 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1000 гр.

Говядина на кости – 1000 гр.

Вода – 3 л.

Картофель – 350 гр.

Морковь – 250 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Петрушка – 2 ветки.

Лавровый лист – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Ополаскиваем говядину, рубим на небольшие куски, складываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. На большом огне доводим до закипания, после сливаем бульон, вновь промываем мясо. Еще раз заливаем водой, даем закипеть. Старательно убираем всю пену. Погружаем в суп луковицу (резать не нужно), а также целую морковку. Закрываем кастрюлю крышкой. Варим при тихом бурлении в течение полутора часов. Одновременно подготовим зажарку. Измельчаем вторую головку лука. Отправляем в сковороду на хорошо разогретое растительное масло. Томим примерно 3 минуты, пока кубики не станут прозрачными. Кладем к луку тертую крупной стружкой морковку. Накрываем крышкой, тушим 10 минут на самом тихом огне. Периодически помешиваем овощи лопаткой. Выкладываем томатную пасту. Перемешиваем заправку, жарим пару минут. Затем перекладываем на отдельную тарелку. На освободившуюся сковороду льем еще растительное масло. Вместо овощей выкладываем квашеную капусту. До этого обязательно пробуем капусту на кислоту, при необходимости хорошо промываем ее водой или даже вымачиваем некоторое время. Подливаем на сковородку стакан воды, ждем закипания, снижаем мощность нагрева до минимума. Накрываем капусту крышкой, тушим при тихом бурлении примерно 40 минут. Время тушения зависит от того, как быстро капуста размягчиться. Достаем из кастрюли лук с морковкой (их выбрасываем), достаем говядину. Отделяем мясо от кости, разбираем его на порционные кусочки В кастрюлю погружаем картофель, нарезанный средними кубиками. Понижаем огонь. Когда картошка закипит, варим на слабом огне 10 минут. Отправляем в блюдо зажаренные овощи, тушеную кислую капусту. Хорошенько перемешиваем содержимое. Погружаем в суп мясо и лаврушку. Снова закрываем крышкой и продолжаем томить еще 20 минут. Классические старорусские щи из квашеной капусты готовы. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Суточные щи из квашеной капусты — старинный рецепт

Суточные щи из квашеной капусты – это старинный рецепт, на который точно стоит обратить внимание. Такой суп выходит максимально насыщенным и ароматным. Подавайте его к питательному обеду в кругу семьи. В нашем рецепте мы описали старый русский рецепт по шагам.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 40 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1,5 кг.

Свинина – 0,8 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Чеснок – 7 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Вода – 3,5-4 л.

Сахар-песок – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Берем нужное количество кислой квашеной капусты и мелко рубим ее ножом. Затем помещаем всю капусту в кастрюлю, заливаем водой и ставим тушиться на медленном огне. Томим после закипания полтора-два часа под закрытой крышкой. Пока капуста закипает, надо нарезать одну луковицу и высыпать лук в кипящую кастрюлю. Сырой лук полностью растворится при варке, а бульон напитается луковым ароматом. Спустя полтора-два часа надо выключить огонь и оставить под закрытой крышкой капусту настаиваться до завтрашнего дня – на сутки. На следующий день готовим бульон, подготовим свинину. Заливаем ее водой и отвариваем. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Томим свежие овощи на растительном масле до мягкости. Дополняем овощи томатной пастой. Вымешиваем и томим пару минут. В готовый бульон со свининой опускаем подготовленную ранее тушеную капусту. Варим 20 минут. Добавляем в суп соль, молотый перец и лавровый лист. Дополняем блюдо заправкой из лука, моркови и томатной пасты. Провариваем 10 минут, солим и дополняем сахаром. В ступке старательно растираем чеснок для образования яркого аромата. Опускаем чеснок в суп, вымешиваем и выключаем плиту. Такой суп можно настаивать еще одни сутки, но это не обязательно. Можно подержать немного под крышкой и разливать по тарелкам. Суточные щи из квашеной капусты – старинный рецепт, который вы можете оценить готовы. Угощайтесь!

Щи из квашеной капусты на курином бульоне

Щи из квашеной капусты на курином бульоне – это отличное решение для большого семейного стола. Традиционный домашний суп отличается ярким вкусом, питательностью и аппетитным внешним видом. Подавать горячее блюдо можно с хлебом, сметаной и другими дополнениями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Бульон куриный – 1200 мл.

Капуста квашеная – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Подготовим овощи, которые указаны в списке. Куриный бульон заранее сварим по вашему любимому рецепту. Кастрюлю с бульоном сразу ставим на огонь и доводим до кипения. А пока очищаем лук и морковь, овощи промываем. Нарезаем лук кубиками, морковь натираем на терке. Сковороду разогреваем и вливаем растительное масло, выкладываем овощи и жарим три минуты. Картофель очищаем, промываем и просушиваем. Нарезаем картофель небольшими кубиками. Подготовим квашеную капусту, также нашинкуем свежую капусту. Мясо птицы нарезаем некрупными кусками. Сначала в бульон отправляем картофель и готовим его 20 минут, после чего добавляем овощи со сковороды, курицу, томим еще 6-7 минут. Погружаем квашеную капусту. Следом вводим свежую капусту, всыпаем соль и перец по вкусу. Держим в томлении еще 15 минут на пониженном огне. В конце блюдо пробуем на соль. Щи из квашеной капусты на курином бульоне готовы. Разливайте по тарелкам и дополняйте сметаной с ароматной зеленью!

Кислые щи из квашеной капусты в мультиварке

Кислые щи из квашеной капусты в мультиварке отличаются не только насыщенным вкусом, но и несложным кулинарным процессом с использованием кухонной техники. Горячее блюдо идеально подавать к домашнему обеду, дополнив черным хлебом, сметаной, ароматной зеленью и другими продуктами.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 1 ст.

Мясо – 300 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – по желанию.

Морковь – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Укроп – 30 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления: