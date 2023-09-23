Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

Несмотря на то, что нам свекла довольно хорошо знакома, наши предки не особо много знали о данном овоще. Познакомились со свеклой люди примерно 2000 лет до нашей эры. В основном свеклу использовали как лекарственное растение ассирийцы, персы, вавилоняне.
В нашу страну свекла пришла примерно в X веке из Византии. Постепенно овощ распространился по всей Европе и стал важной частью рациона народа.
Сейчас свекла не теряет свой актуальности. Ее по-прежнему многие выращивают в собственных огородах. Расскажем способ приготовления маринованной свеклы.
Ингредиенты для маринованной свеклы:
- свекла — 4 кг;
- лук репчатый — 500 г;
- сладкий перец — кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- растительное масло — 500 мл;
- сахар — 300 г;
- соль — 60 г;
- уксус — 200 мл;
- чеснок — 150 г.
Приготовление маринованной свеклы:
Очищаем свеклу от кожуры и натираем на крупных резцах терки или на терке по-корейски. В кастрюле разогреваем растительное масло, нарезаем полукольцами репчатый лук.
Отправляем лук в кастрюлю обжариваться. Очищаем сладкий перец и нарезаем тонкой соломкой. Выкладываем перец к луку, на умеренном огне тушим 10 минут, периодически перемешиваем.
Нарезаем произвольным кубиком помидоры, кладем к луку и перцу. На огне чуть выше среднего варим помидоры с луком и перцем 5 минут. Далее добавляем постепенно к овощной массе свеклу, смешиваем.
Доводим свеклу до кипения, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. Ждем, пока масса снова закипит, выливаем уксус и добавляем пропущенный через пресс чеснок.
Варим свекольную массу 5 минут, а затем выкладываем в стерилизованные банки.
По желанию в смесь можно добавить острый перец и черный молотый перец.
Закручиваем свекольную смесь крышками и переворачиваем банки дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем до полного остывания.