Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

Несмотря на то, что нам свекла довольно хорошо знакома, наши предки не особо много знали о данном овоще. Познакомились со свеклой люди примерно 2000 лет до нашей эры. В основном свеклу использовали как лекарственное растение ассирийцы, персы, вавилоняне.

В нашу страну свекла пришла примерно в X веке из Византии. Постепенно овощ распространился по всей Европе и стал важной частью рациона народа.

Сейчас свекла не теряет свой актуальности. Ее по-прежнему многие выращивают в собственных огородах. Расскажем способ приготовления маринованной свеклы.

Ингредиенты для маринованной свеклы:

свекла — 4 кг;

лук репчатый — 500 г;

сладкий перец — кг;

помидоры — 1,5 кг;

растительное масло — 500 мл;

сахар — 300 г;

соль — 60 г;

уксус — 200 мл;

чеснок — 150 г.

Приготовление маринованной свеклы:

Очищаем свеклу от кожуры и натираем на крупных резцах терки или на терке по-корейски. В кастрюле разогреваем растительное масло, нарезаем полукольцами репчатый лук.

Отправляем лук в кастрюлю обжариваться. Очищаем сладкий перец и нарезаем тонкой соломкой. Выкладываем перец к луку, на умеренном огне тушим 10 минут, периодически перемешиваем.

Нарезаем произвольным кубиком помидоры, кладем к луку и перцу. На огне чуть выше среднего варим помидоры с луком и перцем 5 минут. Далее добавляем постепенно к овощной массе свеклу, смешиваем.

Доводим свеклу до кипения, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. Ждем, пока масса снова закипит, выливаем уксус и добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Варим свекольную массу 5 минут, а затем выкладываем в стерилизованные банки.

По желанию в смесь можно добавить острый перец и черный молотый перец.

Закручиваем свекольную смесь крышками и переворачиваем банки дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем до полного остывания.