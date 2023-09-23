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Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

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Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

Несмотря на то, что нам свекла довольно хорошо знакома, наши предки не особо много знали о данном овоще. Познакомились со свеклой люди примерно 2000 лет до нашей эры. В основном свеклу использовали как лекарственное растение ассирийцы, персы, вавилоняне.

В нашу страну свекла пришла примерно в X веке из Византии. Постепенно овощ распространился по всей Европе и стал важной частью рациона народа.

Сейчас свекла не теряет свой актуальности. Ее по-прежнему многие выращивают в собственных огородах. Расскажем способ приготовления маринованной свеклы.

Ингредиенты для маринованной свеклы:

  • свекла — 4 кг;
  • лук репчатый — 500 г;
  • сладкий перец — кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • растительное масло — 500 мл;
  • сахар — 300 г;
  • соль — 60 г;
  • уксус — 200 мл;
  • чеснок — 150 г.

Приготовление маринованной свеклы:

Очищаем свеклу от кожуры и натираем на крупных резцах терки или на терке по-корейски. В кастрюле разогреваем растительное масло, нарезаем полукольцами репчатый лук.

Отправляем лук в кастрюлю обжариваться. Очищаем сладкий перец и нарезаем тонкой соломкой. Выкладываем перец к луку, на умеренном огне тушим 10 минут, периодически перемешиваем.

Нарезаем произвольным кубиком помидоры, кладем к луку и перцу. На огне чуть выше среднего варим помидоры с луком и перцем 5 минут. Далее добавляем постепенно к овощной массе свеклу, смешиваем.

Доводим свеклу до кипения, высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем. Ждем, пока масса снова закипит, выливаем уксус и добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

Варим свекольную массу 5 минут, а затем выкладываем в стерилизованные банки.

Куда девать крупную свёклу? Мама посоветовала рецепт: такого вкусного салата давно не пробовала

По желанию в смесь можно добавить острый перец и черный молотый перец.

Закручиваем свекольную смесь крышками и переворачиваем банки дном вверх. Накрываем банки полотенцем и оставляем до полного остывания.

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