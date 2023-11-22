Подготовка к Рождеству началась: пошаговый рецепт невероятно ароматного Дрезденского штолена

Штолен – это традиционная немецкая рождественская выпечка с большим количеством цукатов и сухофруктов. Обычно его пекут за 3 – 4 недели до Рождества, так что если вы хотите порадовать родных такими вкусностями, начинать стоит уже.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

По своей форме штолен должен напоминать обернутого в пеленки Христа. После выпечки его кладут в пергамент и откладывают до Рождества.

Попробуйте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью

Дрезденский штолен – простой рецепт

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 50 граммов свежих дрожжей;

– 90 граммов сахара;

– 200 миллилитров молока;

– 170 граммов сливочного масла;

– 1 желток;

– треть чайной ложки соли;

– 10 – 15 граммов ванильного сахара;

– цедра из 1 лимона.

Что нужно для наполнения:

– 225 граммов изюма;

– 250 граммов цукатов;

– 175 граммов миндаля или микса орехов;

– 150 граммов рома, коньяка или любого сока.

Для обмазки нужно:

– 100 граммов растопленного сливочного масла;

– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовьте ароматный штолен на Рождество / Фото Unsplash

Приготовление:

За день до выпечки штолена промойте орехи и сухофрукты. Разложите на полотенце, чтобы все подсохло. После этого перемешайте и залейте алкоголем или соком на 1,5 – 2 часа, В день приготовления замешайте опару – 200 миллилитров теплого молока, 60 граммов дрожжей и по 1 чайной ложке муки и сахара. Когда опара немного подойдет, начните замешивать тесто. Просейте в миску к опаре муку, добавьте сахар, желток, цедру, ванильный сахар, соль и масло комнатной температуры. Вымешайте до гладкости и добавьте орехи и сухофрукты. Накройте тесто полотенцем и отставьте на 2 – 2,5 часа. Когда оно подрастет, сформуйте штолены и снова накройте и оставьте на час. Запекайте штолены в разогретой до 170 градусов духовке 45 – 50 минут. Горячую выпечку полейте растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Сразу после этого заверните в пергамент и ждите Рождества.

Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить медовик на сожженном сахаре – этим давним и очень простым рецептом поделился повар Евгений Клопотенко.