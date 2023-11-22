ГлавнаяРецептыПодготовка к Рождеству началась: пошаговый рецепт невероятно ароматного Дрезденского штолена Подготовка к Рождеству началась: пошаговый рецепт невероятно ароматного Дрезденского штолена На чтение: 2 минуты Штолен – это традиционная немецкая рождественская выпечка с большим количеством цукатов и сухофруктов. Обычно его пекут за 3 – 4 недели до Рождества, так что если вы хотите порадовать родных такими вкусностями, начинать стоит уже. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По своей форме штолен должен напоминать обернутого в пеленки Христа. После выпечки его кладут в пергамент и откладывают до Рождества. Попробуйте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Дрезденский штолен – простой рецепт Время: 4 часа Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 500 граммов муки; – 50 граммов свежих дрожжей; – 90 граммов сахара; – 200 миллилитров молока; – 170 граммов сливочного масла; – 1 желток; – треть чайной ложки соли; – 10 – 15 граммов ванильного сахара; – цедра из 1 лимона. Что нужно для наполнения: – 225 граммов изюма; – 250 граммов цукатов; – 175 граммов миндаля или микса орехов; – 150 граммов рома, коньяка или любого сока. Для обмазки нужно: – 100 граммов растопленного сливочного масла; – 150 граммов сахарной пудры. Приготовьте ароматный штолен на Рождество / Фото Unsplash Приготовление: За день до выпечки штолена промойте орехи и сухофрукты. Разложите на полотенце, чтобы все подсохло. После этого перемешайте и залейте алкоголем или соком на 1,5 – 2 часа, В день приготовления замешайте опару – 200 миллилитров теплого молока, 60 граммов дрожжей и по 1 чайной ложке муки и сахара. Когда опара немного подойдет, начните замешивать тесто. Просейте в миску к опаре муку, добавьте сахар, желток, цедру, ванильный сахар, соль и масло комнатной температуры. Вымешайте до гладкости и добавьте орехи и сухофрукты. Накройте тесто полотенцем и отставьте на 2 – 2,5 часа. Когда оно подрастет, сформуйте штолены и снова накройте и оставьте на час. Запекайте штолены в разогретой до 170 градусов духовке 45 – 50 минут. Горячую выпечку полейте растопленным маслом и посыпьте сахарной пудрой. Сразу после этого заверните в пергамент и ждите Рождества. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить медовик на сожженном сахаре – этим давним и очень простым рецептом поделился повар Евгений Клопотенко. Поделитесь с друзьями