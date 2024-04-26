Рецепт без заморочек. Все сложила и забыла: очень вкусное мясо на ужин

Еще первобытные люди научились жарить мясо на огне. Со временем способы приготовления совершенствовались, и запеченное мясо стало одним из самых популярных и любимых блюд.
В разных культурах и странах существуют свои традиции приготовления запеченного мяса. Например, в странах СНГ издавна запекали мясо в печи, а в Европе — в духовке.
Сегодня существует множество рецептов запеченного мяса, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Мясо запекают с овощами, грибами, фруктами, специями и соусами. Запечённое мясо — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола.
Ингредиенты:
- мясо — 1,3 кг;
- лук — 4 шт.;
- помидоры Черри — 200 г;
- шампиньоны — 200 г;
- сыр сулугуни — 200 г;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- соль — ½ ч.л.;
- итальянские травы — 1 ч.л.;
- майонез — 2 ст.л.;
- масло растительное — 1 ст.л.
Ингредиенты для салата:
- капуста — 300 г;
- огурец — 1 шт.;
- лук зеленый — пучок;
- укроп — пучок;
- петрушка — пучок;
- соль — щепотка
- масло нерафинированное — 4 ст.л.
Приготовление запеченного мяса:
Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на противень ровным слоем. Режем небольшими кусками мясо и кладем на луковую подушку на противне.
Не забываем посыпать мясо солью и итальянскими травами с обеих сторон.
Нарезаем небольшими дольками шампиньоны и помидоры, шинкуем петрушку и укроп.
В сковороде на сильном огне обжариваем грибы до легкого золотистого цвета. К грибам в миску кладем зелень и помидоры, натираем туда же сыр.
Солим и перчим начинку, кладем по столовой ложке на каждый кусок мяса.
Запекаем мясо с начинкой в духовке при 200 градусах 40 минут.
В это время нарезаем кубиком огурец, шинкуем капусту и смешиваем в салатнике. Шинкуем зеленый лук, укроп и петрушку, добавляем в салат.
Вливаем в салат масло, солим и перчим, перемешиваем. Слегка посыпаем запеченное мясо сыром, смазываем майонезом и продолжаем запекать еще 10 минут.
Получается отменное сочное мясо с овощами.
Кстати, для рецепта лучше использовать свиную шею.