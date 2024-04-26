Рецепт без заморочек. Все сложила и забыла: очень вкусное мясо на ужин

Еще первобытные люди научились жарить мясо на огне. Со временем способы приготовления совершенствовались, и запеченное мясо стало одним из самых популярных и любимых блюд.

В разных культурах и странах существуют свои традиции приготовления запеченного мяса. Например, в странах СНГ издавна запекали мясо в печи, а в Европе — в духовке.

Сегодня существует множество рецептов запеченного мяса, которые отличаются ингредиентами и способами приготовления. Мясо запекают с овощами, грибами, фруктами, специями и соусами. Запечённое мясо — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола.

Ингредиенты:

мясо — 1,3 кг;

лук — 4 шт.;

помидоры Черри — 200 г;

шампиньоны — 200 г;

сыр сулугуни — 200 г;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч.л.;

итальянские травы — 1 ч.л.;

майонез — 2 ст.л.;

масло растительное — 1 ст.л.

Ингредиенты для салата:

капуста — 300 г;

огурец — 1 шт.;

лук зеленый — пучок;

укроп — пучок;

петрушка — пучок;

соль — щепотка

масло нерафинированное — 4 ст.л.

Приготовление запеченного мяса:

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на противень ровным слоем. Режем небольшими кусками мясо и кладем на луковую подушку на противне.

Не забываем посыпать мясо солью и итальянскими травами с обеих сторон.

Нарезаем небольшими дольками шампиньоны и помидоры, шинкуем петрушку и укроп.

В сковороде на сильном огне обжариваем грибы до легкого золотистого цвета. К грибам в миску кладем зелень и помидоры, натираем туда же сыр.

Солим и перчим начинку, кладем по столовой ложке на каждый кусок мяса.

Запекаем мясо с начинкой в духовке при 200 градусах 40 минут.

В это время нарезаем кубиком огурец, шинкуем капусту и смешиваем в салатнике. Шинкуем зеленый лук, укроп и петрушку, добавляем в салат.

Вливаем в салат масло, солим и перчим, перемешиваем. Слегка посыпаем запеченное мясо сыром, смазываем майонезом и продолжаем запекать еще 10 минут.

Получается отменное сочное мясо с овощами.

Кстати, для рецепта лучше использовать свиную шею.