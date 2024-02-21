Рецепт: Кекс с морковью — мёдом и сметаной

Ингредиенты:

морковь свежая средняя — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахарный песок — 100 гр.;

сметана — 2 ст.л.;

мед — 100 гр.;

сода пищевая — 1 ч.л.;

мука пшеничная — 400 гр.;

масло для смазывания формы — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Представляю вашему вниманию кекс с морковью, который появился, когда хотела испечь печенье, но не хватило муки и тогда отправила тесто в форму что-будет …, а получилось очень даже ароматно, вкусно.

Выбираем сладкую, сочную и яркую морковку, очищаем

и натираем её на мелкой терке, для ориентира на фото получилось 140 грамм натертой моркови.

Подготавливаем и отмеряем ингредиенты далее, мука,

сахарный песок, мед.

В мед добавляем соду

и перемешиваем, она начнёт гаситься…

Приступаем к замешиванию теста. В миску отправляем куриный яйца и сахарный песок,

взбиваем до легкой пены.

Теперь добавляем пару полных столовых ложек сметаны

и мед, погашенный содой,

перемешиваем.

Далее морковь, миксер можно убирать, дальше ложкой …

Перемешиваем.

И начинаем частями по паре ложек добавлять муку.

В итоге вот такое тесто получается.

Форму для выпечки смазываем маслом, отправляем в неё тесто, равномерно распределяем и в духовку при 180*С на 40-50 минут до готовности.

Готовый кекс немного остужаем и аккуратно вынимает из формы.

Хорош как в теплом, так и холодном виде, ароматный и очень вкусный. Морковь не ярко выражена, во вкусе лидирует мед.

Желаю всем приятного аппетит, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 1 ч.