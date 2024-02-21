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Рецепт: Кекс с морковью — мёдом и сметаной

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Рецепт: Кекс с морковью — мёдом и сметаной

Ингредиенты:
морковь свежая средняя — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
сахарный песок — 100 гр.;
сметана — 2 ст.л.;
мед — 100 гр.;
сода пищевая — 1 ч.л.;
мука пшеничная — 400 гр.;
масло для смазывания формы — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Представляю вашему вниманию кекс с морковью, который появился, когда хотела испечь печенье, но не хватило муки и тогда отправила тесто в форму что-будет …, а получилось очень даже ароматно, вкусно.

Выбираем сладкую, сочную и яркую морковку, очищаем

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

и натираем её на мелкой терке, для ориентира на фото получилось 140 грамм натертой моркови.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Подготавливаем и отмеряем ингредиенты далее, мука,

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

сахарный песок, мед.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

В мед добавляем соду

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

и перемешиваем, она начнёт гаситься…

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Приступаем к замешиванию теста. В миску отправляем куриный яйца и сахарный песок,

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

взбиваем до легкой пены.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Теперь добавляем пару полных столовых ложек сметаны

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

и мед, погашенный содой,

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

перемешиваем.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Далее морковь, миксер можно убирать, дальше ложкой …

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Перемешиваем.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

И начинаем частями по паре ложек добавлять муку.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

В итоге вот такое тесто получается.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Форму для выпечки смазываем маслом, отправляем в неё тесто, равномерно распределяем и в духовку при 180*С на 40-50 минут до готовности.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Готовый кекс немного остужаем и аккуратно вынимает из формы.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Хорош как в теплом, так и холодном виде, ароматный и очень вкусный. Морковь не ярко выражена, во вкусе лидирует мед.

Рецепт: Кекс с морковью - мёдом и сметаной

Желаю всем приятного аппетит, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 1 ч.

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