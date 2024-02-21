Рецепт: Кекс с морковью — мёдом и сметаной

Ингредиенты:
морковь свежая средняя — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
сахарный песок — 100 гр.;
сметана — 2 ст.л.;
мед — 100 гр.;
сода пищевая — 1 ч.л.;
мука пшеничная — 400 гр.;
масло для смазывания формы — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток друзья! Представляю вашему вниманию кекс с морковью, который появился, когда хотела испечь печенье, но не хватило муки и тогда отправила тесто в форму что-будет …, а получилось очень даже ароматно, вкусно.
Выбираем сладкую, сочную и яркую морковку, очищаем
и натираем её на мелкой терке, для ориентира на фото получилось 140 грамм натертой моркови.
Подготавливаем и отмеряем ингредиенты далее, мука,
сахарный песок, мед.
В мед добавляем соду
и перемешиваем, она начнёт гаситься…
Приступаем к замешиванию теста. В миску отправляем куриный яйца и сахарный песок,
взбиваем до легкой пены.
Теперь добавляем пару полных столовых ложек сметаны
и мед, погашенный содой,
перемешиваем.
Далее морковь, миксер можно убирать, дальше ложкой …
Перемешиваем.
И начинаем частями по паре ложек добавлять муку.
В итоге вот такое тесто получается.
Форму для выпечки смазываем маслом, отправляем в неё тесто, равномерно распределяем и в духовку при 180*С на 40-50 минут до готовности.
Готовый кекс немного остужаем и аккуратно вынимает из формы.
Хорош как в теплом, так и холодном виде, ароматный и очень вкусный. Морковь не ярко выражена, во вкусе лидирует мед.
Желаю всем приятного аппетит, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 1 ч.