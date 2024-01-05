При желании подать к столу очень оригинальную и ароматную закуску заморозьте кочан свежей капусты. По истечении 4 часов у вас будет готова основа для безумно вкусного блюда. Гарантируем, что румяные чебуреки из капусты с фаршем превзойдут все ваши ожидания.

Как вы уже поняли, замешивать тесто для этой закуски не нужно. С его функцией прекрасно справятся капустные листья. Благодаря им блюдо будет еще более сочным и интересным, нежели его классический вариант.

Как приготовить аппетитные чебуреки из капусты с мясом

Чтобы начинка не получилась сухой, помните о том, что к свиному фаршу необходимо добавить измельченный лук. Также влейте к нему немного молока. Тогда сочность мясной начинки вскружит голову всем, кто ее попробует.

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 шт. Свиной фарш500 г Лук1 шт. Молоко2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,25 ч. л. Пшеничная мука100 г Панировочные сухари100 г Яйцо3 шт.

Приготовление

Отделяем верхние капустные листья. Промываем кочан. Помещаем его в полиэтиленовый пакет. Убираем капусту в морозилку на 4 часа.Готовим начинку. Очищаем репчатый лук. Натираем его на терку с мелкими отверстиями. Добавляем лук к свиному фаршу. Всыпаем паприку, соль и черный молотый перец. Вливаем к мясу молоко. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Отправляем фарш в холодильник на полчаса.Достаем капусту из морозильной камеры. Оставляем ее на 40 минут при комнатной температуре, чтобы она немного подтаяла. Затем разделяем кочан на листочки.Каждый лист складываем вдвое. Срезаем верхний плотный участок. Выкладываем на внутреннюю сторону капустных листьев мясную начинку. Равномерно ее распределяем. Накрываем фарш второй стороной овощного листа. Подворачиваем все края, формируя аккуратные заготовки.В глубокой емкости взбиваем яйцо с небольшим количеством соли до однородной смеси. Сперва обваливаем капустные заготовки в пшеничной муке. Затем окунаем их в яичную смесь.Далее обваливаем будущие чебуреки в панировочных сухарях. Обжариваем их под крышкой на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до румяности с двух сторон, установив средний нагрев.

Подавать капустные чебуреки с мясом лучше всего с домашним соусом на основе сметаны. Добавьте в него измельченный чеснок, рубленую свежую зелень и специи по вкусу. Такой соус будет как нельзя кстати к румяным чебурекам.