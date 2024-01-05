Грушево-шоколадный торт: рецепт вкуснейшей выпечки

Торт с грушами и шоколадом – это потрясающий десерт. И его очень просто приготовить.

Торт с грушами и шоколадом — это очень нежный и ароматный десерт, приготовление которого не требует много времени. Сразу после того, как он остыл, его можно покрыть ганашем из темного шоколада и украсить тонкими ломтиками груши, высушенными в духовке. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Грушево-шоколадный торт

Ингредиенты:

200 г муки;

50 г крахмала;

180 г сахара;

3 яйца;

250 г маскарпоне;

2 груши с плотной мякотью;

1 пакетик разрыхлителя;

1 чайная ложка корицы.

Для ганаша:

150 г черного шоколада 80%;

200 мл сливок.

Для декора:

2 груши;

сахарная пудра.

Взбейте сахар с маскарпоне до получения пенистой смеси. Добавьте по одному яйца, затем муку с просеянным крахмалом и разрыхлителем. Продолжайте взбивать в течение нескольких минут, затем добавьте две нарезанные кубиками груши, предварительно очищенные от кожицы и сердцевины. Наконец добавьте корицу. Вылейте смесь в форму, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекать при температуре 170° в горячей духовке около 50 минут.

Дайте пирогу остыть, затем достаньте его из формы. И приготовьте шоколадный ганаш. Нагрейте сливки, затем вылейте их на частично растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получите гладкую и однородную смесь.

Дайте шоколадному ганашу остыть в течение нескольких минут, прежде чем покрывать им торт.

А чтобы украсить торт, очистите две груши, нарежьте их тонкими ломтиками и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки и посыпанный сахарной пудрой.

Запекайте при температуре 180° около 15 минут. Жидкость уйдет, и ломтики идеально подойдут для декора.

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