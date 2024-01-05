Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

В конце 19 века началась эра майонеза в салатах. Раньше его подавали как соус к блюдам и салатам, но не включали в рецепт сразу. Считается, что Люсьен Оливье первый начал перемешивать майонез с ингредиентами.

А всё потому, что в ресторане его клиенты часто просили сделать именно так. Против желания клиентов не пойдешь. Такая модернизация со стороны Люсьена привела к толчку в кулинарии! Салаты стали сразу заправлять майонезом, приближая их к современному виду.

Ингредиенты для салата:

куриное филе — ½ часть;

луковица — шт.;

морковь — шт.;

сыр – 30-40 г;

киви — ½ шт.;

ананас — 2 дольки;

соль — щепотка;

перец — ч. л.;

кориандр — ½ ч. л.;

майонез – 2-3 ст. л.;

растительное масло;

грецкие орехи.

Приготовление салата:

Небольшую луковицу мелко нарезаем, отправляем на сковороду с маслом. Обжариваем до золотистого цвета.

Готовое куриное филе нарезаем кубиком. Перекладываем в миску и добавляем обжаренный лук. Заправляем одной столовой ложкой майонеза. Добавляем специи по вкусу, у нас – соль, перец и кориандр. Тщательно перемешиваем, чтобы курица впитала заправку.

Небольшую отварную морковку натираем на мелкой терке. Также на мелкой терке натираем сыр. Соединяем ингредиенты, заправляем одной столовой ложкой майонеза. Перемешиваем.

В салатницу на дно выкладываем слой курицы, смазываем майонезом и сверху покрываем морковью с сыром. Разравниваем.

Украшаем кусочками киви и нарезанным ананасом. Сверху делаем сетку из майонеза.

Посыпаем крошкой грецкого ореха.

Салат готов, делается очень просто, а выглядит вкусно и аппетитно.

Сочетание киви и ананаса прекрасно дополняют это угощение.