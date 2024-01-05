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Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

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Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

В конце 19 века началась эра майонеза в салатах. Раньше его подавали как соус к блюдам и салатам, но не включали в рецепт сразу. Считается, что Люсьен Оливье первый начал перемешивать майонез с ингредиентами.

А всё потому, что в ресторане его клиенты часто просили сделать именно так. Против желания клиентов не пойдешь. Такая модернизация со стороны Люсьена привела к толчку в кулинарии! Салаты стали сразу заправлять майонезом, приближая их к современному виду.

 Ингредиенты для салата:

  • куриное филе — ½ часть;
  • луковица — шт.;
  • морковь — шт.;
  • сыр – 30-40 г;
  • киви — ½ шт.;
  • ананас — 2 дольки;
  • соль — щепотка;
  • перец — ч. л.;
  • кориандр — ½ ч. л.;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • растительное масло;
  • грецкие орехи.

Приготовление салата:

Небольшую луковицу мелко нарезаем, отправляем на сковороду с маслом. Обжариваем до золотистого цвета.

Готовое куриное филе нарезаем кубиком. Перекладываем в миску и добавляем обжаренный лук. Заправляем одной столовой ложкой майонеза. Добавляем специи по вкусу, у нас – соль, перец и кориандр. Тщательно перемешиваем, чтобы курица впитала заправку.

Небольшую отварную морковку натираем на мелкой терке. Также на мелкой терке натираем сыр. Соединяем ингредиенты, заправляем одной столовой ложкой майонеза. Перемешиваем.

В салатницу на дно выкладываем слой курицы, смазываем майонезом и сверху покрываем морковью с сыром. Разравниваем.

Украшаем кусочками киви и нарезанным ананасом. Сверху делаем сетку из майонеза.

Посыпаем крошкой грецкого ореха.

Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

Салат готов, делается очень просто, а выглядит вкусно и аппетитно.

Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

Сочетание киви и ананаса прекрасно дополняют это угощение.

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