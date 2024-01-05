Салат «Зимушка»: необычное сочетание продуктов. Вкуснее салата я давно уже не ела

В конце 19 века началась эра майонеза в салатах. Раньше его подавали как соус к блюдам и салатам, но не включали в рецепт сразу. Считается, что Люсьен Оливье первый начал перемешивать майонез с ингредиентами.
А всё потому, что в ресторане его клиенты часто просили сделать именно так. Против желания клиентов не пойдешь. Такая модернизация со стороны Люсьена привела к толчку в кулинарии! Салаты стали сразу заправлять майонезом, приближая их к современному виду.
Ингредиенты для салата:
- куриное филе — ½ часть;
- луковица — шт.;
- морковь — шт.;
- сыр – 30-40 г;
- киви — ½ шт.;
- ананас — 2 дольки;
- соль — щепотка;
- перец — ч. л.;
- кориандр — ½ ч. л.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- растительное масло;
- грецкие орехи.
Приготовление салата:
Небольшую луковицу мелко нарезаем, отправляем на сковороду с маслом. Обжариваем до золотистого цвета.
Готовое куриное филе нарезаем кубиком. Перекладываем в миску и добавляем обжаренный лук. Заправляем одной столовой ложкой майонеза. Добавляем специи по вкусу, у нас – соль, перец и кориандр. Тщательно перемешиваем, чтобы курица впитала заправку.
Небольшую отварную морковку натираем на мелкой терке. Также на мелкой терке натираем сыр. Соединяем ингредиенты, заправляем одной столовой ложкой майонеза. Перемешиваем.
В салатницу на дно выкладываем слой курицы, смазываем майонезом и сверху покрываем морковью с сыром. Разравниваем.
Украшаем кусочками киви и нарезанным ананасом. Сверху делаем сетку из майонеза.
Посыпаем крошкой грецкого ореха.
Салат готов, делается очень просто, а выглядит вкусно и аппетитно.
Сочетание киви и ананаса прекрасно дополняют это угощение.