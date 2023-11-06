Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: простой рецепт быстрого и вкусного блюда

На приготовление таких пирожков уйдет не больше 20 минут.

Жареные пирожки с начинкой никогда долго не задерживаются на столе и съедаются в считанные минуты. Если хотите порадовать родных вкусным и сытным блюдом, а времени возиться с тестом у вас нет, рекомендуем приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Это займет намного меньше времени, а результат будет ничем не хуже. Такие пирожки можно брать с собой в качестве перекуса: они хорошо утоляют голод.

Ленивые пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

кефир (2,5%) – 300 мл;

растительное масло – 2 ст. л;

яйцо сырое – 1 шт;

соль – 1 ч. л;

мука – 220 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

колбаса или ветчина – 100-150 гр;

сыр твердый – 100 гр;

яйцо вареное – 1 шт;

зеленый лук – пучок.

Способ приготовления:

Все продукты должны быть комнатной температуры. В глубокой миске смешать кефир, яйцо сырое, растительное масло и соль, все очень хорошо перемешать, до растворения соли. Затем просеять туда же муку с разрыхлителем и снова перемешать.

Ветчину нарезать мелкими кубиками, сыр и вареное яйцо натереть на крупную терку, зелень мелко порубить. Все это отправить в миску с тестом и еще раз хорошо перемешать.

Получившуюся массу столовой ложкой выкладывать на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривать с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые голубцы.