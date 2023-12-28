Чем угощать «Зеленого Дракона»: каким должно быть новогоднее меню 2024

Дракон любит вкусную еду и считается всеядным, но не вздумайте подать на стол кролика — это может не на шутку разозлить хозяина 2024 года.

Будущий год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. При подготовке новогоднего меню нужно понимать, как правильно встретить необычного гостя. Известно, что Дракон, несмотря на свою суровость, ценит юмор и изобретательность, любит все яркое, пестрое и блестящее. Чем следует угощать Дракона в новогоднюю ночь и что не стоит готовить на Новый год 2024, чтобы не разгневать его покровителя, рассказал сайт Smachno.Ua.

Что нельзя ставить на новогодний стол 2024

Дракон ценит вкусную еду и считается всеядным, но есть продукт, который является для него абсолютным табу – это кролик. На новогоднем столе его просто не должно быть ни под каким видом, даже если речь идет об узоре на скатерти.

Дракон – известный гурман и эстет. Все блюда, приготовленные для его угощения, должны быть изысканными и красиво сервированными.

Чрезмерно простые блюда для Дракона не привлекут внимания покровителя будущего года, так что простой запеченой курицей или жареными карасями отделаться не получится. Нужны интересные вкусовые сочетания, оригинальные ингредиенты и изысканная подача.

Какое бы блюдо вы ни решили включить в новогоднее меню, оно должно быть с некой изюминкой и выраженным ярким вкусом.

Что поставить на стол в год Дракона

У Дракона есть однозначный гастрономический приоритет – это рыба. Это может быть как морская, так и речная рыба и любые морепродукты – от кальмаров до королевских креветок. Дракон от такого угощения будет просто в восторге.

Не обходите стороной мясные блюда – свинина, говядина и телятина. Можно подать и птицу, то лучше, чтобы это была индейка, утка или гусь. Курицу стоит подавать на новогодний стол, только если она приготовлена по какому-то особому рецепту.

Дракон – известный поклонник острых и выразительных специй. Его порадуют пряные ноты чили и имбиря и очаруют восточные ароматы куркумы и зиры. Пряности можно добавить даже в десерты – тонкий аромат гвоздики, мускатного ореха и шафрана понравится грозному покровителю года.

Поскольку Дракон родом из тех мест, где рис – всему голова, без блюда с рисом трудно представить себе новогодний стол.

Завершить пиршество лучше всего фруктами, например, апельсинами и мандаринами, ведь они символизируют богатство и изобилие. Будут уместны также ароматные пряники и нарядный торт, обильно покрытый кремом. Главное, чтоб это было вкусно, разнообразно и красиво.

Напомним, как подготовиться к встрече с Зеленым Деревянным Драконом, который будет покровителем 2024 года по восточному календарю. Также предстоящий год будет високосным, именно поэтому важно привлечь в свою жизнь удачу, а для этого есть символы, которые порадуют Деревянного Дракона.

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