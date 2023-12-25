ГлавнаяРецептыЧем заменить майонез: рецепт гениального греческого соуса из феты Чем заменить майонез: рецепт гениального греческого соуса из феты На чтение: 1 минута Майонез легко заменить. Попробуйте приготовить на Новый год невероятно простой соус на основе сыра фета. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот соус на основе феты – легкий и воздушный. Он отлично подойдет к салатам, гренкам или брускетам. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт вкусного соуса из феты Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 180 граммов сыра фета; – 3 столовые ложки греческого йогурта; – 2 зубчика чеснока; – 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin; – орегано, базилик, паприка, соль, черный перец по вкусу; – 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Нарежьте сыр фета на большие кубики и положите в чашу блендера. Добавьте йогурт, специи, лимонный сок и оливковое масло. Взбейте до однородности и подавайте. Ищете вкусный рецепт на Новый год? Приготовьте блины с красной икрой. Это изысканно и очень просто. Поделитесь с друзьями