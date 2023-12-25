Чем заменить майонез: рецепт гениального греческого соуса из феты

Майонез легко заменить. Попробуйте приготовить на Новый год невероятно простой соус на основе сыра фета.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Этот соус на основе феты – легкий и воздушный. Он отлично подойдет к салатам, гренкам или брускетам.

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Рецепт вкусного соуса из феты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 180 граммов сыра фета;

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin;

– орегано, базилик, паприка, соль, черный перец по вкусу;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Нарежьте сыр фета на большие кубики и положите в чашу блендера. Добавьте йогурт, специи, лимонный сок и оливковое масло. Взбейте до однородности и подавайте.

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