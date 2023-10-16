Описание приготовления:
Черные грузди получаются ароматными, упругими и очень вкусными. Если грибы получились сильно солеными, промойте и залейте на небольшое время холодной водой. Готовые грибы не закрывайте винтовыми крышками, без доступа воздуха в них может развиться ботулизм, что может привести к серьезному отравлению.
Основной ингредиент: Грибы / Грузди Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Грузди 500 Грамм (черные)
- Соль 20 Грамм
- Хрен 1 Штука (листья)
- Укроп 10 Грамм (ветки)
- Чеснок 4 Зубчика
- Перец черный горошком 4 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
20 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Черные грузди на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления черных груздей на зиму. Грузди переберите и аккуратно почистите от грязи и листьев.
Выложите грузди в глубокую емкость и замочите в холодной воде на три дня. Нужно менять воду дважды в день. Затем промойте грибы и дайте воде стечь.
В посуду, где будите солить грузди, выложите часть зелени и насыпьте соль тонким слоем.
Укладывайте подготовленные черные грузди слоями, пересыпая каждый слой солью. Через два слоя грибов добавляйте немного зелени и нарезанный чеснок.
Верхний слой груздей посыпьте солью и полностью закройте зеленью.
Сверху выложите тарелку и установите груз, чтобы придавить грибы. Оставьте грузди в прохладном, темном месте на 45 дней.
Спустя время разложите черные грузди по чистым, сухим банкам и закройте крышками. Уберите на хранение в холодное, темное место.
Приятного аппетита!