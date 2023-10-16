Рецепт: Зеленый суп-пюре из замороженного горошка — со сливками, сыром

Ингредиенты:
зеленый горошек (замороженный) — 400 грамм;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1-2 шт.;
цветная капуста (соцветия) — 3-4 шт.;
соль и специи — по вкусу;
растительное масло для обжарки — по вкусу;
сливки 10% — 200 мл.;
сыр полутвердый — по желанию;
лук зеленый — по вкусу
Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления супа-пюре из замороженного зеленого горошка. Быстро, вкусно и просто.
Начинаем. Ставим разогреваться жаровню или кастрюлю с толстым дном, добавляем рафинированное растительное масло. Параллельно ставим чайник, будет нужна горячая вода.
Репчатый лук очищаем, нарезаем.
Морковь очищаем, можно нарезать, но я разрезаю только пополам …
Лук и морковь отправляем обжариваться. Следующим в жаровню пойдем пакет замороженного зеленого горошка.
Лук начинает поджариваться, высыпаем зеленый горошек,
перемешиваем.
Далее соль и любимые специи.
Для еще более нежного вкуса добавляем несколько соцветий цветной капусты, можно и не размораживать.
Перемешиваем и добавляем горячую воду.
Накрываем крышкой
и оставляем овощи вариться/тушиться до готовности на среднем огне.
Овощи готовы, достаю морковь,
а все остальные овощи измельчаю погружным блендером.
Далее сливки
любой жирности по наличию добавляем в суп.
Морковка уже немного остыла, натираем её на крупной терке.
Можно и вместе с морковкой все овощи измельчить, но суп меняет цвет, а так есть что пожевать).
Возвращаем морковку в суп
и далее зелень любая любимая (на фото замороженный зеленый лук)
добавляем в суп.
Перемешиваем, ещё 5 минут и суп-пюре из замороженного горошка готов!
Получается очень нежно и вкусно, подаю к столу с натертым сыром или сухариками/отрубными шариками.
А также рекомендую приготовить суп-пюре из консервированного зеленого горошка, ссылку на рецепт оставляю здесь.
Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!
Время приготовления: 40 мин.