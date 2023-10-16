Рецепт: Зеленый суп-пюре из замороженного горошка — со сливками, сыром

Ингредиенты:

зеленый горошек (замороженный) — 400 грамм;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

цветная капуста (соцветия) — 3-4 шт.;

соль и специи — по вкусу;

растительное масло для обжарки — по вкусу;

сливки 10% — 200 мл.;

сыр полутвердый — по желанию;

лук зеленый — по вкусу

Способ приготовления: Доброго всем времени суток, друзья! Сегодня пишу свой вариант приготовления супа-пюре из замороженного зеленого горошка. Быстро, вкусно и просто.

Начинаем. Ставим разогреваться жаровню или кастрюлю с толстым дном, добавляем рафинированное растительное масло. Параллельно ставим чайник, будет нужна горячая вода.

Репчатый лук очищаем, нарезаем.

Морковь очищаем, можно нарезать, но я разрезаю только пополам …

Лук и морковь отправляем обжариваться. Следующим в жаровню пойдем пакет замороженного зеленого горошка.

Лук начинает поджариваться, высыпаем зеленый горошек,

перемешиваем.

Далее соль и любимые специи.

Для еще более нежного вкуса добавляем несколько соцветий цветной капусты, можно и не размораживать.

Перемешиваем и добавляем горячую воду.

Накрываем крышкой

и оставляем овощи вариться/тушиться до готовности на среднем огне.

Овощи готовы, достаю морковь,

а все остальные овощи измельчаю погружным блендером.

Далее сливки

любой жирности по наличию добавляем в суп.

Морковка уже немного остыла, натираем её на крупной терке.

Можно и вместе с морковкой все овощи измельчить, но суп меняет цвет, а так есть что пожевать).

Возвращаем морковку в суп

и далее зелень любая любимая (на фото замороженный зеленый лук)

добавляем в суп.

Перемешиваем, ещё 5 минут и суп-пюре из замороженного горошка готов!

Получается очень нежно и вкусно, подаю к столу с натертым сыром или сухариками/отрубными шариками.

А также рекомендую приготовить суп-пюре из консервированного зеленого горошка, ссылку на рецепт оставляю здесь.

Желаю всем приятного аппетита, крепкого здоровья и хорошего настроения!

Время приготовления: 40 мин.