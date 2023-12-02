Основные параметры выбора дверного замка

Надежные дверные замки — это не только про эксплуатацию и долгий срок службы. Хорошая модель защитит ваше жилище от силового или интеллектуального взлома. Особенно сейчас в Украине важно подобрать замок высокого качества.
На рынке огромный выбор моделей. Рассмотрим основные параметры, чтобы вы могли найти подходящий дверной замок.
Назначение замков
По назначению выделяют два вида. Первый — это замки для входных дверей. Они отличаются повышенной прочностью и имеют класс секретности. Его присваивают по времени гипотетического взлома.
Хороший замок на вход в дом или квартиру должен не поддаваться вору минимум 10-30 минут. Причем в классификации учитывают как работу отмычек, так и силовые методы: высверливание, бампинг.
Второй вид — межкомнатные замки. Поскольку они находятся внутри помещения, требований по секретности к ним нет. Достаточно хорошей работы без заклинивания и недорогой цены.
Основные характеристики
Первая важная характеристика — тип запирания замков:
- Цилиндровые. Самые популярные личинки для входных дверей. В основе конструкции — штифты.
- Сувальдные. Имеют сувальды — металлические пластины, запирающие дверь.
- Моноблочные. Сочетание цилиндрового и сувальдного механизмов.
- Электромеханические. Имеют электронный ключ и механический запирающий элемент.
- Кодовые. Замок отпирается без помощи физического ключа, вместо него используется цифровая комбинация.
Последние два типа замков устанавливают в основном в нежилых помещениях. Класс взломоустойчивости отвечает за защиту от взлома.
|Класс
|Обозначение в паспорте замка
|Время взлома
|I
|A
|>5 мин.
|II
|B
|5 мин.
|III
|C
|15 мин.
|IV
|D
|30 мин.
Рекомендуется ставить комбинированный замок для двери на вход: цилиндровый+сувальдный. Причем один из них минимум II класса, а другой — IV.
Ходовые материалы для запирающих механизмов — это латунь, сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Последний не рекомендуется ставить на входные двери, только на межкомнатные.
Типы замков по монтажу
Не требуют особых инструментов замки накладные: их фиксируют на полотне двери. Корпус полностью открыт, что очень упрощает взлом. Но в то же время такой запирающий механизм просто заменить.
Оптимальным по качеству и безопасности будет врезной замок. Его утапливают в дверном полотне, и на нем не остается ничего, кроме ручки и отверстия для ключа. Навесной замок — простой и незащищенный, используется для хозяйственных помещений: гараж, сарай, кладовка.
Выбирая тип замка, учитывайте, что защищает механизм. Главное для входных дверей — это взломостойкость и секретность. Для межкомнатных достаточно стабильной работы без заклинивания.