Основные параметры выбора дверного замка

Надежные дверные замки — это не только про эксплуатацию и долгий срок службы. Хорошая модель защитит ваше жилище от силового или интеллектуального взлома. Особенно сейчас в Украине важно подобрать замок высокого качества.

На рынке огромный выбор моделей. Рассмотрим основные параметры, чтобы вы могли найти подходящий дверной замок.

Назначение замков

По назначению выделяют два вида. Первый — это замки для входных дверей. Они отличаются повышенной прочностью и имеют класс секретности. Его присваивают по времени гипотетического взлома.

Хороший замок на вход в дом или квартиру должен не поддаваться вору минимум 10-30 минут. Причем в классификации учитывают как работу отмычек, так и силовые методы: высверливание, бампинг.

Второй вид — межкомнатные замки. Поскольку они находятся внутри помещения, требований по секретности к ним нет. Достаточно хорошей работы без заклинивания и недорогой цены.

Основные характеристики

Первая важная характеристика — тип запирания замков:

Цилиндровые. Самые популярные личинки для входных дверей. В основе конструкции — штифты. Сувальдные. Имеют сувальды — металлические пластины, запирающие дверь. Моноблочные. Сочетание цилиндрового и сувальдного механизмов. Электромеханические. Имеют электронный ключ и механический запирающий элемент. Кодовые. Замок отпирается без помощи физического ключа, вместо него используется цифровая комбинация.

Последние два типа замков устанавливают в основном в нежилых помещениях. Класс взломоустойчивости отвечает за защиту от взлома.

Класс Обозначение в паспорте замка Время взлома I A >5 мин. II B 5 мин. III C 15 мин. IV D 30 мин.

Рекомендуется ставить комбинированный замок для двери на вход: цилиндровый+сувальдный. Причем один из них минимум II класса, а другой — IV.

Ходовые материалы для запирающих механизмов — это латунь, сталь, нержавеющая сталь, алюминий. Последний не рекомендуется ставить на входные двери, только на межкомнатные.

Типы замков по монтажу

Не требуют особых инструментов замки накладные: их фиксируют на полотне двери. Корпус полностью открыт, что очень упрощает взлом. Но в то же время такой запирающий механизм просто заменить.

Оптимальным по качеству и безопасности будет врезной замок. Его утапливают в дверном полотне, и на нем не остается ничего, кроме ручки и отверстия для ключа. Навесной замок — простой и незащищенный, используется для хозяйственных помещений: гараж, сарай, кладовка.

Выбирая тип замка, учитывайте, что защищает механизм. Главное для входных дверей — это взломостойкость и секретность. Для межкомнатных достаточно стабильной работы без заклинивания.