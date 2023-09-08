Во многих семьях макароны — один из самых частых продуктов в рационе. Дело в том, что готовятся они очень просто. Достаточно лишь отварить макароны и добавить к ним масло — идеальный гарнир готов. Но также из них можно приготовить и полноценное второе блюдо. Мы сейчас говорим не только о пасте. Подайте к ужину сытные макароны с мясом и капустой, и больше готовить их классическим способом вы не захотите.
Это проверенный годами рецепт, так как по нему готовили еще наши бабушки. Им удавалось очень быстро приготовить целую кастрюлю питательного и вкусного блюда, которым можно было накормить даже самую большую семью.
Как вкусно приготовить макароны с мясом и капустой
Вы можете выбрать абсолютно любое мясо, которое добавите к остальным ингредиентам. Это может быть как свинина, так и курица или же говядина. Просто с первым видом мяса блюдо будет иметь более насыщенный вкус. К слову, используя свинину, вам понадобится меньше масла. Так как это совсем непостное мясо.
Ингредиенты
Свинина350 г Капуста белокочанная300 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Макароны400 г Лавровый лист2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Укроп0,5 пуч. Зеленый лук по вкусу
Приготовление
- Нарежьте свинину кубиками. Очистите репчатый лук. Нарежьте его мелким кубиком. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней свинину в течение 5–8 минут (до испарения жидкости).
Всыпьте на сковороду лук. Обжарьте его до легкого золотистого цвета. Влейте 150 мл чистой воды. Хорошенько всё перемешайте.Добавьте в сковороду лавровый лист, черный перец и соль. Снова всё перемешайте. Накройте сковороду крышкой. Тушите ее содержимое в течение получаса (до готовности свинины).Мелко нашинкуйте белокочанную капусту. Очистите морковь. Натрите ее на крупной терке. Разогрейте еще одну сковороду с маслом. Выложите капусту. Готовьте ее в течение нескольких минут.
Добавьте к капусте морковь. Тщательно их перемешайте. Тушите овощи в течение 15 минут. Хорошенько промойте зеленый лук и укроп. Обсушите их и мелко нарежьте. Добавьте зеленый лук и укроп к капусте с морковью. Тщательно всё перемешайте. Уберите сковороду с огня.Отварите макароны до готовности в подсоленной воде. Слейте жидкость. Добавьте к макаронам мясо и тушеную капусту. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Готово!
Аппетитный ужин можно подавать к столу! Такое блюдо будут уплетать за обе щеки даже самые младшие члены семьи. И после трапезы все останутся сытыми и довольными. Разнообразьте свое привычное меню таким интересным и вкусным блюдом.