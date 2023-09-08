Во многих семьях макароны — один из самых частых продуктов в рационе. Дело в том, что готовятся они очень просто. Достаточно лишь отварить макароны и добавить к ним масло — идеальный гарнир готов. Но также из них можно приготовить и полноценное второе блюдо. Мы сейчас говорим не только о пасте. Подайте к ужину сытные макароны с мясом и капустой, и больше готовить их классическим способом вы не захотите.

Это проверенный годами рецепт, так как по нему готовили еще наши бабушки. Им удавалось очень быстро приготовить целую кастрюлю питательного и вкусного блюда, которым можно было накормить даже самую большую семью.

Как вкусно приготовить макароны с мясом и капустой

Вы можете выбрать абсолютно любое мясо, которое добавите к остальным ингредиентам. Это может быть как свинина, так и курица или же говядина. Просто с первым видом мяса блюдо будет иметь более насыщенный вкус. К слову, используя свинину, вам понадобится меньше масла. Так как это совсем непостное мясо.

Ингредиенты

Свинина350 г Капуста белокочанная300 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Макароны400 г Лавровый лист2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Укроп0,5 пуч. Зеленый лук по вкусу

Приготовление

Нарежьте свинину кубиками. Очистите репчатый лук. Нарежьте его мелким кубиком. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на ней свинину в течение 5–8 минут (до испарения жидкости). Всыпьте на сковороду лук. Обжарьте его до легкого золотистого цвета. Влейте 150 мл чистой воды. Хорошенько всё перемешайте.Добавьте в сковороду лавровый лист, черный перец и соль. Снова всё перемешайте. Накройте сковороду крышкой. Тушите ее содержимое в течение получаса (до готовности свинины).Мелко нашинкуйте белокочанную капусту. Очистите морковь. Натрите ее на крупной терке. Разогрейте еще одну сковороду с маслом. Выложите капусту. Готовьте ее в течение нескольких минут. Добавьте к капусте морковь. Тщательно их перемешайте. Тушите овощи в течение 15 минут. Хорошенько промойте зеленый лук и укроп. Обсушите их и мелко нарежьте. Добавьте зеленый лук и укроп к капусте с морковью. Тщательно всё перемешайте. Уберите сковороду с огня.Отварите макароны до готовности в подсоленной воде. Слейте жидкость. Добавьте к макаронам мясо и тушеную капусту. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Готово!

Аппетитный ужин можно подавать к столу! Такое блюдо будут уплетать за обе щеки даже самые младшие члены семьи. И после трапезы все останутся сытыми и довольными. Разнообразьте свое привычное меню таким интересным и вкусным блюдом.