Чесночное масло: как быстро приготовить вкуснейшую намазку

Такое масло можно хранить в холодильнике несколько дней. Вкуснее всего оно с поджаренными тостами.

Чесночное масло – отличный вариант намазки на тосты. Оно готовится очень быстро, обладает приятным ароматом, а зелень делает его вкус еще более ярким. Такое масло можно хранить в холодильнике в стеклянной баночке и наслаждаться им не один день. Своим рецептом такого блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Чесночное масло

Ингредиенты:

сливочное масло 82,5% – 200 гр;

чеснок – 15 крупных или 20-25 маленьких зубчиков;

петрушка и укроп – по 10-15 гр;

соль – чайная ложка без горки;

масло подсолнечное — 60 мл.

Способ приготовления:

Очищенный чеснок выложить в форму или любую огнеупорную посуду, добавить растительное масло и запечь в духовке, разогретой до 190 градусов, до золотистого цвета и мягкости. На это уйдет около 20 минут. Во время запекания чеснок нужно перемешивать, чтобы он не подгорел.

Холодное сливочное масло поместить в чашу блендера, туда же добавить остывший чеснок вместе с растительным маслом, в котором он запекался, зелень, специи и растительное масло, все перебить до однородной массы. Готовое масло, которое имеет очень нежную консистенцию, сложить в стеклянную тару и можно пробовать.

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