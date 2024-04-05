Хлеб на сухом молоке в духовке

Домашний белый хлеб остается классикой, которая завоевывает сердца своим простым и в то же время неповторимым вкусом. Возможно, это не самый оригинальный вариант выпечки, но он всё равно не имеет себе равных. Взять, к примеру, домашний хлеб на сухом молоке. С нежностью его мякиша и приятным ароматом не может сравниться ни одна покупная буханка.

Основные ингредиенты такой выпечки — пшеничная мука, вода, дрожжи, сухое молоко, соль и сахар. Это натуральные продукты без вредных добавок. Их использование позволяет контролировать качество самодельной выпечки.

Пышный хлеб на сухом молоке: главный плюс

Приготовление домашнего хлеба не только приносит удовольствие, но и экономит ваши деньги. Сравнивая стоимость ингредиентов с ценой готовой буханки в магазине, можно убедиться в его выгодности.

Ингредиенты

Пшеничная мука340 г Вода135 мл Дрожжи8 г Сухое молоко1 ст. л. Сахар1 ст. л. Соль1 ч. л. Яйцо1 шт. Сливочное масло20 г

Приготовление

Вливаем в глубокую емкость теплую воду. Добавляем прессованные дрожжи. Всыпаем сахар. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. К полученной смеси всыпаем соль и сухое молоко. Вбиваем яйцо. Добавляем сливочное масло комнатной температуры. Тщательно перемешиваем смесь до однородности, используя ручной венчик.Просеиваем пшеничную муку. Вводим ее в дрожжевую смесь в несколько приемов. Сперва замешиваем тесто кулинарной лопаткой, а затем — руками. Делаем это в течение 5–7 минут.Однородное тесто, которое не липнет к рукам, помещаем в миску. Накрываем его пищевой пленкой или полотенцем. Убираем тесто в теплое место на 60 минут. Слегка припыляем рабочую поверхность мукой. Обминаем на ней тесто. Затем формируем из него прямоугольный пласт. Складываем его края в серединку. Затем сворачиваем всё в рулет.Прячем все швы заготовки вниз, чтобы хлеб получился красивым. Округляем тесто и помещаем его в емкость, присыпанную мукой. Накрываем будущий хлеб полотенцем. Оставляем его при комнатной температуре на 60 минут для расстойки.Выкладываем заготовку на пергамент. Присыпаем ее слегка мукой. Делаем с помощью лезвия узор в виде колосков на тесте. Затем делаем 2 основных надреза накрест глубиной не больше 1 см. Разогреваем духовой шкаф до 190 градусов. Помещаем хлеб на пергамент в круглую форму для выпекания. Отправляем его в разогретую духовку на 35–40 минут.

Процесс приготовления домашнего хлеба может быть не только приятным занятием, но и способом расслабиться и снять стресс. Работа с тестом, ожидание подъема и выпекание — все это процессы приносят удовлетворение и успокоение.