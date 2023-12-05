Чевапчичи: рецепт вкусных колбасок из фарша

При подаче колбаски можно гарнировать сырым луком, порезанным полукольцами.

Если хочется приготовить что-то вкусное на обед или к приходу гостей, чтобы было и аппетитным, и не приевшимся, попробуйте удивить близких таким блюдом как чевапчичи. Чевапчичи, уменьшительное от чевапи, – блюдо народов Балканского полуострова, вид кебаба. Оно представляет собой жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В историческом варианте рецепта мясо нарубалось ножом, а не измельчалось мясорубкой. Как приготовить их в домашних условиях, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».

Чевапчичи

Ингредиенты:

говяжий фарш – 600 гр;

газированная вода – 3 ст. л;

подсолнечное масло – 3 ст. л.

паприка – 1 ст. л;

сода – 1 щепотка;

соль, перец – по вкусу;

лук – 1 шт;

деревянные шпажки.

Способ приготовления:

В фарш добавить измельченный лук, соль, перец, паприку и соду. Перемешать. Залить фарш минеральной водой и тщательно месить его в течение 10-15 минут. Мясной ком смазать растительным маслом, накрыть крышкой и убрать в холодильник на несколько часов.

Затем достать фарш и сформировать из него колбаски на шпажках.

На сковороде разогреть подсолнечное масло. Жарить колбаски до готовности, периодически поворачивать, чтобы они равномерно подрумянились.

Пока колбаски обжариваются, нарезать репчатый лук тонкими кольцами. Выложить готовые колбаски на блюдо, обильно посыпать репчатым луком и можно подавать на стол.

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