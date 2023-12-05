Бессмертная классика к Новому году: как правильно приготовить традиционный Цезарь

Цезарь является одним из самых популярных салатов в мире. Его подают во множестве ресторанов и кафе, однако даже домашний будет ничем не хуже.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вариаций приготовления Цезаря множество. Однако мы предлагаем сделать классический – с курицей и помидорами черри.

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Как приготовить Цезарь с курицей

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов куриного филе;

– 150 граммов микса салатных листьев;

– 80 граммов томатов черри;

– 2 куска белого хлеба;

– 20 граммов сыра пармезан;

– 1 – 2 щепотки паприки;

– соль по вкусу.

Для соуса нужно:

– 8 анчоусов;

– 1 чайная ложка американской горчицы;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 2 столовые ложки пармезана;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 яичный желток.

Цезарь – классика, которая нравится всем / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите 150 граммов куриного филе от жира и пленок и порежьте брусочками толщиной не более 5 миллиметров. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите на него кусочки филе, посолите по вкусу и добавьте 1 – 2 щепотки паприки. Срежьте корочку из 2 кусочков белого хлеба и нарежьте крупными кубиками. Выложите на противень вместе с курицей. Поставьте запекаться на 10 минут. Готовые кусочки курицы и хлеба достаньте из духовки и дайте им остыть до комнатной температуры. Измельчите ножом 8 анчоусов, выложите в миску и добавьте 2 столовых ложки натертого пармезана, 1 столовую ложку вустерского соуса и 1 чайную ложку американской горчицы. Выдавите 2 зубчика чеснока и добавьте яичный желток. Тонкой струйкой влейте 30 миллилитров оливкового масла и перемешайте венчиком до однородности. В салатник или тарелку выложите 150 грамм листьев салата. Добавьте остывшие кусочки курицы и сухарики. Помойте 80 граммов томатов чери, разрежьте пополам и также добавьте к салату. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте. По желанию можете посыпать тертым пармезаном.

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