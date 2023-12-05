ГлавнаяРецептыБессмертная классика к Новому году: как правильно приготовить традиционный Цезарь Бессмертная классика к Новому году: как правильно приготовить традиционный Цезарь На чтение: 2 минуты Цезарь является одним из самых популярных салатов в мире. Его подают во множестве ресторанов и кафе, однако даже домашний будет ничем не хуже. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вариаций приготовления Цезаря множество. Однако мы предлагаем сделать классический – с курицей и помидорами черри. Будет вкусно Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый киш с курицей и сыром Как приготовить Цезарь с курицей Время: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 150 граммов куриного филе; – 150 граммов микса салатных листьев; – 80 граммов томатов черри; – 2 куска белого хлеба; – 20 граммов сыра пармезан; – 1 – 2 щепотки паприки; – соль по вкусу. Для соуса нужно: – 8 анчоусов; – 1 чайная ложка американской горчицы; – 30 миллилитров оливкового масла; – 2 столовые ложки пармезана; – 1 столовая ложка вустерского соуса; – 2 зубчика чеснока; – 1 яичный желток. Цезарь – классика, которая нравится всем / Фото Unsplash Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Зачистите 150 граммов куриного филе от жира и пленок и порежьте брусочками толщиной не более 5 миллиметров. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите на него кусочки филе, посолите по вкусу и добавьте 1 – 2 щепотки паприки. Срежьте корочку из 2 кусочков белого хлеба и нарежьте крупными кубиками. Выложите на противень вместе с курицей. Поставьте запекаться на 10 минут. Готовые кусочки курицы и хлеба достаньте из духовки и дайте им остыть до комнатной температуры. Измельчите ножом 8 анчоусов, выложите в миску и добавьте 2 столовых ложки натертого пармезана, 1 столовую ложку вустерского соуса и 1 чайную ложку американской горчицы. Выдавите 2 зубчика чеснока и добавьте яичный желток. Тонкой струйкой влейте 30 миллилитров оливкового масла и перемешайте венчиком до однородности. В салатник или тарелку выложите 150 грамм листьев салата. Добавьте остывшие кусочки курицы и сухарики. Помойте 80 граммов томатов чери, разрежьте пополам и также добавьте к салату. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте. По желанию можете посыпать тертым пармезаном. Ищете рецепт салата для праздничного стола? Просмотрите нашу специальную подборку к Новому году – вам понравится. Поделитесь с друзьями