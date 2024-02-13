Такой вкуснятины вы еще не ели: приготовьте волшебный молочный пудинг – его вкус поразит всех

Имбирный молочный пудинг традиционно подают в Гонконге. Однако не пугайтесь, ведь его очень просто готовить, а ингредиенты – более чем доступны.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Свежий имбирь содержит фермент, который заставляет белок в молоке денатурировать и образовывать гель. Для тех, кто этого не знает, приготовление похоже на настоящую магию.

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Молочно-имбирный пудинг

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 130 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– четверть стакана сухого молока;

– кусочек имбиря длиной около 4 сантиметров.

Приготовление:

Почистите имбирь и отложите его в сторону. Подготовьте терку, чистую ложку и две керамические миски для пудингов. Взбейте в кастрюле молоко, сахар и сухое молоко. Нагрейте, периодически помешивая, пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки. Тогда снимите кастрюлю с огня, но не накрывайте ее крышкой. Натрите имбирь и выжмите из него сок. Добавьте по 1 столовой ложке сока в каждую миску. Чистой ложкой перемешайте имбирный сок, а затем сразу же, не колеблясь, влейте в обе миски молоко. Накройте миски крышками и оставьте на 10 минут. За это время пудинг успеет загустеть.

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