ГлавнаяРецептыЧто приготовить на обед на работу: сытный салат с курицей и макаронами Что приготовить на обед на работу: сытный салат с курицей и макаронами На чтение: 1 минута Салат – это всегда вкусно и изысканно, неважно, из каких ингредиентов. А еще это блюдо является отличным вариантом для перекуса на работе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Нет идеи для ланча или же к вам пришли гости, а вы не знаете, что приготовить? Не медлите и попробуйте рецепт салата из копченой курицы. Интересно Не только наливка и вино: рецепт контабаса – древнего украинского напитка, что готовят весной Рецепт салата с курицей и макаронами Время: 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 200 грамм пасты (тортеллини); – 1 копченая куриная лапка; – 100 грамм сыра гауда; – 200 грамм консервированной кукурузы; – 1 огурец; – 70 натурального йогурта без вкуса; – 30 грамм майонеза; – специи: соль, перец, орегано, базилик, чеснок гранулированный. Приготовление: Сварите пасту тортеллини согласно инструкции на упаковке, процедите и остудите. Добавьте в миску натуральный йогурт, майонез, орегано, базилик, чеснок, соль, перец и измельченный укроп. Тщательно перемешайте соус. Огурец, сыр и ножку нарежьте кубиками. Кукурузу слейте из рассола. В салатницу положите отваренную пасту, отцеженную кукурузу и нарезанный огурец, желтый сыр и копченую куриную ножку. Залейте все соусом и тщательно перемешайте. Готовый салат поставьте в холодильник и подавайте охлажденным. Вы будете готовить его снова и снова: попробуйте это блюдо из хека. Поделитесь с друзьями