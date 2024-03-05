Деруны по-гуцульски: рецепт вкусного украинского блюда

Блюда из картофеля в Карпатах занимают особое место. И деруны здесь готовят чрезвычайно вкусно.

Деруны готовят по всей Украине, но особенно вкусно — в Карпатах. Названия, кстати, могут быть и другими — например, «терты-пляцки», «тертухи», «бандурятники», «кремзлики». Чем они отличаются от обычных дерунов? Едят их по гуцульской традиции с густой сметаной или ряженкой (пахтой). Иногда к сметане добавляют пережаренные с луком грибы, заправленные мукой. Рецептом поделились на сайте Smachnota.

Рецепт карпатских дерунов по-гуцульски

Ингредиенты:

старый картофель (из молодого деруны не готовят) — 5-6 шт;

яйцо — 1 шт;

луковица — 1-2 средние;

чеснок — 1-2 дольки;

сметана или кислое молоко — 1,5 ст. л;

мука — 2 ст. л. без верха;

подсолнечное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Очистите картофель и потрите на мелкой терке. Очищенный лук тоже натрите, смешайте с картофелем. Все делайте быстро, чтобы картофель не успел потемнеть, а готовые драники были светлыми.

Добавьте сметану или кислое молоко. А в отдельной посуде перемешайте яйцо и добавьте к драникам. Муку добавьте в конце после чеснока (его можно потереть или пропустить через пресс), соли и перца. Тщательно перемешайте массу.

Нагрейте сковороду, возьмите с толстым дном, как для блинов. Разогрейте рафинированное масло и кладите картофельную смесь, набирая ложкой, в виде небольших оладий. Жарьте с двух сторон до румяной корочки.

Готовые кремзлики по-гуцульски сложите в керамическую тарелку. Подавайте со сметаной. Можно добавить в сметану свежий укроп и чеснок.

Готовые драники часто складывают в глиняный горшок, поливают густой сметаной и ставят на несколько минут в духовку.

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