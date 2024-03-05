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Жидкое тесто для пончиков

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Жидкое тесто для пончиков

Описание приготовления:

Для приготовления пончиков не потребуется каких-то особых навыков или приспособлений. В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло на среднем огне и, зачерпывая столовой ложкой, опускайте тесто. Обжаривайте пончики со всех сторон до золотистого теста. Затем готовые пончики достаньте и обязательно выложите на тарелку с бумажными салфетками, чтобы убрать лишнее масло. Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой или дополнить джемом, сгущенкой или медом. Масло должно быть хорошо разогрето, иначе вместо круглых пончиков получите пухлые оладушки.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пончики

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 200 Миллилитров
  • Мука 1 Стакан (с горкой)
  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Соль 1/4 Чайных ложки
  • Дрожжи 12 Грамм (живые)
  • Масло сливочное 30 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

153 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жидкое тесто для пончиков»

Жидкое тесто для пончиков

Подготовьте все для приготовления жидкого теста для пончиков. Сливочное масло растопите и остудите до теплого состояния.

Жидкое тесто для пончиков

В глубокую миску налейте теплую воду, добавьте свежие дрожжи, сахар, соль и перемешайте до однородности.

Жидкое тесто для пончиков

Влейте в миску сливочное масло и разбейте яйцо, перемешайте.

Жидкое тесто для пончиков

В жидкость просейте муку и замесите однородное тесто. Оно должно быть немного гуще, чем на оладьи.

Жидкое тесто для пончиков

Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на 30-45 минут для подъема. После чего можно приступать к выпечке.

Жидкое тесто для пончиков

Хорошей выпечки!

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