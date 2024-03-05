Описание приготовления:

Для приготовления пончиков не потребуется каких-то особых навыков или приспособлений. В глубокой сковороде хорошо разогрейте растительное масло на среднем огне и, зачерпывая столовой ложкой, опускайте тесто. Обжаривайте пончики со всех сторон до золотистого теста. Затем готовые пончики достаньте и обязательно выложите на тарелку с бумажными салфетками, чтобы убрать лишнее масло. Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой или дополнить джемом, сгущенкой или медом. Масло должно быть хорошо разогрето, иначе вместо круглых пончиков получите пухлые оладушки.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Пончики

Состав / Ингредиенты:

Вода 200 Миллилитров

Мука 1 Стакан (с горкой)

Яйцо 1 Штука

Сахар 2 Ст. ложки

Соль 1/4 Чайных ложки

Дрожжи 12 Грамм (живые)

Масло сливочное 30 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

153 ккал

Калорийность

3 г

Белки

9 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жидкое тесто для пончиков»

Подготовьте все для приготовления жидкого теста для пончиков. Сливочное масло растопите и остудите до теплого состояния.

В глубокую миску налейте теплую воду, добавьте свежие дрожжи, сахар, соль и перемешайте до однородности.

Влейте в миску сливочное масло и разбейте яйцо, перемешайте.

В жидкость просейте муку и замесите однородное тесто. Оно должно быть немного гуще, чем на оладьи.

Миску с тестом накройте и уберите в теплое место на 30-45 минут для подъема. После чего можно приступать к выпечке.

Хорошей выпечки!