Что приготовить на Вербное воскресение: рецепт постных голубцов с грибами

Праздник приходится на Великий пост. Но есть некоторые послабления.

В Вербное воскресенье верующие радуются возрождению и торжеству жизни. Праздник приходится на Великий пост, ведь Пасха в 2024 году отмечается только 5 мая. Но есть некоторые послабления в меню. Можно есть рыбу, икру, постную выпечку, овощи и фрукты. Но мясо, птица, яйца и другие продукты животного происхождения по-прежнему под запретом.

Но на Вербное воскресение можно приготовить множество вкусных постных блюд.

Что такое Вербное воскресение

Согласно Евангелию, в Вербное воскресенье Иисус вошел в Иерусалим. Днем ранее он воскресил Лазаря, так что суббота носит название Лазарева суббота. В этот день принято есть икру, которая символизирует возрождение жизни. А в Вербное воскресение разрешено даже сухое вино. Вербным оно стало, потому что Иисуса приветствовали, бросая под ноги его осла пальмовые ветви. Но в Украине пальмы не растут. Так что символом праздника стала верба. Их несут в церковь, а потом хранят до следующего года. В праздник Вербного воскресенья нельзя работать, ругаться и ссориться. И проводить праздник лучше всего за праздничным столом с семьей. И приготовить можно вкуснейшие постные голубцы с грибами и перловкой. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Постные голубцы с грибами и перловкой

Ингредиенты:

Для голубцов:

белокочанная капуста – 1 кочан (700–800 г);

белые грибы – 400 г;

перловая крупа – 200 г;

одна морковка;

шампиньоны – 150 г;

одна луковица;

корень сельдерея – 100 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, молотый черный перец.

Для соуса:

белые грибы – 150 г;

шампиньоны – 100 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

мука – 1 ч. л.;

зеленый лук, тимьян, соль, черный перец.

Перловку насыпьте в сито и промывайте горячей проточной водой пока вода не станет прозрачной.

Промытую перловку переложите в сотейник и залейте водой. Поставьте на огонь и быстро доведите до кипения. Варите на слабом огне до готовности, но следите, чтоб крупа не разварилась.

У капустного кочана аккуратно вырежьте кочерыжку, распарьте листья любым удобным способом: в кипятке, пароварке, или микроволновке. Отделите листья.

Лук мелко нарежьте, морковь, корень сельдерея, белые грибы и шампиньоны нарежьте маленькими кубиками.

Овощи и грибы обжарьте на растительном масле. Смешайте с вареной перловкой, приправьте солью и перцем.

Сверните голубцы, обжарьте на сковороде, сложите в кастрюлю, залейте соусом и тушите около часа.

Грибы для соуса нарежьте маленькими кубиками и слегка подрумяньте на растительном масле. Всыпьте муку и перемешайте. Влейте воду и доведите до кипения. Посолите, поперчите и, помешивая, варите 10 минут.

Зеленый лук нарежьте тонкими колечками. С веточки тимьяна оборвите листочки, затем вместе с зеленым луком добавьте в соус. Вместо перловки можно использовать и другие крупы: рис, булгур и т.д.

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