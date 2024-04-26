Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Торты — это не только вкусный вид десерта, но и повод для того, чтобы удивить людей. Например, самый большой торт в мире был изготовлен в 2005 году в Италии. Он весил более двух тонн и был украшен множеством фигурок из марципана. Для его изготовления потребовалось более 50 килограммов муки, 250 яиц и 20 килограммов шоколада.

Самый маленький торт в мире был изготовлен в 2018 году в Книге рекордов России. Его вес составил всего 30 грамм, а размер был сравним с переплетом книги. Для его изготовления потребовалось мастерство и терпение кондитера.

Приготовим обычный, но вкусный и сладкий домашний торт “Наташа”.

Ингредиенты для бисквита:

сгущенное молоко — 300 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — щепотка;

растительное масло — 100 г;

мука — 160 г.

Ингредиенты для крема:

сметана 25% — 400 г;

вареное сгущенное молоко — 3 ст.л.;

какао — 1 ч.л.

Приготовление торта “Наташа”:

Вливаем в миску сгущенное молоко, разбиваем яйца, добавляем растительное масло, соль и ванилин, взбиваем венчиком.

Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем жидковатое тесто.

Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем бисквит при 200 градусах 15 минут. Делим бисквит на коржи при помощи кондитерской формы.

Для крема смешиваем сметану со сгущенным вареным молоком, высыпаем в крем какао. Смазываем каждый корж кремом, собираем торт.

Верхушку и стенки торта тоже смазываем кремом.

Украсить торт можно шоколадной глазурью и крошкой. Не забудьте для стабилизации убрать торт на час в холодильник.