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Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

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Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Торты — это не только вкусный вид десерта, но и повод для того, чтобы удивить людей. Например, самый большой торт в мире был изготовлен в 2005 году в Италии. Он весил более двух тонн и был украшен множеством фигурок из марципана. Для его изготовления потребовалось более 50 килограммов муки, 250 яиц и 20 килограммов шоколада.

Самый маленький торт в мире был изготовлен в 2018 году в Книге рекордов России. Его вес составил всего 30 грамм, а размер был сравним с переплетом книги. Для его изготовления потребовалось мастерство и терпение кондитера.

Приготовим обычный, но вкусный и сладкий домашний торт “Наташа”.

Ингредиенты для бисквита:

  • сгущенное молоко — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванилин — щепотка;
  • растительное масло — 100 г;
  • мука — 160 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана 25% — 400 г;
  • вареное сгущенное молоко — 3 ст.л.;
  • какао — 1 ч.л.

Приготовление торта “Наташа”:

Вливаем в миску сгущенное молоко, разбиваем яйца, добавляем растительное масло, соль и ванилин, взбиваем венчиком.

Просеиваем в смесь муку с разрыхлителем, замешиваем жидковатое тесто.

Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом.

Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Выпекаем бисквит при 200 градусах 15 минут. Делим бисквит на коржи при помощи кондитерской формы.

Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Для крема смешиваем сметану со сгущенным вареным молоком, высыпаем в крем какао. Смазываем каждый корж кремом, собираем торт.

Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Верхушку и стенки торта тоже смазываем кремом.

Домашний торт «Наташа». Быстрый и вкусный рецепт, просто тает во рту

Украсить торт можно шоколадной глазурью и крошкой. Не забудьте для стабилизации убрать торт на час в холодильник.

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