Сладкие рулеты из лаваша: рецепт очень простых и быстрых десертов

Из лаваша можно готовить не только закуску, но и сладкие рулетики. И начинка для них готовится из самых простых ингредиентов.
Рулеты из лаваша с тремя разными сладкими начинками — это идеальное решение для быстрого десерта к праздничному столу. Для приготовления нам понадобится: лаваш, малина, творог, сметана, сахар. То есть самые простые ингредиенты. Можно взять не только малину, но и другие ягоды, или сочные фрукты. Только порежьте их кусочками. Рецептом поделились на сайте Filizhanka.
Сладкие рулеты из лаваша
Первый вариант:
- малина (или другие ягоды на ваш вкус);
- творог — 200 г;
- лаваш;
- сметана 15% — 3 ст. л;
- сахар — 1 ст. л;
- ванильный сахар, щепотка соли.
Возьмите творог, добавьте сметану, сахар, щепотку соли и ванильного сахара. Все тщательно перемешайте. Намажьте творог на лаваш. По поверхности лаваша разложите ягоды и заверните лаваш в рулет. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.
Второй вариант:
- лаваш;
- сыр — 200 г;
- сметана 15% — 3 ст. л;
- изюм — 30 г;
- апельсин, сахар, щепотка соли.
В творог добавьте сметану, сахар, соли на кончике чайной ложки, соль, изюм и все тщательно перемешайте.
Очистите апельсин от кожуры и нарежьте тонкими кольцами. После чего намажьте на лаваш творожную массу и сверху выложите апельсин. Заверните рулет из лаваша в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.
Третий вариант:
- вареное сгущенное молоко — банка;
- грецкие орехи — 50 г;
- яблоко;
- чернослив — 30 г.
Лаваш намажьте вареной сгущенкой, сверху посыпьте грецкими орехами и измельченным черносливом. Очистите яблоко от шкурки, нарежьте тонкими ломтиками, положите на лаваш и заверните рулет. Также заверните в пленку и положите в холодильник на час. Через час нарежьте рулеты и подавайте к столу.
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