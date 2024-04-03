Сладкие рулеты из лаваша: рецепт очень простых и быстрых десертов

Из лаваша можно готовить не только закуску, но и сладкие рулетики. И начинка для них готовится из самых простых ингредиентов.

Рулеты из лаваша с тремя разными сладкими начинками — это идеальное решение для быстрого десерта к праздничному столу. Для приготовления нам понадобится: лаваш, малина, творог, сметана, сахар. То есть самые простые ингредиенты. Можно взять не только малину, но и другие ягоды, или сочные фрукты. Только порежьте их кусочками. Рецептом поделились на сайте Filizhanka.

Сладкие рулеты из лаваша

Первый вариант:

малина (или другие ягоды на ваш вкус);

творог — 200 г;

лаваш;

сметана 15% — 3 ст. л;

сахар — 1 ст. л;

ванильный сахар, щепотка соли.

Возьмите творог, добавьте сметану, сахар, щепотку соли и ванильного сахара. Все тщательно перемешайте. Намажьте творог на лаваш. По поверхности лаваша разложите ягоды и заверните лаваш в рулет. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на час.

Второй вариант:

лаваш;

сыр — 200 г;

сметана 15% — 3 ст. л;

изюм — 30 г;

апельсин, сахар, щепотка соли.

В творог добавьте сметану, сахар, соли на кончике чайной ложки, соль, изюм и все тщательно перемешайте.

Очистите апельсин от кожуры и нарежьте тонкими кольцами. После чего намажьте на лаваш творожную массу и сверху выложите апельсин. Заверните рулет из лаваша в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

Третий вариант:

вареное сгущенное молоко — банка;

грецкие орехи — 50 г;

яблоко;

чернослив — 30 г.

Лаваш намажьте вареной сгущенкой, сверху посыпьте грецкими орехами и измельченным черносливом. Очистите яблоко от шкурки, нарежьте тонкими ломтиками, положите на лаваш и заверните рулет. Также заверните в пленку и положите в холодильник на час. Через час нарежьте рулеты и подавайте к столу.

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