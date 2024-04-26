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Шашлык из куриного филе: универсальный рецепт, с которым всегда получается шедевр

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Шашлык из куриного филе: универсальный рецепт, с которым всегда получается шедевр

Куриное филе – один из самых универсальных ингредиентов. Становится теплее, и мангалы снова будут в действии, и это мясо — отличная опция для такой активности.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Куриный шашлык – замечательная весенняя опция, когда хочется провести время с близкими людьми на природе. Готовить его очень легко, а по вкусу это сочное мясо абсолютно всем.

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Рецепт куриного шашлыка

Время: 1 час + маринование

Порций: 8

Ингредиенты:

– 1,5 – 2 килограмма куриного филе;
– бутылка минералки;
– 1 лимон;
– 1 – 2 луковицы;
– соль;
– специи для курицы;
– черный перец;
– лавровый лист.

Приготовление:

  1. Филе нарезаем кусочками и убираем пленки, лук – кольцами.
  2. Мясо и лук смешиваем, добавляем специи, заливаем минералкой, чтобы вода полностью покрыла мясо.
  3. Оставляем мариноваться на 2 – 3 часа.
  4. Жарим на углях до золотистого цвета.
  5. Учитывайте, что куриный шашлык готовится быстро, поэтому не нужно много огня.

Приятного аппетита!

К шашлыку: рецепт салата, который идеально дополнит мясо.

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