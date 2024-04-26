ГлавнаяРецептыШашлык из куриного филе: универсальный рецепт, с которым всегда получается шедевр Шашлык из куриного филе: универсальный рецепт, с которым всегда получается шедевр На чтение: 1 минута Куриное филе – один из самых универсальных ингредиентов. Становится теплее, и мангалы снова будут в действии, и это мясо — отличная опция для такой активности. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Куриный шашлык – замечательная весенняя опция, когда хочется провести время с близкими людьми на природе. Готовить его очень легко, а по вкусу это сочное мясо абсолютно всем. Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Рецепт куриного шашлыка Время: 1 час + маринование Порций: 8 Ингредиенты: – 1,5 – 2 килограмма куриного филе; – бутылка минералки; – 1 лимон; – 1 – 2 луковицы; – соль; – специи для курицы; – черный перец; – лавровый лист. Приготовление: Филе нарезаем кусочками и убираем пленки, лук – кольцами. Мясо и лук смешиваем, добавляем специи, заливаем минералкой, чтобы вода полностью покрыла мясо. Оставляем мариноваться на 2 – 3 часа. Жарим на углях до золотистого цвета. Учитывайте, что куриный шашлык готовится быстро, поэтому не нужно много огня. Приятного аппетита! К шашлыку: рецепт салата, который идеально дополнит мясо. Поделитесь с друзьями