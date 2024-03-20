Описание приготовления:
Такое печенье отлично хранится несколько дней, поэтому можно приготовить при желании двойную порцию. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Топинамбур Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Топинамбур 300 Грамм (вес в очищенном виде)
- Мука 400 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Молоко 150 Миллилитров
- Масло сливочное 100 Грамм
- Сахар 80 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1/3 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
249 ккал
Калорийность
6 г
Белки
8 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочное печенье с топинамбуром»
Все ингредиенты подготовьте сразу же. Топинамбур помойте и почистите, потребуется 300 грамм очищенного корнеплода.
На среднюю терку натрите весь топинамбур.
В отдельную миску просейте всю муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Все перемешайте.
Залейте к сухой смеси молоко, растопленное сливочное масло, вбейте яйцо.
Выложите весь тертый топинамбур.
Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородного, густого и вязкого теста.
Противень застелите качественным пергаментом. Увлажните руки и отбирайте небольшое количество вязкого теста мокрыми руками, придайте тесту форму будущего печенья и выложите на противень. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Готовое печенье можно сразу подавать к столу.