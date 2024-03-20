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Молочное печенье с топинамбуром

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Молочное печенье с топинамбуром

Описание приготовления:

Такое печенье отлично хранится несколько дней, поэтому можно приготовить при желании двойную порцию. Берите на заметку рецепт!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Топинамбур Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Топинамбур 300 Грамм (вес в очищенном виде)
  • Мука 400 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Молоко 150 Миллилитров
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Сахар 80 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 1/3 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

249 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочное печенье с топинамбуром»

Молочное печенье с топинамбуром

Все ингредиенты подготовьте сразу же. Топинамбур помойте и почистите, потребуется 300 грамм очищенного корнеплода.

Молочное печенье с топинамбуром

На среднюю терку натрите весь топинамбур.

Молочное печенье с топинамбуром

В отдельную миску просейте всю муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Все перемешайте.

Молочное печенье с топинамбуром

Залейте к сухой смеси молоко, растопленное сливочное масло, вбейте яйцо.

Молочное печенье с топинамбуром

Выложите весь тертый топинамбур.

Молочное печенье с топинамбуром

Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородного, густого и вязкого теста.

Молочное печенье с топинамбуром

Противень застелите качественным пергаментом. Увлажните руки и отбирайте небольшое количество вязкого теста мокрыми руками, придайте тесту форму будущего печенья и выложите на противень. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Молочное печенье с топинамбуром

Готовое печенье можно сразу подавать к столу.

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