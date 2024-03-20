Описание приготовления:

Такое печенье отлично хранится несколько дней, поэтому можно приготовить при желании двойную порцию. Берите на заметку рецепт!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Топинамбур Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Топинамбур 300 Грамм (вес в очищенном виде)

Мука 400 Грамм

Яйцо 1 Штука

Молоко 150 Миллилитров

Масло сливочное 100 Грамм

Сахар 80 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1/3 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

249 ккал

Калорийность

6 г

Белки

8 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочное печенье с топинамбуром»

Все ингредиенты подготовьте сразу же. Топинамбур помойте и почистите, потребуется 300 грамм очищенного корнеплода.

На среднюю терку натрите весь топинамбур.

В отдельную миску просейте всю муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Все перемешайте.

Залейте к сухой смеси молоко, растопленное сливочное масло, вбейте яйцо.

Выложите весь тертый топинамбур.

Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородного, густого и вязкого теста.

Противень застелите качественным пергаментом. Увлажните руки и отбирайте небольшое количество вязкого теста мокрыми руками, придайте тесту форму будущего печенья и выложите на противень. Выпекайте печенье в уже разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

Готовое печенье можно сразу подавать к столу.