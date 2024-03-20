Витаминная бомба: рецепт легкого весеннего салата

Салат получается легким, питательным и совершенно не грозит фигуре лишними граммами.

За окном – ранняя весна, время традиционного авитаминоза и упадка сил. Чтобы насытить свой организм витаминами, рекомендуем приготовить очень полезный, питательный, но вместе с тем низкокалорийный овощной салат по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян.

Весенний салат

Ингредиенты:

молодая капуста – 300 гр;

огурцы – 1-2;

редис – 5-6 шт;

белки от сваренных вкрутую яиц – 3-4 шт;

пучок зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук по желанию).

Для заправки:

вареные желтки – 3-4 шт;

сметана – 3 ст. л;

соль, черный перец;

горчица – 1 ч. л;

лимонный сок – 1 ст. л (по желанию).

Способ приготовления:

Все ингредиенты помыть, почистить. Капусту нашинковать, огурцы и редис порезать кольцами или полукольцами, белки – кубиками.

Для заправки желтки натереть на мелкой терке, смешать их с остальными ингредиентами и заправить этой смесью салат.

Он получается очень вкусным и совершенно не вредит фигуре.

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