Рецепт: Кабачки на зиму как грибы — Хрустящие!

Ингредиенты:

кабачки — 2 кг;

чеснок — 1 головка;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

соль — 50 грамм;

сахар — 125 грамм;

уксус — 125 мл;

перец черный молотый — ст.ложка

Способ приготовления: Обожаем этот овощ, и я, и супруг, и каждый год я делаю очень много заготовок из кабачков. Чего только я не закатывала на зиму из этих овощей? Наши любимые рецепты- это кабачки по-корейски на зиму, фирменные маринованные кабачки, ну и моя кабачковая икра, которой закатываю минимум по 2 порции каждый год.

В этом году начала искать новые рецепты- и приглянулись мне на видео одного блогера вот эти кабачки как грибы. Мне все хотелось попробовать, действительно ли кабачки получаются как грибы или все это замануха. Не могу сказать, что точь-в-точь, но что-то «грибное» в этой заготовке есть. Во всяком случае, кабачки по этому рецепту получаются хрустящими, а это уже достойно похвалы.

Кабачки для этого рецепт надо брать молоденькие, чтоб не пришлось с них снимать кожицу. Овощи моем, отрезаем хвостики и режем на кубики необходимой величины. Каждая хозяйка делаем это на свое усмотрение- я резала каждый кружочек на две части, а потом каждую еще на несколько частей.

Чеснок чистим, зелень укропа и петрушки моем и обсушиваем.

Дальше в емкость с порезанными кабачками добавляем соль и сахар,

а также черный молотый перец.

Сюда же отправляем мелко порубленную зелень укропа и петрушки, ну и измельченный чеснок, все хорошенько перемешиваем.

На данном этапе выдыхаем, оставляем кабачки на час, за это время их надо будет раза 4 перемешать. Как видим, за это время образовалось много жидкости, которая нам очень необходима.

Укладываем кабачки в стерилизованные банки (я делаю это в духовке).

Банки трамбуем хорошо, стараемся, чтоб они были полностью покрыты маринадом. Стерилизуем кабачки с момента закипания 15 минут. Затем переворачиваем вверх дном, укутываем и ждем полного остывания.

Кабачки на зиму как грибы- это отличная закуска, которая разнообразит ваше зимнее меню!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.