Описание приготовления:
Готовые тарталетки вы можете украсить по своему желанию — маслиной, каперсом, ломтиком корнишона, мороженой клюквой и т.п. Тарталетки обязательно должны быть песочными, они долго не размокают и хорошо держат форму.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Печень трески Блюдо: Закуски / Тарталетки
Состав / Ингредиенты:
- Тарталетки песочные 7-10 Штук
- Печень трески 125 Грамм
- Сыр плавленый 100 Грамм
- Яйцо куриное 1 Штука
- Лук репчатый 20 Грамм
- Майонез 30 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 7
Как приготовить «Тарталетки с печенью трески, яйцом и сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.
Натрите на крупной терке плавленый сыр и яйцо, добавьте печень трески и мелко нарезанный репчатый лук. Выложите все в глубокую миску.
Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
Протрите начинку вилкой до однородного состояния.
Наполните тарталетки приготовленной начинкой.
Украсьте готовые тарталетки так, как вам больше нравится и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!