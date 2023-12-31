Описание приготовления:

Готовые тарталетки вы можете украсить по своему желанию — маслиной, каперсом, ломтиком корнишона, мороженой клюквой и т.п. Тарталетки обязательно должны быть песочными, они долго не размокают и хорошо держат форму.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Печень трески Блюдо: Закуски / Тарталетки

Состав / Ингредиенты:

Тарталетки песочные 7-10 Штук

Печень трески 125 Грамм

Сыр плавленый 100 Грамм

Яйцо куриное 1 Штука

Лук репчатый 20 Грамм

Майонез 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 7

Как приготовить «Тарталетки с печенью трески, яйцом и сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйцо заранее отварите не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.

Натрите на крупной терке плавленый сыр и яйцо, добавьте печень трески и мелко нарезанный репчатый лук. Выложите все в глубокую миску.

Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.

Протрите начинку вилкой до однородного состояния.

Наполните тарталетки приготовленной начинкой.

Украсьте готовые тарталетки так, как вам больше нравится и сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!