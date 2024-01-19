Лишь 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особенному

Винегрет ели чуть ли не все. Этот простой и бюджетный салат подходит и к празднику, и на каждый день.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Попробуйте добавить в винегрет грибы. Хорошо известный салат заиграет новыми красками.

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Винегрет с грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 свеклы;

– 6 картофелин;

– 2 моркови;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– 2 соленых огурца;

– 250 граммов маринованных грибов;

– 20 граммов зеленого лука;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 80 миллилитров подсолнечного масла.

Также в винегрет можно добавлять горошек / Фото Depositphotos

Приготовление:

Предварительно сварите овощи до готовности. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла – 50 – 60. Затем почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Маринованные грибы и соленые огурцы мелко порежьте. Добавьте в миску к овощам. Затем добавьте отцеженную кукурузу и измельченный зеленый лук. Посолите, добавьте растительное масло, горчицу в зернах и перемешайте.

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