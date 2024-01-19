ГлавнаяРецептыЛишь 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особенному Лишь 1 ингредиент изменит все: готовим бюджетный винегрет по-особенному На чтение: 1 минута Винегрет ели чуть ли не все. Этот простой и бюджетный салат подходит и к празднику, и на каждый день. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Попробуйте добавить в винегрет грибы. Хорошо известный салат заиграет новыми красками. Будет вкусно Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки Винегрет с грибами Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 3 свеклы; – 6 картофелин; – 2 моркови; – 200 граммов консервированной кукурузы; – 2 соленых огурца; – 250 граммов маринованных грибов; – 20 граммов зеленого лука; – 1 чайная ложка соли; – 1 столовая ложка горчицы в зернах; – 80 миллилитров подсолнечного масла. Также в винегрет можно добавлять горошек / Фото Depositphotos Приготовление: Предварительно сварите овощи до готовности. Морковь и картофель варятся 25 минут, а свекла – 50 – 60. Затем почистьте и нарежьте небольшими кубиками. Маринованные грибы и соленые огурцы мелко порежьте. Добавьте в миску к овощам. Затем добавьте отцеженную кукурузу и измельченный зеленый лук. Посолите, добавьте растительное масло, горчицу в зернах и перемешайте. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить быструю капусту по-корейски – на маринование нужно всего 30 минут. Поделитесь с друзьями