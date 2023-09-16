Тыква в масле: простой и вкусный рецепт консервации

Тыква в масле — это вкусная заготовка на зиму, которая точно вам понравится.

Наступает сезон тыквы и пора попробовать что-то новенькое. Тыква в масле может быть вкусной закуской, или гарниром к мясу, рыбе на гриле или омлету.

Вкусно будет также попробовать ее с теплым домашним хлебом.

Для рецепта выберите тыкву среднего размера с твердой и не очень водянистой мякотью. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Заготовки в масле — еще и отличный способ консервации: помимо тыквы попробуйте также грибы в масле, перец в масле и баклажаны в масле.

Тыква в масле

Ингредиенты:

чеснок – 3 зубчика;

лавровый лист – 2 штуки;

тыква — 1 кг;

вода — 1 л;

белый винный уксус — 1 л;

свежий перец чили;

розмарин;

оливковое масло.

Очистите тыкву от волокнистых остатков и срежьте кожуру. Нарежьте мякоть кубиками. Сложите в кастрюлю, залейте водой с уксусом и лавровым листом и доведите до кипения. Варите пять минут.

Слейте воду с тыквы через мелкое сито.

Подготовьте специи: розмарин, перец чили нарежьте колечками и чеснок нарежьте пополам.

Разложите кубики тыквы в один слой и промокните впитывающей бумагой или чистой тканью. Дайте тыкве высохнуть.

Разлейте немного масла в стерилизованные банки и начните наполнять их тыквой.

Чередуйте слои кусочков тыквы со специями, после долейте маслом, чтобы вся тыква была им укрыта. Закройте и храните банки в прохладном месте, вдали от источников света и тепла.

Вы можете использовать кукурузное масло вместо оливкового масла: однако вкус тыквы будет менее интенсивным.

Вы также можете приправить заготовку другими специями и травами, такими как тимьян, розмарин, шалфей, можжевельник, мята и перец горошком.

После закрытия тыкву в масле можно хранить 3–4 месяца в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. После открытия вы можете хранить его в холодильнике 3-4 дня, но помните, что ломтики тыквы всегда должны быть хорошо покрыты маслом.

Также вы можете приготовить вкусные баклажаны с чесноком и укропом.