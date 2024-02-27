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Цюрихское жаркое из телятины с грибами

На чтение: 2 минуты
Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Описание приготовления:

Для приготовления жаркое берите только нежные куски телятины, так как она быстро готовится. Грибы можно взять по своему усмотрению, подойдут и шампиньоны. Если берете жирные сливки, муки потребуется меньше. Если соус сильно загустел, разбавьте его, добавив немного бульона.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Швейцарская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Лук репчатый 1 Штука
  • Грибы 150 Грамм (у меня шампиньоны)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Мука 1 Чайная ложка (без горки)
  • Телятина 300 Грамм (мякоть)
  • Вино 60 Миллилитров (белое, сухое)
  • Сливки 100 Миллилитров (10-20% жирности)
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло сливочное 25 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

168 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цюрихское жаркое из телятины с грибами»

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Подготовьте все необходимое для приготовления цюрихского жаркое из телятины с грибами. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Телятину сполосните, обсушите и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и выложите телятину. Обжаривайте телятину в течение 2-3 минут, перемешивая. Обжаренное мясо переложите в миску и накройте крышкой.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

В сковороду после мяса выложите мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте его на среднем огне в течение 7 минут.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Положите к обжаренному луку порезанные на пластинки грибы. Обжаривайте все еще 5 минут, перемешивая.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Влейте в сковороду сливки и белое вино, перемешайте.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Сливочное масло смешайте с мукой и выложите в сковороду. Сделайте медленный огонь и тушите все в течение 3 минут, перемешивая.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Верните обжаренную телятину с мясным соком в сковороду. Все посолите, поперчите и перемешайте.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Доведите до кипения и снимите с огня. Цюрихское жаркое из телятины с грибами готово.

Цюрихское жаркое из телятины с грибами

Приятного аппетита!

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