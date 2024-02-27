Описание приготовления:

Для приготовления жаркое берите только нежные куски телятины, так как она быстро готовится. Грибы можно взять по своему усмотрению, подойдут и шампиньоны. Если берете жирные сливки, муки потребуется меньше. Если соус сильно загустел, разбавьте его, добавив немного бульона.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Швейцарская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Лук репчатый 1 Штука

Грибы 150 Грамм (у меня шампиньоны)

Масло растительное 2 Ст. ложки

Мука 1 Чайная ложка (без горки)

Телятина 300 Грамм (мякоть)

Вино 60 Миллилитров (белое, сухое)

Сливки 100 Миллилитров (10-20% жирности)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло сливочное 25 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

168 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цюрихское жаркое из телятины с грибами»

Подготовьте все необходимое для приготовления цюрихского жаркое из телятины с грибами. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.

Телятину сполосните, обсушите и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и выложите телятину. Обжаривайте телятину в течение 2-3 минут, перемешивая. Обжаренное мясо переложите в миску и накройте крышкой.

В сковороду после мяса выложите мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте его на среднем огне в течение 7 минут.

Положите к обжаренному луку порезанные на пластинки грибы. Обжаривайте все еще 5 минут, перемешивая.

Влейте в сковороду сливки и белое вино, перемешайте.

Сливочное масло смешайте с мукой и выложите в сковороду. Сделайте медленный огонь и тушите все в течение 3 минут, перемешивая.

Верните обжаренную телятину с мясным соком в сковороду. Все посолите, поперчите и перемешайте.

Доведите до кипения и снимите с огня. Цюрихское жаркое из телятины с грибами готово.

Приятного аппетита!