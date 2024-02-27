Описание приготовления:
Для приготовления жаркое берите только нежные куски телятины, так как она быстро готовится. Грибы можно взять по своему усмотрению, подойдут и шампиньоны. Если берете жирные сливки, муки потребуется меньше. Если соус сильно загустел, разбавьте его, добавив немного бульона.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Телятина Блюдо: Горячие блюда / Жаркое География кухни: Швейцарская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Лук репчатый 1 Штука
- Грибы 150 Грамм (у меня шампиньоны)
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Мука 1 Чайная ложка (без горки)
- Телятина 300 Грамм (мякоть)
- Вино 60 Миллилитров (белое, сухое)
- Сливки 100 Миллилитров (10-20% жирности)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло сливочное 25 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
168 ккал
Калорийность
11 г
Белки
11 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цюрихское жаркое из телятины с грибами»
Подготовьте все необходимое для приготовления цюрихского жаркое из телятины с грибами. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы стало мягким.
Телятину сполосните, обсушите и порежьте мелким кубиком. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте на среднем огне и выложите телятину. Обжаривайте телятину в течение 2-3 минут, перемешивая. Обжаренное мясо переложите в миску и накройте крышкой.
В сковороду после мяса выложите мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте его на среднем огне в течение 7 минут.
Положите к обжаренному луку порезанные на пластинки грибы. Обжаривайте все еще 5 минут, перемешивая.
Влейте в сковороду сливки и белое вино, перемешайте.
Сливочное масло смешайте с мукой и выложите в сковороду. Сделайте медленный огонь и тушите все в течение 3 минут, перемешивая.
Верните обжаренную телятину с мясным соком в сковороду. Все посолите, поперчите и перемешайте.
Доведите до кипения и снимите с огня. Цюрихское жаркое из телятины с грибами готово.
Приятного аппетита!