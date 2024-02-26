Как приготовить домашний майонез: самый простой рецепт от шефа

Многие украинцы любят именно домашний майонез в блюдах. Ведь кроме лучшего вкуса, он имеет в своем составе только натуральные ингредиенты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Известный повар Владимир Ярославский рассказал, как майонез делает он. Невероятно вкусный соус можно приготовить на воде, сметане или натуральном йогурте.

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Рецепт домашнего майонеза

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 2 желтка;

– 340 граммов растительного масла;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 1 чайная ложка сахара;

– 50 граммов сметаны;

– 15 миллилитров лимонного сока;

– треть чайной ложки соли;

– четверть чайной ложки душистого молотого перца.

Приготовьте майонез самостоятельно / Фото Unsplash

Приготовление:

Желтки, соль, сахар, горчицу и перец хорошо взбейте венчиком до белого цвета. Тоненькой струйкой добавляйте масло частями, каждый раз перемешивая. Добавьте сок лимона, перемешайте, а затем влейте сметану. Снова хорошо перемешайте, а затем доведите до вкуса солью и сахаром.

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