Карп по-корейски в духовке

Приготовить речную рыбу без запаха — это не что-то из области фантастики. Необходимо лишь знать некоторые хитрости. Узнайте, как готовится карп по-корейски не только без запаха, но еще и без косточек. Говорим наперед, выбирать их, орудуя пинцетом, не придется.

Чтобы рыбка получилась очень пряной и вкусной, советуем использовать соус из болгарского перца с чесночком и лимонным соком. Если вы — ярый фанат острого, можете добавить еще один ингредиент. Возьмите немного перца чили. Перебейте его вместе с остальными компонентами соуса. Тогда карп получится уж очень пикантным. Важно лишь не перестараться с количеством острого перца, иначе соус заглушит вкус рыбы.

Как готовится карп по-корейски без сковороды

Жарить карпа на подсолнечном масле вам не придется. Поставьте разогреваться духовку и приступите к подготовке рыбы. Благодаря тому, что вы сделаете глубокие надрезы в ней, вам удастся избежать такого неприятного момента, как удаление костей. Ведь при высокой температуре они просто рассыплются.

Ингредиенты

Карп1 шт. Болгарский перец1 шт. Чеснок4 зуб. Лук4 шт. Лимонный сок2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Приправа для рыбы1 ч. л.

Приготовление

Хорошенько почистите карпа. Удалите все внутренности. Промойте его под проточной водой. Сделайте в рыбе глубокие надрезы ножом по всей ее длине. Приправьте карпа перцем и солью как внутри, так и снаружи. Тщательно промойте болгарский перец. Удалите семена, а также плодоножку. Нарежьте его произвольными кусочками. Очистите 1 луковицу. Нарежьте ее крупно. Очистите чеснок.В чашу блендера поместите все подготовленные овощи. Влейте подсолнечное масло и лимонный сок. Всыпьте приправу для рыбы. Перебейте всё до однородной массы. Очистите оставшиеся луковицы. Нарежьте их толстыми полукольцами. Выложите лук на противень, смазанный подсолнечным маслом. Сверху поместите рыбу. Покройте ее соусом из болгарского перца. Накройте противень с карпом фольгой. Отправьте его в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готово!

Если вам захочется дополнить вкус карпа еще соусом, советуем взять полкилограмма помидоров и половинку перца чили. Делаем в томатах надрезы крестиком, опускаем их в кипяток на несколько минут. Затем снимаем с помидоров кожицу. Нарезаем их крупными кусочками. Очищаем 5 зуб. чеснока. Мелко нарезаем их и острый перец. В сотейнике соединяем все ингредиенты. Добавляем немного оливкового масла и измельченную зелень (кинзу или петрушку). Отправляем сотейник на огонь. Доводим его содержимое до кипения. Добавляем немножко соли и лимонного сока. Хорошенько перемешиваем. Ароматный соус к запеченному карпу готов!