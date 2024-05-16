Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофейно-молочное желе. Молоко лучше использовать жирностью не ниже 3,2%, можно также взять нежирные сливки. Вместо растворимого кофе вы можете заварить крепкий эспрессо любым удобным способом, количество сахара тоже можно подобрать по вкусу. Желе получается не только вкусным, но и эффектно выглядит, особенно если залить его в несколько слоев. Готовится десерт проще простого, основное время уйдет на застывание желе.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Желе
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров
- Кофе растворимый 1,5 Чайных ложки
- Сахар 3 Чайных ложки (1 ч.л. — для кофейного слоя, 2 ч.л. — для молочного слоя)
- Агар-агар 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для кофейного слоя, 1/2 ч.л. — для молочного слоя)
- Вода 200 Миллилитров
- Ванильный ароматизатор 2 Капли
Количество порций 2
Калорийность
55 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофейно-молочное желе»
Подготовьте все ингредиенты.
В небольшом количестве молока размешайте 1/2 ч.л. агар-агара.
Соедините с остальным молоком, перелейте в ковшик. Добавьте сахар с ванильным ароматизатором. Все перемешайте. Доведите почти до кипения. Прогрейте 1-2 минуты и снимите с плиты.
Разлейте горячую смесь по формочкам или стаканчикам. Слегка остудите и уберите в холодильник застывать примерно на 40 минут.
Растворите кофе в кипятке. Затем снова размешайте агар-агар с небольшой частью кофе и объедините с остальным эспрессо.
Добавьте сахар и размешайте. В ковшике подогрейте кофе почти до кипения, проварите так 1-2 минуты.
Разлейте горячую смесь сверху молочного желе. Слегка остудите при комнатной температуре и снова уберите в холодильник примерно на 1 час до полного застывания желе.
Кофейно-молочное желе готово. Перед подачей можно добавить сверху мелко порубленные орешки или раскрошенное печенье. Приятного вам аппетита!