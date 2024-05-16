Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофейно-молочное желе. Молоко лучше использовать жирностью не ниже 3,2%, можно также взять нежирные сливки. Вместо растворимого кофе вы можете заварить крепкий эспрессо любым удобным способом, количество сахара тоже можно подобрать по вкусу. Желе получается не только вкусным, но и эффектно выглядит, особенно если залить его в несколько слоев. Готовится десерт проще простого, основное время уйдет на застывание желе.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Желе

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров

Кофе растворимый 1,5 Чайных ложки

Сахар 3 Чайных ложки (1 ч.л. — для кофейного слоя, 2 ч.л. — для молочного слоя)

Агар-агар 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для кофейного слоя, 1/2 ч.л. — для молочного слоя)

Вода 200 Миллилитров

Ванильный ароматизатор 2 Капли

Количество порций 2

Калорийность

55 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофейно-молочное желе»

Подготовьте все ингредиенты.

В небольшом количестве молока размешайте 1/2 ч.л. агар-агара.

Соедините с остальным молоком, перелейте в ковшик. Добавьте сахар с ванильным ароматизатором. Все перемешайте. Доведите почти до кипения. Прогрейте 1-2 минуты и снимите с плиты.

Разлейте горячую смесь по формочкам или стаканчикам. Слегка остудите и уберите в холодильник застывать примерно на 40 минут.

Растворите кофе в кипятке. Затем снова размешайте агар-агар с небольшой частью кофе и объедините с остальным эспрессо.

Добавьте сахар и размешайте. В ковшике подогрейте кофе почти до кипения, проварите так 1-2 минуты.

Разлейте горячую смесь сверху молочного желе. Слегка остудите при комнатной температуре и снова уберите в холодильник примерно на 1 час до полного застывания желе.

Кофейно-молочное желе готово. Перед подачей можно добавить сверху мелко порубленные орешки или раскрошенное печенье. Приятного вам аппетита!